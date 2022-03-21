Минфин Белоруссии объявил о получении отсрочки от России по кредитам

Погашение Белоруссией обязательств по российским госкредитам отсрочено на пять-шесть лет, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Обсуждено и предложено часть платежей сместить по более комфортным срокам, которые взаимоприемлемы для наших стран, сместить их вперед от пяти до шести лет. По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России», – приводит слова главы белорусского Минфина ТАСС.

Белорусский министр сказал, что часть освободившихся от отсрочки платежей по российским кредитам средств будет направлена «на поддержку тех секторов, которые позволят <…> улучшить взаимную торговлю, особенно в этот санкционный период».

Селиверстов также заявил, что Минск и Москва не обсуждают возможность перехода к российскому рублю в качестве единой валюты. «Никогда об этом речь напрямую не шла по большому счету. Здесь стоит вопрос о том, чтобы мы в своей внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств», – сказал глава Минфина. «Я уверен, что та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара (во взаиморасчетах). Я уверен, что в ближайшее время мы перейдем либо к национальным валютам, либо к российскому рублю (во взаиморасчетах)», – заявил глава Минфина Белоруссии.

Напомним, 10 сентября 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил позицию Минска по кредитам от России. Днем ранее президент России Владимир Путин сообщал о планах Москвы предоставить Минску кредит примерно на 640 млн долларов.