Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

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3 марта, четверг | Последнее обновление — 15:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США
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Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми.
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В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел.
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Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь?
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза
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Президент Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, глава государства может прокомментировать потери войск России на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 получили ранения. «Честно говоря, мы рассчитываем, что в начале совещания с постоянными членами Совбеза президент выскажется на эту тему», – отметил Песков.
Кроме того, у Путина на четверг запланировано несколько международных телефонных разговоров, один из них идет сейчас. Глава государства работает в Ново-Огареве.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Путин назвал Макрону условия урегулирования конфликта с Украиной
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Президент России Владимир Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В пресс-службе добавили, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам.
Лидеры провели серьезный и обстоятельный обмен мнениями по всем аспектам ситуации вокруг Украины. С французской стороны «были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом».
В Кремле подчеркнули, что президент России обратил особое внимание, что российские вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. «Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», – отмечено в сообщении.
Путин и Макрон условились оставаться в контакте. Разговор был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны.
Напомним, в понедельник начались переговоры России и Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин подписал указ об обеспечении временных мер по финстабильности России
Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ», сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», – приводит сообщение РИА «Новости».
Согласно указу со 2 марта запрещен вывоз из России иностранной валюты в сумме более 10 тыс. долларов.
«Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», – говорится в сообщении.
Накануне Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года. Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин назвал Запад «империей лжи»
Президент России Владимир Путин предложил на совещании по экономике обсудить санкции, которые вводит так называемая империя лжи – западное сообщество.
«Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем (Мишустиным) обсуждали эту тему. Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», – цитирует его РИА «Новости».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с санкциями Запада
Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран», сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», – приводит сообщение РИА «Новости».
Согласно указу, экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.
«Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего указа», – говорится в указе.
Также Путин запретил резидентам России переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. В указе говорится, что требования об обязательной продаже валюты распространяются на экспертов независимо от постановки контрактов на учет в уполномоченных банках.
Сообщается, что компаниям разрешается до конца года проводить buyback при условии серьезного снижения средней цены акций с 1 февраля.
Кроме того, с 1 марта Путин запретил зачисление резидентам России иностранной валюты на свои счета и вклады в зарубежных банках. Порядок осуществления продажи иностранной валюты экспортерами устанавливается центральным банком России.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Песков призвал не применять к Казахстану слова Путина о формировании границ Украины
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Заявления президента России Владимира Путина о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ нельзя отнести к Казахстану и другим бывшим республикам СССР, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
У него уточнили, относится ли мнение президента о «декоммунизации» Украины и формировании ее границ к границам других бывших республик СССР и Казахстану.
«Нет, не относится. Мы не можем здесь при всем желании развернуть такую историческую дискуссионную площадку... Надеюсь, что в ходе каких-то следующих пресс-конференций и общения президента с прессой у вас будет возможность задать эти дополнительные вопросы», – передает слова Пескова РИА «Новости».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Путин предложил Думе ввести статус координирующего государства в ОДКБ при ООН
Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающий введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН.
Текст размещен в думской электронной базе.
«Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», – говорится в пояснительной записке.
Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства».
«Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», – указывается в документе.
Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе, передает ТАСС.
Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин.
Путин поручил сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.
«На совещании по экономическим вопросам президент дал поручение обеспечить сохранение всех кредитных ставок, которые указаны в кредитных договорах, после того, как ключевая ставка была увеличена до 20%», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, в совещании не принимал участие глава Сбербанка Герман Греф, которого он ранее назвал в числе участников совещания.
Во встрече принимают участие премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьеры Андрей Белоусов, Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин. В начале совещания Путин предложил обсудить ситуацию в экономике и санкции так называемой империи лжи – западного сообщества.
Ранее Банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом.
Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
ФОМ: Уровень доверия россиян к Владимиру Путину за неделю вырос до 71%
По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину вырос с 60% до 71%.
Так, через несколько дней после признания независимости ДНР и ЛНР – 24 февраля – 71% респондентов заявили, что скорее доверяют Путину. А до признания республик – 20 февраля – этого мнения придерживались 60%.
Число тех, кто скорее не доверяет главе государства снизилось за это время с 29% до 18 %.
Скорее хорошо работу Путина на посту президента России оценивает 71%, скорее плохо - 15%. 20 февраля позитивно работу главы государства оценивали 64% россиян, критически - 21%.
Опрос проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, участвовали 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс
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«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – пояснил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев.
«Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник.
«Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что Россия «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – Россия в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в России – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение».
«Допустим, Россия вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев.
Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник.
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США разрешили покинуть Россию сотрудникам американского посольства
Незадействованные в оперативной работе сотрудники посольства США в Москве смогут покинуть Россию, соответствующее разрешение дал Госдепартамент США.
Сотрудники смогут добровольно уехать из России вместе со своими семьями, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.
Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина.
МОК отозвал олимпийские ордена у высокопоставленных россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отзыве Олимпийских орденов у всех лиц, в настоящее время занимающих важные должности в руководстве РФ. В списке оказался и президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе МОК.
«Исполком комитета, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важные должности в правительстве Российской Федерации или иные должности, связанные с государственной властью», – говорится в пресс-релизе МОК, передает РИА «Новости».
В число лишенных орденов вошли президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.
В пятницу МОК призвал спортивные федерации не вывешивать российские флаги на всех соревнованиях.
Ранее бюро совета Международной федерации футбола (ФИФА) единогласно запретило проводить в России международные матчи, а также предупредила, что в соревнованиях российская сборная будет участвовать под названием «Российский футбольный союз (РФС)», не используя флаг или гимн своей страны.
Путин поздравил Горбачева с 91-летием
Президент России Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР, президента Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаила Горбачева с 91-летием.
Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Вы прошли большой, насыщенный жизненный путь, по праву снискали высокий авторитет и признание. Отрадно, что сегодня ваша многогранная работа содействует реализации востребованных социальных, просветительских, благотворительных проектов, развитию международного гуманитарного сотрудничества», – отметил Путин в поздравлении Горбачеву.
Он пожелал имениннику здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Михаил Горбачев – российский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991) и лауреат Нобелевской премии мира (1990).
Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию в России IT-отрасли, согласно документу работники аккредитованных организаций будут получать отсрочку от призыва.
«Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ», – сообщается в указе.
Согласно тексту документа, он подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».
Также в России упростят трудоустройство и получение вида на жительство для иностранцев, приходящих на работу IT-отрасль, передает ТАСС со ссылкой на указ.
«Правительству РФ принять меры, направленные на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида на жительство», – говорится в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года. Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года. Сотрудники смогу оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, посвященный боевым действиям на Украине, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.
«В понедельник состоялся разговор президента Республики (Франция Эммануэля Макрона) с президентом России Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», – говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА «Новости».
«Президент Республики предложил президенту России оставаться на связи в ближайшие дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Президент Путин дал свое согласие», – говорится в тексте коммюнике.
Французский лидер провел также телефонный разговор с президентов Украины Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее в понедельник начались переговоры России и Украины.
Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Наследный принц Абу-Даби в беседе с Путиным отметил право России обеспечивать нацбезопасность
Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном Украину, собеседник констатировал право России на обеспечение национальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрена также ситуация вокруг Украины. Владимир Путин подробно изложил причины, цели и задачи российской специальной военной операции по защите Донбасса. В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян констатировал право России на обеспечение национальной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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