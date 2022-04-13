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В Германии призвали Европу запретить нефть из России
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Страны Евросоюза (ЕС) должны как можно быстрее запретить ввоз из России нефти, так как сокращение поставок этого ресурса повлияет на доходы российского бюджета, заявил председатель комитета по иностранным делам Германии Михаэль Рот.
Рот заявил, что «крупнейшая экономика Европы вынуждена отказаться от российского газа и нефти, поскольку доходы обеспечивают Москву жизненно важными средствами для ведения спецоперации на Украине, Германия уже сократила импорт энергоносителей, и сейчас на российскую нефть приходится 25% импорта по сравнению с 35% 24 февраля», передает Ura.ru со ссылкой на Reuters.
При этом опросы обычных граждан показывают, что только 30% респондентов прекратили бы покупать нефть у России, если бы это помогло Украине. 57% опрошенных считают, что страна должна продолжать импорт, чтобы избежать скачков цен, и 24% согласились с утверждением «Мы можем замерзнуть за свободу».
Ранее страны G7 решили ускорить процесс отказа от угля и сокращения зависимости от нефти из России.
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WSJ: У европейцев мрачное настроение из-за последствий санкций против России
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Рост цен на топливо, гигантские счета за коммунальные услуги и подорожание продовольственных продуктов негативно отражается на настроении европейцев поддерживать антироссийские санкции, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, европейцы, в первую очередь, недовольны тем, что экономика стран из-за антироссийских санкций потеряла возможность восстановиться после пандемии. Например, цены на энергоносители в еврозоне в марте выросли на 12,5% по сравнению с февралем, а годом ранее они были на 44,7% ниже. Согласно опросам, 82% немцев, 79% итальянцев и 78% испанцев ожидают роста трат своих домохозяйств в ближайший год. При этом, по словам жителей Парижа, топливные расходы стали неуправляемыми, передает РИА «Новости».
Морена Коломби, работающая в косметической компании недалеко от Милана, заявила WSJ, что ее последний двухмесячный счет за отопление составил 1250 евро (эквивалентно более чем 100 тыс. рублей). За тот же период прошлого года ей приходилось платить 450 евро.
В последние три месяца 2021-го почасовая заработная плата в Евросоюзе была на 1,5% выше, чем годом ранее, а средний уровень инфляции составил 4,7% – все это привело к падению реальной заработной платы на 3,1%. В связи с этим авторы статьи задаются вопросом: насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические издержки из-за затяжной конфронтации с Россией.
Как пишет издание, экономические трудности создают для Европы риск уйти «вправо», что подтверждают промежуточные результаты французской президентской гонки и рост популярности правых в Италии. «Во Франции кампания Ле Пен была сосредоточена на экономических последствиях растущей инфляции. Она проводила митинги в небольших сельских городках, обещая снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и дать предприятиям стимулы для повышения заработной платы. <...> Маттео Сальвини, лидер итальянской антимигрантской партии «Лига», также сосредоточился на налогах и экономике», – отмечается в материале.
Ранее глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о бесполезности санкций против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит нефтяное эмбарго Европе, а также разбирала, кто победит во втором туре выборов во Франции, который станет классической схваткой телевизора с холодильником.
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Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
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Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
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Япония решила заморозить активы Сбербанка и Альфа-банка
В Токио утвердили запрет на новые инвестиции в Россию и заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка, а также ввели дополнительные санкции в отношении 398 человек и 28 организаций, сообщает МИД страны.
С 12 мая новые инвестиции из Японии в Россию можно будет осуществлять только по особым разрешениям. С этого же дня замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка, передает ТАСС.
Кроме того, введены дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России, меры, в частности, коснулись депутатов Госдумы.
Ранее Япония запретила импорт древесины и водки из России. До этого страна запретила экспорт в Россию автомобилей премиум-класса и расширила другие санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования.
В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору.
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Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года
При дефолте в 1998 году у России не было валюты, страна не смогла расплатиться со своими внешними долгами, а в нынешней ситуации, несмотря на то, что золотовалютные резервы заморожены, валюта есть, но Западу важно, чтобы был объявлен дефолт, так как это якобы отразится на репутации Москвы, заявил глава Минфина Антон Силуанов
Силуанов указал, что дефолт – это «неисполнение обязательств заемщика по своим обязательствам», однако Россия «добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату нашего долга», передает газета «Известия».
«Тем не менее сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт. Это выражается в том, что были заблокированы наши валютные счета, не проводятся платежи, которые предназначались для расчета с держателями облигаций. Все это способствует тому, чтобы Россия не могла заплатить по своим долгам», – отметил глава Минфина.
При этом даже в таких условиях Россия заплатила держателям еврооблигаций – резидентам страны «причитающиеся им выплаты в рублях».
«Точно так же мы поступили и в отношении выплат по еврооблигациям перед иностранными инвесторами. Мы воспользовались указом президента и перевели рублевые средства на специально открытый счет в российском депозитарии в рублевом эквиваленте. Имеют ли иностранные держатели нашего долга доступ к этим деньгам? Имеют. Они могут потратить эти средства на покупку новых бумаг, которые эмитирует Министерство финансов, на расчеты по налогам, на целый ряд других операций. Смогут ли они конвертировать рублевые средства в иностранную валюту? Смогут, но наша позиция – это может быть сделано после того, как будет обеспечена разморозка валютных счетов России», – пояснил Силуанов.
Он подчеркнул, что Россия «как надежный заемщик сделала все возможное, чтобы расплатиться по евробондам в тех валютах, в которых мы осуществляли заимствования, то есть в первую очередь в долларах». Однако «западные страны запретили использовать наши замороженные средства для оплаты обязательств перед внешними кредиторами, наказав тем самым своих собственных инвесторов».
Министр также пояснил, почему Западу важно, чтобы был объявлен дефолт: «Мы видим, какие действия сейчас предпринимаются в отношении России. Если есть возможность каким-то образом ограничить активность наших предпринимателей, причинить вред нашим людям, нанести ущерб имиджу страны, а дефолт – это удар по имиджу страны как надежного заемщика, Запад будет всеми силами стараться реализовать это».
«Хотя странно говорить о нарушении контрактных обязательств при переводе валюты платежей за газ на рубли, когда все контрактные обязательства с их стороны нарушаются по другим нашим поставкам на экспорт – нефти, углю. Поставки прерываются, замораживаются золотовалютные резервы и валютные счета. Почему-то это у них считается нормальными действиями, а когда мы просим в условиях ненадежности иностранной валюты заплатить нам в рублях за газ, они объявляют это нарушением контрактных обязательств. Двойная мораль, двойные стандарты. Эта ситуация четко показывает настоящее лицо западной демократии и западных правовых систем», – указал Силуанов.
Таким образом, «в 1998 году дефолт по-настоящему отражал суть этого слова», страна не смогла оплатить внешние долги, «у нас не было валюты», а теперь «валюта, несмотря на то, что золотовалютные резервы заморожены, к нам приходит, платежи за энергоносители практически не изменились, объемы поставок энергоносителей несколько упали, но цены выросли».
Ранее он заявил, что правительство начнет обращаться в суды, если Запад объявит России дефолт по неисполнению обязательств по евробондам. Силуанов также заявлял, что нужно расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
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Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя»
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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», – сказал Боррель в понедельник по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
«Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – добавил политик.
Напомним, по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил ЕС об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
Кроме того, в понедельник Боррель сообщил, что обсудит с главами МИД Евросоюза итоги своей поездки в Киев. «Мы стали там свидетелями жесткой агрессии против гражданского населения… Мы также обсудим, как мы можем лучше поддержать Украину и Международный уголовный суд», – сказал он.
Боррель добавил, что в ЕС ожидают усиления боевых действий на Украине в ближайшее время и рассматривают усиление военной поддержки Киева.
«Санкции всегда на повестке. Обсуждение Украины всегда предусматривает обсуждение эффективности наших санкций... Очередной пакет был утвержден, и министры, конечно, будут обсуждать дальнейшие шаги», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Потанин решил выкупить у французов Росбанк
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Компания «Интеррос» (Interros Capital Ltd), принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, приобретет Росбанк у французской группы Societe Generale, пишут СМИ.
В пресс-релизе Societe Generale говорится, что группа прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. Societe Generale подписала соглашение о продаже всей своей доли в Росбанке, а также его страховых «дочек» в России компании «Интеррос», предыдущему акционеру Росбанка. Сумма сделки не называется, ее планируется закрыть за неделю, пишет «Коммерсант».
В Росбанке изданию сообщили, что, согласно условиям сделки, «Интеррос» «обеспечит преемственность управленческой команды» банка во главе с председателем правления Ильей Поляковым. Росбанк также сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России.
В Societe Generale уточнили, что на подписание соглашения ушло «несколько недель интенсивной работы». Благодаря сделке компания также обещает «обеспечить преемственность для своих сотрудников и клиентов» в России.
«Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы», – сообщил Потанин, слова которого опубликованы в заявлении на сайте компании «Интеррос».
«Важнейшей целью «Интерроса» является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнеров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками. Уверены, что профессиональная команда Росбанка способна справиться с любыми вызовами и обеспечит банку устойчивое развитие», – добавил Потанин.
В компании «Интеррос» уточнили, что условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. «Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов», – говорится в сообщении.
В начале марта Societe Generale сообщала, что принимает меры для соблюдения международных санкций, введенных в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине. В России у группы были универсальный Росбанк, а также страховая и лизинговая компании.
В Китае оценили число неестественных смертей из-за санкций США
Число неестественных смертей иностранных граждан в результате введенных Соединенными Штатами санкций превышает количество погибших во всех войнах в период после Второй мировой, пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что кризис на Украине отражает стремления Вашингтона к гегемонии путем принуждения. По его словам, Штатам свойственно навешивать различные ярлыки на незападные страны, которые настаивают на независимой внешней политике, и обвинять их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».
«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», – передает РИА «Новости» текст статьи китайской газеты.
По мнению автора публикации, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении Москвы.
Напомним, США заявляли, что рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Пекин неоднократно подчеркивал, что выступает против санкционного давления на Россию.
Россиянам стали блокировать платежи по картам китайской системы UnionPay
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Многие зарубежные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и от китайской UnionPay, сообщают СМИ.
«Русский стандарт» и МТС-банк начали выпуск карт платежной системы (ПС) UnionPay, таким образом, число банков-эмитентов ПС в России выросло до десяти кредитных организаций. Спрос на UnionPay остается ажиотажным. Если до введения санкций объем эмиссии карт этой ПС в стране оценивался в 50 тыс. штук, то теперь речь идет уже о 500 тыс. штук. При этом существенная доля выпущенных в последнее время карт – виртуальные, то есть для оплаты товаров и услуг, бронирования и прочего в интернете, передает «Коммерсант».
Китайская ПС работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС. На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. рублей в год. Однако, свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях и на профильных форумах, свои задачи карта выполняет не всегда.
Протестировать UnionPay за рубежом физически в нынешней ситуации удалось лишь единицам, и отзывы разные. Например, в США карту почти нигде не приняли, жалуется один из ее держателей, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Более актуально, что и покупки в Сети оплачивать картой UnionPay часто не удается.
Банки такую проблему не афишируют, но в колл-центрах не стали скрывать, что невозможность оплаты – распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в России, не ответили.
В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне спецоперации на Украиной решили попросту не обслуживать всех россиян, хотя санкции этого не предусматривают.
«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от ПС», – сказал один из источников.
Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова пояснила, что торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, он есть только у банков-участников ПС. БИН – первые шесть цифр номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. «Выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера», – уточнила она.
Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что возможные в таких ситуациях ограничения наверняка связаны с простым технологическим решением – вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, торговые точки предпочитают заблокировать всю страну. Однако, подчеркивает эксперт, по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
При этом повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay. Михайлова отмечает, что «основной задачей любой ПС является обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы, МПС имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры, это обязанность платежной системы – обеспечить прием эквайером всех карт ПС».
Однако в UnionPay в ситуацию пока не вмешиваются.
Напомним, платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии.
Китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из России американские платежные системы.
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Нефть подорожала на перспективах предложения на рынке
Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2%, а марка Brent вновь стоит дороже 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы предложения нефти со стороны Ирана.
По состоянию на 8.31 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,13%, до 100,58 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 2,29%, до 96,44 доллара, передает РИА «Новости».
В ходе вчерашних торгов стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля, Brent – ниже 98 долларов впервые с 16 марта. А удешевление этого сырья достигло 2,5%.
Поддержку удорожанию «черного золота» во вторник утром оказывают сомнения по поводу скорого заключения соглашения между США и Ираном по поводу ядерных разработок.
По разным оценкам, подписание соглашение вернуло бы на рынок более 1 млн баррелей нефти в день. Но, по словам аналитиков ANZ, которые приводит Wall Street Journal, дополнительная нефть из Ирана пока маловероятна после того, как страна заявила о приостановке переговоров. «США заявили, что возобновление действия договора может произойти нескоро после новых запросов со стороны Тегерана», – добавили эксперты.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций с Ирана (включая нефтяное эмбарго) в обмен на ограничение ядерной программы страны. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, использовании центрифуг и уровне обогащения урана.
Путин: Запад просчитался в отношении России
Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.
Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.
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ЦБ Казахстана решил помочь попавшим под санкции «дочкам» банков России
Национальный банк (ЦБ) Казахстана оказывает содействие попавшим под санкции дочерним банкам российских финансовых институтов в обслуживании клиентов, сообщил глава ведомства Галымжан Пирматов.
Пирматов сообщил, что расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам, передает РИА «Новости».
«Национальный банк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения», – заявил глава Нацбанка.
Вместе с тем он подчеркнул, что санкции и ограничения, введенные в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков.
Отмечается, что в Казахстане работают дочерние банки российских Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.
Ранее в Сбере и Альфа-банке заявили об отсутствии влияния санкций США на работу.
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Генсек ОПЕК: Заменить экспорт российской нефти в ЕС практически невозможно
Заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, в своем выступлении в рамках энергетического диалога ЕС – ОПЕК он сказал, что из-за санкций мир может столкнуться с потерей экспорта российской нефти до 7 млн баррелей в день.
«Было бы почти невозможно восполнить потерю в объемах такого масштаба», – приводит его слова ТАСС.
Около четверти импортируемой ЕС нефти поступает из России, однако отдельные страны сообщества значительно сильнее зависят от российских поставок.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США работают, чтобы отлучить Европу от российских энергоносителей.
Главу департамента торговли в Самаре уволили из-за цен на сахар
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, допустившего дефицит и рост цен на сахар, соль и гречку, сообщили в областном правительстве.
«Руководитель профильного департамента Алексей Софронов уволен с занимаемой должности за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона. Дмитрий Азаров уволил чиновника, допустившего необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство области.
Уточняется, что компетентным региональным органам давались конкретные поручения для исполнения и недопущения развития негативных сценариев в потребительском секторе.
«В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции», – добавили в пресс-службе правительства региона.
Ранее ФАС начала проверки пяти крупнейших дистрибьюторов сахара из-за роста цен.
До этого ФАС завела дело против «Магнита» и «Пятерочки» из-за ситуации с сахаром.
Напомним, поступали сообщения о том, что ряд товаров первой необходимости, в том числе сахар, пропал с полок магазинов. Позже стало известно о завышении стоимости востребованного товара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями, в Генпрокуратуре России заявили о намерении провести проверку. Для недопущения задержки отгрузок сахара Федеральная антимонопольная служба заявила, что проверяет цепочку поставок от производителей до торговых сетей.
Цены на нефть снизились на ожидании падения спроса в Китае
Мировые цены на нефть снижаются на 2% в понедельник утром, хотя марка Brent пока цепляется за отметку в 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на этот вид сырья, прежде всего в Китае.
По состоянию на 8.17 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,28%, до 100,47 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 2,36%, до 95,94 доллара, передает РИА «Новости».
Очередные карантинные меры в Китае под флагом очередных мер борьбы с ковидом могут привести к дополнительным ограничительным мерам, которые могут заметно понизить спрос на нефть в стране – крупнейшем импортере этого сырья.
Зарубежные СМИ обратили внимание на сложную ситуацию, складывающуюся в китайском Шанхае, который с конца марта находится в локдауне. Газета Financial Times назвала изоляцию ведущего финансового центра Китая «самым большим испытанием» политики председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с вирусом, которая осуществляется посредством ограничений на передвижение, массового сбора анализов и централизованного карантина.
А издание Wall Street Journal пишет, что если раньше на карантин отправляли районами, то нынешний подход властей по своей строгости беспрецедентен, кроме того, он «требует больших человеческих жертв». А аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение также приводит газета, считает, что цены на нефть могут упасть еще на 3-5%, если не прекратится ввод таких ограничительных мер.
Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, курс которого утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам, таким как иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 99,91 пункта. Так, нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 98 долларов за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022 года на Лондонской бирже ICE снижалась почти на 5% – ниже 98 долларов за баррель впервые с 17 марта 2022 года.
По состоянию на 14.59 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 4,91%, до 97,73 долларов за баррель, передает ТАСС.
При этом к 15.11 мск стоимость Brent замедлила снижение, находилась на уровне 98,29 долларов за баррель (-4,37%).
В понедельник утром мировые цены на нефть снижались на 2%, в то время как инвесторы оценивали перспективы снижения спроса на этот вид сырья, прежде всего, в Китае.