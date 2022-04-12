Путин: Все двери и окна для России никому захлопнуть не удастся

Сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия «подсела» на чужие технологии и перестала развивать свои компетенции, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», – цитирует его ТАСС.

Он признал, что «сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей». «Оно заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции, свою науку, и на этой базе двигаться вперед, конечно, имея в виду и достижения стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся», – заявил Путин.

В качестве примера глава государства привел реализацию проекта отечественного самолета МС-21. «Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же – шлеп! – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», – констатировал президент.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.