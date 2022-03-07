Врач назвала опасные при коронавирусе продукты

Людям с коронавирусом необходимо отказаться от жареной картошки, мяса, соленой рыбы, большое количество жиров приводит к дополнительной нагрузке на печень и поджелудочную, рассказала врач-терапевт Галина Маханькова.

«Болезнь сильно ослабляет организм, поэтому, чтобы не навредить ему окончательно, откажитесь от жареной картошки, мяса, соленой рыбы. Такие продукты нарушают водно-солевой баланс в организме, а большое количество жиров приводит к дополнительной нагрузке на жизненно важные органы – печень и поджелудочную», – приводит слова врача «Вечерняя Москва».

По ее мнению, особый урон организму наносят алкогольные и газированные напитки.

«Очень часто во время болезни нам хочется чего-то «запрещенного». Однако алкоголь может только усугубить ситуацию – изменить в худшую сторону действие выписанных медикаментов. Более того, часть алкоголя выводится из организма через легкие, что делает их еще более уязвимыми», – уточнила Маханькова.

Она подчеркнула, что потребление большого количества овощей помогает организму восстановиться, однако некоторые забывают, какие именно овощи полезны.

«Точно не консервированные. В таких продуктах содержится много соли и – самое главное – уксуса. Это может спровоцировать в вашем организме совершенно неожиданные реакции», – сказала эксперт.

Для того чтобы избежать осложнений, врач порекомендовала осторожно относиться к таким продуктам, как молоко, квашеная капуста, и продуктам, содержащим глютен. Они могут привести к вздутию живота.

«Также не стоит пичкать себя продуктами, которые не несут никакой пользы для организма, – булочками, конфетами. Это чревато проблемами с эндокринной системой, особенно после болезни», – считает Маханькова.

Чтобы ускорить процесс восстановления, врач-терапевт порекомендовала пить побольше воды и принимать витамин D.

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