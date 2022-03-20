На автошоу в США пострадали десять человек

Названы сроки возвращения западных компаний в Россию

Иностранные компании, объявившие о приостановке своей деятельности на российском рынке, скорее всего начнут возвращаться в страну к лету, выразил мнение заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов.

«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты. Почему? Просто потому, что это выгодно. Ведь уйдя из страны, они начали терять огромные деньги», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, по мнению Миловидова, возвращению иностранных компаний будет способствовать дальнейшая стабилизация на финансовом рынке России.

«На сегодняшний день никакого коллапса на нашем финансовом рынке нет. Рубль больше не падает, как это предсказывали некоторые, кто-то предполагал даже, что он опустится до отметки в 200-300 рублей. Экспорт сократился лишь по некоторым позициям, но он по-прежнему продолжается. И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», – отметил он.

Эксперт добавил, что дать четкий прогноз по конкретным компаниям на данный момент представляется затруднительным. Например, на место ушедшей Samsung может прийти китайская компания, производящая аналогичную продукцию, которая в итоге вытеснит южнокорейского гиганта из России.

«Неудивительно, что, приостанавливая свою деятельность у нас, представители Samsung в мягкой форме оговаривали разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И примеров таких, касающихся и американских, и европейских компаний, можно привести немало», – подчеркнул он.

По мнению Миловидова, в Вашингтоне и в Брюсселе отдают себе в этом отчет, именно поэтому «американцы хотят, чтобы Китай так или иначе поддержал антироссийские санкции».

«Потому что они прекрасно понимают, что Китай – это крупнейшая торговая держава, имеющая значительные объемы самой разнообразной продукции, которую они могут поставлять в нашу страну», – резюмировал заместитель директора ИМЭМО.

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.