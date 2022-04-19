Путин и Пашинян выступили за увеличение доли расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

Россия и Армения выступают за развитие интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), включая увеличение доли расчетов в национальных валютах, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Путин и Пашинян выступили за поступательное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, увеличение доли расчетов в национальных валютах», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры высказались за дальнейшее углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям, «в том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества».

Ранее президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян во время переговоров выразили намерение сообща преодолевать санкционные вызовы.

Напомним, в Кремле анонсировали подписание пакета документов во время визита Пашиняна в Москву.