Новак объяснил снижение нефтедобычи в России

Нефтяная отрасль в России изменяет схему финансирования, из-за чего наблюдается волатильность на рынке и может фиксироваться временное снижение добычи ресурса, заявил вице-премьера Александр Новак.

«Сейчас такая серьезная обстановка с перереструктуризацией с учетом ситуации, складывающейся на рынке: логистики, вопросов, касающихся финансирования. Безусловно, есть какая-то волатильность», – цитирует Новака ТАСС.

Он добавил, что данные Международного энергетического агентства (МЭА) могут быть необъективными, поскольку агентство занимает особую политическую позицию.

«На мой взгляд, это вызвано тем, что они (МЭА – прим. ВЗГЛЯД) необъективно относятся к текущей ситуации по прогнозированию», – пояснил Новак.

Глава агентства Фатих Бирол не так давно призывал остановить инвестиции в нефтегазовую отрасль. «Понятно, что если такие заявления делаются, то есть соответствующие установки при расчетах, экономическом анализе делаются. Это необъективно, и ОПЕК посчитал, что не готов использовать эти данные как объективные», – подчеркнул вице-премьер.

Ранее ОПЕК сообщила, что не будет использовать данные МЭА как вторичные источники оценки уровней добычи нефти. Также отчеты МЭА не будут применяться в аналитических отчетах ОПЕК+.

В четверг ОПЕК+ сообщила, что в мае 2022 года добыча нефти будет нарощена на 432 тыс. баррелей в сутки. Как следует из графика добычи на май, Россия и Саудовская Аравия смогут поднять добычу нефти в мае на 113 тыс. б/с каждая, до 10,549 млн б/с.