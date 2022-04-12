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Путин: Все двери и окна для России никому захлопнуть не удастся
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Сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия «подсела» на чужие технологии и перестала развивать свои компетенции, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», – цитирует его ТАСС.
Он признал, что «сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей». «Оно заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции, свою науку, и на этой базе двигаться вперед, конечно, имея в виду и достижения стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся», – заявил Путин.
В качестве примера глава государства привел реализацию проекта отечественного самолета МС-21. «Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же – шлеп! – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», – констатировал президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.
Басурин заявил о подготовке к окружению 100-тысячной группировки ВСУ
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Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о подготовке к окружению самой большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 100 тыс. человек.
«Идет подготовка к окружению самой мощной группировки украинских войск... По предварительным данным, группировка оценивается от 90 до 100 тыс. штыков», – пояснил он, передает РИА «Новости».
По его словам, это самые боеспособные части, которые есть на данный момент на Украине. «После блокирования данной группировки и, если они не сдадутся, полностью ее уничтожения Украина фактически теряет свою армию... и вопрос демилитаризации, можно будет сказать, решен на 90%», – добавил Басурин.
Он подчеркнул, что группировка находится на территории от «южнее Донецка» до Славянска, на длину фронта около 200 км и глубиной до центральной Украины.
В понедельник Басурин заявил, что жилой массив Мариуполя фактически освобожден от украинских боевиков.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения Мариуполя может превышать 5 тыс. человек.
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Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
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Цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент выразил уверенность, что благородные цели по защите Донбасса будут достигнуты. «Так и будет. Нет никаких сомнений [в том, что ВС РФ достигнут поставленных целей]. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная – помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса», – передает ТАСС его слова.
По словам российского лидера, столкновение России с неонацистскими силами Украины было лишь вопросом времени. «Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», – подчеркнул Путин.
24 февраля президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В обращении к согражданам глава государства обозначил ее следующие цели: демилитаризация и денацификация Украины.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Минобороны показало видео уничтожения базового лагеря «Правого сектора» под Донецком
Российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения базового лагеря запрещенного в России «Правого сектора*» в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области высокоточным оружием уничтожен базовый лагерь националистов террористической организации «Правый сектор*» (запрещен в России), передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский спецназ ликвидировал одного из руководителей «Правого сектора» (запрещен в России) Тараса Бобанича в пяти километрах южнее города Изюма.
В понедельник российское Минобороны опубликовало кадры уничтожения дроном украинского бронетранспортера.
Минобороны: Комплексом «Кинжал» уничтожен командный пункт группировки ВСУ
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Вооруженные силы России авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе», – приводит его слова ТАСС.
Конашенков также добавил, что ВС России в течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населенных пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожили: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а также два места скопления личного состава, вооружения и военной техники.
Он подчеркнул, что «всего в результате ударов в данных районах уничтожено до 300 украинских боевиков, свыше 50 боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России овладели селом Каменка, одним из самых укрепленных рубежей ВСУ в Изюмском районе Харьковской области.
В воскресенье в ведомстве сообщили, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
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Путин: Спецоперация на Украине идет по плану
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Специальная военная операция России на Украине идет по плану, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.
«Ход специальной военной операции идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
«Я часто слышу вопросы, а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», – подчеркнул глава государства.
По его словам, задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. «И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – сказал Путин.
Он добавил, что «действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру».
«Я смотрю внимательно за дискуссией в обществе, мы ничего не должны закрывать от общественности. Должны освещать эту боевую работу объективно», – заявил президент.
«Прежде всего, хотел бы выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию», – подчеркнул глава государства.
«Я до начала операции говорил, что столкновение с теми силами, которые с детства воспитывались Западом на Украине, столкновение с крайними националистами, неонацистами на Украине неизбежно, это только вопрос времени. Они готовятся и ждут своего часа. А мы, как я тогда говорил, не позволим им этого сделать. В этом логика наших действий», – сказал Путин.
Ранее президент заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин заявил о возобновлении лунной программы
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Россия возобновит свою лунную программу, речь о запуске автоматического аппарата «Луна-25», заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный.
По его словам, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», – передает ТАСС его слова.
При этом Путин добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне. «Поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило нам не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые мы равняемся и сегодня», – отметил глава государства.
По его словам, стремление наших предков идти вперед «служит нам наказом». «Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», – подчеркнул российский лидер.
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Путин: Санкционный «блицкриг» против России не удался
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Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, финансовая система и промышленность страны работают, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые прошли во вторник на площадке космодрома Восточный в Амурской области.
«Тот «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», – цитирует его ТАСС.
В понедельник стало известно, что российская фирма в рамках импортозамещения запустит производство собственных 3D-принтеров, которые будут состоять из максимального количества комплектующих, произведенных в России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. В конце прошлой недели представители завода «Полистрой» (Миасс, Челябинская область) сообщили о том, что наладили выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги, и стала востребованной у крупных компаний. В минувший четверг в думском комитете по промышленности и торговле рассказали об успехах в импортозамещении в фармацевтической отрасли: на данный момент около 70% жизненно необходимых препаратов производится в России.
Песков отметил непродолжительность беседы Путина и Нехаммера
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера в понедельник были непродолжительными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Беседа была непродолжительной по меркам последнего времени», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, переговоры президента и канцлера прошли в понедельник в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Нехаммер после переговоров заявил, что беседа была очень жесткой и открытой.
Путин: США готовы воевать с Россией «до последнего украинца»
Президент России Владимир Путин согласился с мнением, что США готовы противостоять Москве «до последнего украинца».
«Много говорят о том, что Соединенные Штаты готовы воевать с Россией «до последнего украинца» – и там говорят, и у нас говорят, – на самом деле, так оно и есть», – указал глава государства по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области, передает ТАСС.
В пятницу представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО, отрицая свое открытое вступление в конфликт на Украине, фактически давно воюет ее руками против России.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.
Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.
«Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».
Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.
Путин о происходящем на Украине: Выбора не оставили
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Происходящее на Украине – трагедия, но выбора действовать по-другому России не оставили, заявил президент России Владимир Путин.
«То, что происходит на Украине, – это трагедия, но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется. Вот и все», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.
Также он отметил мужественные и грамотные действия российских ВКС в ходе специальной военной операции на Украине.
Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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Путин: Переговоры с Киевом вернулись в тупиковую ситуацию
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Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле», – цитирует его ТАСС.
Путин подчеркнул, что теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. «То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия готова прекратить специальную военную операцию на Украине, если президент Владимир Зеленский согласится на выдвинутые на российско-украинских переговорах условия.
Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Путин сравнил события в Буче с провокацией в сирийской Ракке
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Буче является фейком и сравнима с провокациями с химоружием в Сирии.
По его словам, в Сирии проводились похожие провокации, когда в применении химического оружия обвиняли президента страны Башара Асада.
«Что касается Бучи. Ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил», – передает слова Путина
«Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», – сказал президент.
По словам Путина, Лукашенко предоставил на встрече документы, «которые переданы в ФСБ – как, кто – у них есть соответствующие перехваты, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка», передает Telegram-канал «Пул N3».
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.
Напомним, в апреле 2018-го неправительственная организация «Белые каски» (которую финансируют Соединенные Штаты и Британия) обвинила войска «режима Башара Асада» в применении химоружия в Думе. Через неделю США, Великобритания и Франция, не дождавшись выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нанесли удар по территории, контролируемой законным правительством Сирии. Но, как свидетельствуют данные, представленные Россией в ООН, «в виде жертв якобы от примененного законными властями республики химоружия подбрасывались тела заранее убитых людей».
Путин: Запад просчитался в отношении России
Запад не понимает, что сложности приводят только к сплочению российского народа, у них самих проблемы неизбежны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
«Они [западные страны] очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в России. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ, русский народ всегда сплачивается. Они увидят это. А у них самих проблемы неизбежны», – цитирует ТАСС президента.
Путин отметил, что страны Запада «и нам хотят создать проблемы, и создают». «Да, в некоторых отраслях [экономики РФ] будет непросто, но мы справимся с этими сложностями», – отметил Путин.
Ранее Путин заявил, что санкционный «блицкриг» против России не удался.
Также президент отметил, что российская экономика обязательно приспособится к новой ситуации в условиях санкций, наша финансовая система и промышленность работают ритмично.
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Путин прибыл в Благовещенск
Президент России Владимир Путин прибыл в Благовещенск, где вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко осмотрит ход работ на космодроме Восточный.
Ожидается, что президенты с вертолета осмотрят ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Также они примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома, передает РИА «Новости».
У Путина запланирована беседа с Лукашенко и совместная пресс-конференция.
Также президент России пообщается с губернатором Амурской области Василием Орловым и с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск.