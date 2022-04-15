В мечети Аль-Акса произошли столкновения палестинцев с израильскими военными

Утром пятницы, 15 апреля, на территории мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме произошли столкновения палестинцев с израильскими военными. По сообщениям СМИ, пострадали до 90 человек.

По информации Anadolu, сотрудники полиции Израиля ворвались на территорию мечети «Кибла» в комплексе Аль-Акса. Палестинцы стали забрасывать израильтян камнями. Для разгона прихожан полиция применила резиновые пули и шумовые бомбы.

«Большую часть мусульман вынудили территорию мечети «Аль-Акса». Позже израильская полиция отступила и позволила верующим войти в святыню. Палестинцы вновь начали бросать камни в полицию, в ответ на что израильтяне вошли на территорию мечети «Кибла», – говорится в сообщении турецкого информагентства.

Палестинское общество Красного полумесяца сообщает, что в столкновениях с израильскими военными пострадали 90 человек, передает ТАСС со ссылкой на информагентство WAFA.

В свою очередь израильские СМИ со ссылкой на заявление полиции сообщают, что в ходе «разгона насильственных и продолжительных бунтов» легко пострадали три бойца МАГАВ.

Также издание сообщает, что Высший Исламский Совет призвал палестинский народ «к всеобщей мобилизации во всех уголках Палестины на защиту Аль-Аксы». По его данным, у ворот мечети Аль-Акса собрались арабы, скандирующие: «Кровью отобьем Аль-Аксу!».

Столкновения в Иерусалиме на Храмовой горе происходили в июле прошлого года после вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа.