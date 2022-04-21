Обвинение озвучило требуемый для Рашкина срок

Гособвинение запросило для депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) 3,5 года лишения свободы условно по делу о незаконной охоте, сообщил адвокат подсудимого Константин Лазарев.

«Прокуратура попросила назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4,5 года. Сторона защиты просит прекратить уголовное преследование с назначением судебного штрафа», – уточнил Лазарев РИА «Новости».

В пресс-службе Калининского райсуда Саратовской области сообщили, что приговор планируется огласить в пятницу.

«В совещательную комнату суд удалился, заседание (назначено) на завтра на 11.00 (10.00 мск)», – уточнили там.

Оглашение будет проходить с участием лишь сторон процесса, в здание суда не пустят из-за приказа об ограничительных мерах по коронавирусу.

Рашкин также привлечен к административной ответственности, поскольку он был за рулем в момент преступления с признаками опьянения. Его уже лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Ранее Рашкин заявлял, что решил отказаться от охоты после пережитого стресса и заниматься благотворительностью. Он пояснял, что нашел живого лося и готов его привезти. Животное он нашел в Иркутской области у охотника, который вырастил лосиху и готов ее продать за 200 тыс. рублей.

Напомним, Госдума приняла постановление о согласии на передачу в суд уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

В марте саратовский суд заменил меру пресечения обвиняемому на подписку о невыезде.

Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Рашкина уже признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Его лишили прав на управление транспортным средством и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Басманный суд Москвы запретил Рашкину охотиться, выходить ночью из дома и общаться со свидетелями.