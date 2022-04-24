Горящая шина улетела в толпу во время уличного шоу на Урале

Неизвестный мужчина во время уличного шоу кинул в толпу людей горящую покрышку в городе Миасс в Челябинской области, пострадала женщина.

Момент попадания горячей покрышки в толпу попал на видео. Его опубликовала одна из местных жительниц. Как видно на видео, артист раскручивает вокруг себя горящую покрышку и через несколько оборотов она отлетает в сторону зрителей. Судя по кадрам, пламя задело одну из зрительниц, передает Рен ТВ.

Родственница пострадавшей рассказала Газета.Ru, что виновник сразу скрылся с места происшествия, найти его до сих пор не удалось.

«Сейчас состояние моей родственницы нормальное, но на руках ожоги 1-2 степени после горящей покрышки. Обычно шину крутят профессионалы и в этот раз было так же. Но к организаторам подошел мужчина и спросил, можно ли ему попробовать. Ему разрешили, он не рассчитал силы и выкинул шину в толпу. Она прилетела прямо в мою родственницу. Мужчина, крутивший покрышку, сразу сбежал, его еще не нашли», – пояснила она.

Также собеседница издания отметила, что сжигание шины на Пасху – это «местная традиция». Она рассказала также, что шины кладут в виде креста.

«Раньше эти шины крутили в мини-оврагах, но в этот раз они почему-то решили крутить прямо возле дороги», – отметила девушка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в результате стрельбы на автошоу в американском городе Думас, штат Арканзас, огнестрельные ранения получили по меньшей мере десять человек.