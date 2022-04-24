Внешнюю политику Германии сравнили с «кучей обломков»

Внешнеполитическая система Германии, представленная на международной арене последние 20 лет, и система безопасности страны являются «кучей обломков», заявил лидер оппозиционной германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

«Немецкая внешняя политика и политика безопасности последних 20 лет оказались перед кучей обломков. Когда эта война закончится, мы должны тщательно проанализировать, почему так получилось», – цитирует ТАСС Мерца.

По его словам, ФРГ делает недостаточно для поддержки Украины, в то время как правительство занято спорами о поставках вооружений киевским властям.

«Канцлер постоянно создает дымовые завесы. Он скрывает, он говорит только половину правды. Критика за границей нарастает, и Германия все больше оказывается в изоляции», – полагает Мерц.

Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «слишком много внимания уделяет» связям Социал-демократической партии Германии с Россией.

В свою очередь результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA, свидетельствуют, что 52% жителей Германии считают, что Шольц плохо проявляет себя в контексте украинского кризиса. При этом 35% респондентов придерживаются противоположного мнения.

В большей степени жители Германии довольны работой главы МИД Анналены Бербок – она пользуется поддержкой 47%.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt потребовали выслать украинского посла Андрея Мельника за недовольство «недостаточной» помощью Германии киевскому режиму. По их мнению, дипломат вместо своих прямых обязанностей занимается неоправданными выпадами в сторону канцлера Олафа Шольца.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как канцлера Германии шантажируют Украиной.