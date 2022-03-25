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Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России
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В Кремле заявили, что напористая линия США по изоляции России несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля, говоря об этих странах, заявил, что они «предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, а не, что называется, не рубить канаты».
Политика по изоляции России несостоятельна по своей сути, поэтому цели достичь нельзя, подчеркнул Песков.
Напомним, ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из «Большой двадцатки».
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Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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Салливан предсказал возобновление нормальных отношений России и США
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США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
«Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю – да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», – заявил посол в интервью «Новой газете», передает РИА «Новости».
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
Посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве, и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой.
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США распространили санкции на операции с золотом ЦБ России
Санкции в отношении Российской Федерации распространяются на любые транзакции с золотом, которые может проводить российский Центробанк.
«Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями», – цитирует материалы минфина США РИА «Новости».
США и их союзники ранее блокировали валютные резервы Центробанка России в своих юрисдикциях и ограничили возможности для операций с остающимися активами.
Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях против российских депутатов Госдумы в целом и других физических лиц, а также части структур. Под них попали 328 российских парламентариев, десятки предприятий оборонного сектора России, в санкционный список попал глава «Сбера» Герман Греф.
США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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Ядерный центр в Лос-Аламосе заподозрили в курировании биологической программы США на Украине
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Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, являлся одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов заявил, что «масштабы программы впечатляют». Так, «непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний», передает РИА «Новости».
Кроме того, по его словам, «научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта».
«Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – добавил Кириллов.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, в частности, что необходимо прояснить интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане. Он также допускал намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные об этих биолабораториях.
Однако президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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Минфин США разрешил американским журналистам сделки в Крыму, ДНР и ЛНР
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Министерство финансов США разрешило американским журналистам и сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), говорится в генеральной лицензии ведомства.
Как отмечается в документе, американские новостные организации и «лица, являющиеся гражданами США, регулярно работающие в организациях, которые занимаются освещением новостей (включая фотожурналистов), либо оказанием содействия в трансляции, либо выполнением работы технического персонала» разрешается совершать ряд сделок на территории Крыма, а также ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
В этот список входят набор сотрудников (стрингеров, переводчиков, операторов, технических специалистов, внештатных продюсеров, водителей), лиц, занимающихся логистикой, аренда офисных помещений, приобретение товаров и услуг местного производства (мобильные телефоны, а также время в эфире), продажа такого рода товаров, импорт их в США, покупка телекоммуникационных средств, оплата расходов, налогов и сборов, связанных с журналистской деятельностью и распространением информации, ввоз необходимого для деятельности СМИ оборудования.
Напомним, в январе вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик признал Крым частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров. Он отметил, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Китай потребовал от США объяснений по биолабораториям на Украине
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Соединенным Штатам необходимо объяснить цели своих военно-биологических проектов и пояснить, почему о них нет детальной информации, заявил официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь.
«Мы не можем не спросить, какова реальная цель этих проектов США? Почему американская сторона не обнародовала подробную информацию об этих проектах? Какая связь между биологическими лабораториями США за границей и министерством обороны США?» – цитирует У Цяня РИА «Новости».
Он также спросил, почему Пентагон вовлечен в проект биолабораторий на Украине так глубоко, если в рамках проекта предусмотрены только научные исследования и мониторинг заболеваний.
«По этим пяти вопросам США должны дать миру четкое объяснение», – сказал представитель китайского оборонного ведомства.
Пекин всегда выступал за полный запрет и уничтожение всех видов оружия массового уничтожения, в том числе биологического оружия. Китай выступает и против разработки, обладания или применения биологического оружия любой страной при каких бы то ни было обстоятельствах, отметил он.
«Мы призываем США открыто, прозрачно и ответственно отреагировать на обеспокоенность международного сообщества, добросовестно выполнять свои обязательства по Конвенции, предоставить всестороннее объяснение своей военно-биологической деятельности внутри страны и за границей, а также дать согласие на многостороннюю проверку», – заключил У Цянь.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов ранее заявлял, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, сын действующего американского президента, а также Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования
Саммит НАТО в Брюсселе проводился как сеанс внутринатовского самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«24 марта в Брюсселе состоялся внеочередной саммит НАТО. Центральной темой вновь стала ситуация на Украине в контексте проведения Российской Федерацией специальной военной операции. Прозвучали уже хорошо известные ритуальные обвинения и угрозы в адрес нашей страны. Опровергать их пункт за пунктом смысла нет. Мероприятие, было видно, проводилось как сеанс внутринатовского самозомбирования», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Как отметила Захарова, в ходе мероприятия «страны-члены организации продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле его установок на тотальное сдерживание России». «Заявленное на саммите решение продолжить оказывать политическую и практическую поддержку киевскому режиму подтверждает заинтересованность альянса в продолжении военных действий», – указала дипломат.
«Более того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с гордостью заявляет, что альянс за последние восемь лет подготовил десятки тысяч военнослужащих ВСУ, которые сейчас принимают участие в боевых действиях. Накачивая Украину оружием, Брюссель провоцировал Киев на силовые действия против ЛНР и ДНР и теперь пожинает страшные плоды, – продолжила Захарова. – Сейчас в Североатлантическом блоке рассуждают о новой реальности, сложившейся в области евробезопасности, словно в Брюсселе не имеют к этому никакого отношения».
Дипломат подчеркнула, что, пытаясь прикрыть «темные делишки» американцев по части ведения секретных исследований биологического и химического оружия, Североатлантический альянс «в лучших традициях дезинформационной кампании бездоказательно обвинил Россию в возможном осуществлении провокации». «Такой трюк проделывается ими не впервые, – отметила она. – Вашингтон может записать прошедший саммит НАТО в свою геополитическую копилку. Удалось еще больше дисциплинировать союзников в деле «тотального сдерживания» нашей страны и оказания давления на страны, способные принимать суверенные решения и проводить независимую политику. На этом фоне претензии европейцев на некую «стратегическую автономность» выглядят попросту нелепо».
Как отмечается в сообщении, НАТО сейчас изыскивает «любые аргументы, чтобы оправдать опасное и дестабилизирующее наращивание сил на «восточном фланге». «Объявили о создании четырех новых многонациональных батальонных групп НАТО в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Подготавливается почва и для долговременного закрепления «антироссийского курса» в новой стратегической концепции альянса на предстоящем саммите в Мадриде. Милитаризация Европы набирает обороты благодаря усилиям альянса, – подчеркнула дипломат. – Раздувание антироссийской истерии используется для увеличения расходов на приобретение новых вооружений, главным поставщиком которых, естественно, выступает военно-промышленный комплекс США».
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил о поддержке Украины западным оружием. Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО передать Киеву каждый сотый танк и самолет.
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Байден пообещал ответ в случае применения химоружия на Украине
Вопрос о возможном вмешательстве НАТО встанет на повестку дня, если Россия применит на Украине химоружие, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.
«Это вызовет соответствующий ответ», – сказал он, отвечая на вопрос о том, какова будет реакция Запада в случае применения Россией химического оружия на Украине, передает ТАСС.
По его словам, вопрос по поводу вмешательства НАТО будет приниматься, когда придет время.
Ранее НАТО отказалось отправлять миротворцев на Украину, чтобы избежать прямого воооруженного конфликта с Россией.
Напомним, российские военные 25 февраля блокировали украинский город Чернигов, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
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Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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Лидеры США и ЕС обсудили введение новых санкций против России
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Лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и прекратить любые попытки Москвы обойти уже введенные ограничительные меры, говорится в совместном заявлении по итогам участия американского президента Джо Байдена в работе саммита ЕС в Брюсселе.
«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
Лидеры также «заявили о своей приверженности продолжению оказания гуманитарной помощи, в том числе соседним (по отношению к Украине) странам, принимающим беженцев, и подчеркнули необходимость того, чтобы Россия гарантировала гуманитарный доступ к тем, кто пострадал от насилия или бежал от него», говорится в документе. «Лидеры приветствовали начало международных расследований, в том числе прокурором Международного уголовного суда», – отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры США и ЕС обсудили сотрудничество по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, ускорению перехода на экологически чистую энергию, а также необходимость реагирования на меняющиеся потребности в области продовольственной безопасности во всем мире.
«Лидеры также согласились с важностью укрепления демократической устойчивости в Украине, Молдавии и в более широком регионе Восточного партнерства. Наконец, лидеры подчеркнули важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны, в том числе посредством активного сотрудничества между НАТО и ЕС, как описано в Стратегическом компасе ЕС», – заключили стороны.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила саммит НАТО в Брюсселе с сеансом самозомбирования, в ходе которого страны альянса продемонстрировали абсолютную лояльность Вашингтону, готовность следовать в русле установок США на тотальное сдерживание России.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции. Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что странам ЕС все сложнее договариваться между собой о принятии новых санкций против России. В свою очередь президент США Джо Байден предупредил о цене санкций против России для ЕС и США.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
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Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США
Однополярному миру пришел конец, американцы больше не являются хозяевами планеты Земля, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», – заявил Медведев в интервью РИА «Новости» и RT.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров охарактеризовал ситуацию в мире как попытку сформировать новый мировой порядок. «И целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира», – подчеркнул глава МИД России. Он также указал, что ЕС в концептуальных вопросах утратил самостоятельность и полностью слился с США и НАТО. Лавров также заявил, что Украина была выбрана инструментом подавления российской самостоятельности, это «сдерживание России, как и сдерживание любой другой страны, которая мало-мальски самостоятельно ведет себя на мировой арене».
В прошлую среду Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Байден выступил за исключение России из G20
Президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение России из группы Большой двадцатки, но признал, что некоторые страны с ним в этом вопросе не согласятся.
Байден предложил на предстоящем саммите группы G20 пригласить вместо России Украину, передает ТАСС.
«Этот вопрос обсуждался сегодня. Я также озвучил вероятность того, что этого может не произойти, – отметил Байден. – Если Индонезия и другие страны не согласятся, то нам, как мне кажется, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить Украине возможность присутствовать на встречах, дать ей возможность посетить [саммит] G20», – подчеркнул американский лидер.
Ранее в Кремле заявили, что США оказывают давление на страны «Большой двадцатки» (G20), однако это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России.
Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что Россия является важным участником Группы двадцати (G20).
Байден предупредил о нехватке продовольствия в мире из-за событий на Украине
События вокруг Украины приведут к проблемам с продовольствием, цена санкций затронет не только Россию, но и Европу и США, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи лидеров G7.
«Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну», – цитирует ТАСС Байдена.
«Россия и Украина были житницами Европы, если говорить, например, о пшенице. Мы долго обсуждали этот вопрос в формате G7. США – третья страна по объему производства пшеницы, Канада – также ее крупный производитель. Мы говорили о том, как увеличить и быстрее распределять продовольствие, чтобы не допустить его нехватки. Мы также говорили о призыве к европейским и всем остальным странам снять ограничения на экспорт продовольствия», – добавил президент США.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о беспрецедентном продовольственном кризисе в мире.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему миру грозит голод.
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США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости Европы от России
В пятницу США и Евросоюз (ЕС) учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщили в Белом доме.
В заявлении Белого дома говорится, что американский лидер Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о создании «совместной рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских полезных ископаемых и усиления европейской энергетической безопасности», передает ТАСС.
Такое решение стороны увязывают с проведением спецоперации России на Украине.
В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
Ранее в Еврокомиссии призвали «избавиться от России как поставщика углеводоров».
В Германии выступали против отказа от российских энергоресурсов, однако затем стало известно, что ФРГ захотела вдвое сократить импорт нефти из России уже к середине 2022 года.
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях, и если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. О том, что при этом ждет Польшу, писала газета ВЗГЛЯД.
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