Песков назвал несостоятельной политику США по изоляции России

В Кремле заявили, что напористая линия США по изоляции России несостоятельна и не может достичь цели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мир все-таки гораздо более многообразен, чем США и страны Европы. Большое количество стран предпочитают более сбалансированный подход, более трезвый подход к происходящему», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля, говоря об этих странах, заявил, что они «предпочитают задавать вопросы в ходе прямого диалога, с чем-то соглашаться, с чем-то нет, а не, что называется, не рубить канаты».

Политика по изоляции России несостоятельна по своей сути, поэтому цели достичь нельзя, подчеркнул Песков.

Напомним, ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе высказался за исключение России из «Большой двадцатки».

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