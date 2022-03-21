Умер писатель Юз Алешковский

Российский писатель и поэт Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет, сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев.

«Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт и особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь. Благословенна память его», – приводит его сообщение в Facebook ТАСС.

Российский писатель и поэт Юз Алешковский – автор «Песни о Сталине» («Товарищ Сталин, вы большой ученый...»), романов «Кенгуру», «Смерть в Москве» и других.

Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске, его настоящее имя – Иосиф Ефимович Алешковский.

Его детские годы прошли в Москве. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) жил в эвакуации в Омске. Вернувшись в Москву, не окончив школу, пошел работать на завод, среднее образование получил в школе рабочей молодежи, отмечает РИА «Новости».

В 1947 году Алешковский был призван в ряды Советской армии, где служил в Военно-Морском флоте. В 1950 году за нарушение дисциплины был приговорен к четырем годам тюремного заключения. В 1953 году после досрочного освобождения работал шофером, затем на стройке. В 1955 году Алешковский вернулся в Москву.

Литературный путь он начал как детский писатель. В 1960-х годах Алешковский писал и публиковал детские сказки, рассказы, сценарии для кино и телевидения – «Два билета на электричку» (1964), «Черно-бурая лиса» (1967), «Кыш, Двапортфеля и целая неделя» (1970).

По сценариям Юза Алешковского были сняты детские фильмы и сериалы «Вот моя деревня» (1972), «Аварийное положение» (1973), «Кыш и Двапортфеля» (1974), «Первое и второе» (1974), «Происшествие» (1974), «Что с тобой происходит?» (1975).

Алешковский также был автором известных лагерных песен, некоторые из них в 1979 году были напечатаны в бесцензурном литературном альманахе «Метрополь», перестав быть анонимными. В результате он эмигрировал. Сначала жил в Вене (Австрия), где написал роман «Карусель» (издан в 1983-м), затем получил разрешение на въезд в США, где с 1979 года жил в городе Миддлтаун (штат Коннектикут).

В 1996 году в России вышло собрание сочинений Алешковского в трех томах со вступительной статьей поэта Иосифа Бродского и послесловием писателя Андрея Битова.

Член Русского ПЕН-центра – организации, объединяющей поэтов, писателей и журналистов, которые работают в различных литературных жанрах.