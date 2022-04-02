Глава МИД Италии заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на энергетику всей Европы

Санкции против России не проходят бесследно для энергетической сферы не только Италии, но и всех европейских стран, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, в этом контексте Италия уделяет большое внимание сотрудничеству со своими надежными партнерами, обладающими большим потенциалом в этой области.

«Италия уже хочет освободиться от энергетической зависимости от России. Азербайджан является одним из основных приоритетных партнеров», – цитирует РИА «Новости» Ди Майо.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.

Напомним, что после начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.