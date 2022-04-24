Трамп упрекнул Байдена в исполнении указаний пасхального кролика

Стало известно о нападении украинских беженцев на внучку Бродского в Италии

Актриса Агния Мищенко-Бродская, называющая себя внучкой знаменитого поэта Иосифа Бродского, заявила, что украинские беженцы напали на нее в Италии: поводом избиения стала ее русская речь на улице.

«Я хочу вас спросить, украинцы… Я красивая, правда? Я просто хочу вас спросить: что я вам сделала плохого?» – цитируют «Известия» актрису. На опубликованном видео девушка плачет, ее лицо в крови.

По словам Мищенко, «заявление в полиции, побои сняты».

«Украинцы избили ее именно «как внучку Бродского» за обидные стихи про Украину (она, кстати, знакома с младшей дочерью Бродского, которая родилась в Италии). Агния играла в «Бумере», «Почтальоне», «Курсантах», «Атамане», – написал причину избиения автор Telegram-канала «Небожена».

«Написал очень злые стихи про квазиукраинскую самостийность. По сути – вынес приговор. «Пусть теперь в мазанке хором Гансы / с ляхами ставят вас на все четыре кости, поганцы», – такое провидчески пожелал вослед отделившейся Украине. Это не прощается. Дети по их правилам – в ответе за родителей. Внучка – за деда, как в русской сказке. Русня в ответе за русню. Даже если эта русня – евреи», – считает писатель Захар Прилепин.

Агния Мищенко-Бродская – дочь известного актера Василия Мищенко. С трех лет жила в Венеции, где ее воспитали бабушка и дедушка – мать встретила нового мужчину и создала семью. Актриса утверждает, что она внучка русского поэта Иосифа Бродского. По ее словам, именно он крестил девочку под именем Агния, и актриса просит называть себя только так, хотя при рождении получила имя Дарья.

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