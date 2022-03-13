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В МВФ исключили угрозу глобального финансового кризиса из-за России и Украины
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Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 млрд долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой», – сообщила она в интервью телеканалу CBS, передает РИА «Новости».
Георгиева добавила, что МВФ будет пересматривать прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, но, по ее словам, это «все равно будет положительная величина», а в странах, которые, как США, быстро преодолели последствия коронавирусной пандемии, рост будет значительным.
Кроме того, по словам Георгиевой, МВФ прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием.
«Мы ожидаем глубокую рецессию в России... Я могу сказать, что мы больше не считаем дефолт России невероятным событием. У России есть деньги на обслуживание ее долга, но нет доступа к ним», – сообщила Георгиева.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет условий для дефолта России, если только они не будут создаваться для страны искусственно.
Зеленский пригрозил украинцам смертью за создание Херсонской народной республики
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Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
Как утверждает Зеленский в видеообращении, опубликованном в воскресенье ночью в Telegram-канале президента Украины, Россия на территории Херсонской области при содействии местных руководителей и депутатов стремится создать ХНР – Херсонскую народную республику.
«Я хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам [Херсонской области]. Если кто-то из них вдруг соблазнится на предложения оккупантов, вы подписываете себе приговор (…)», – заявил Зеленский.
Накануне в Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.
В Минобороны России подчеркивали, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.
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Япония призвала провести реформу Совбеза ООН
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что необходимо провести реформу Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на фоне спецоперации России по защите Донбасса.
Соответствующее заявление японский премьер сделал в ходе выступления на съезде правящей Либерально-демократической партии, передает ТАСС.
«Насилие России (так Кисида назвал спецоперацию России по защите Донбасса), постоянного члена Совета Безопасности, указывает на необходимость новой основы международного порядка», – сказал он.
При этом не уточняется, о каких именно изменениях идет речь. В число постоянных членов Совбеза ООН входят Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине «геноцидом».
Боррель заявил об отсутствии скорого эффекта санкций против России
Санкции против России не могут иметь немедленный эффект, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», – сказал он турецкому телеканалу NTV, передает РИА «Новости».
Ранее в Елисейском дворце после переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидера России Владимира Путина заявили, что страны Евросоюза готовятся ввести новые антироссийские санкции, о которых будет объявлено в ближайшие часы.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Силуанов: Запад заморозил около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России
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Страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», – сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
Он также сообщил, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.
«Наши золотовалютные резервы, включая Фонд национального благосостояния, заморожены. У нас возникли проблемы исполнения наших обязательств, в том числе долговых. Мне кажется, абсолютно справедливо, когда мы говорим, что мы не отказываемся от выполнения государственных обязательств, будем платить их в рублях до того момента, когда наши золотовалютные резервы не будут разморожены», – сказал Силуанов.
По его словам, Запад оказывает давление на Китай, чтобы ограничить доступ России к ее резервам в юанях.
«Мы знаем, что у нас часть золотовалютных резервов находится в китайской валюте – в юанях. И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях», – добавил министр.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).
В Китае предупредили США о риске обжечься на Украине
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Политика Соединенных Штатов в отношении Украины является отражением «эгоистичных геополитических целей», при этом Вашингтон должен помнить, что «играющий с огнем обязательно обожжется», выразил мнение китайский обозреватель Синь Пин в своей статье в газете Global Times.
Как отмечает автор, в 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер писал, что Украина должна стать мостом между Востоком и Западом, а не «форпостом противостоящих друг другу сторон». А «архитектор американской стратегии сдерживания СССР» Джордж Кеннан, в свою очередь, еще в 1998 году выражал свое недовольство расширением НАТО, назвав это «началом новой холодной войны» и предсказав, что Россия «со временем будут реагировать на это все более негативно», передает РИА «Новости».
«Возглавляемая США НАТО проигнорировала эту рекомендацию, продолжив продвижение на восток в сторону России. Таким образом была подготовлена почва для украинского кризиса, готового взорваться в любой момент», – указывает Пин.
При этом Москва недвусмысленно предложила США и НАТО остановить дальнейшую экспансию и размещение наступательных вооружений в соседних с ней странах, однако Вашингтон проигнорировал эти серьезные озабоченности, напоминает он.
Как отмечает обозреватель, на всем протяжении текущего кризиса Украина является инструментом США по сдерживанию России, при этом она не должна рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и НАТО искренне предоставят ей серьезные гарантии безопасности.
«Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется», – заключает автор.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США рассказала о попытках Запада убедить Китай отказаться от нейтралитета в ситуации вокруг Украины. В тот же день США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России. Ранее Соединенные Штаты потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
В прошлую среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
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В офисе Зеленского заявили о приближении компромисса с Россией
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Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Участник украинской переговорной группы сообщил, что стороны диалога приступили к оформлению договоренностей, подробности которых пока не раскрывают, передает «Коммерсант».
«Как только будут наработаны взаимные встречные уже юридические форматы, будет назначена встреча – четвертый раунд переговоров. Это может быть завтра, послезавтра. Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо. Мы обсудили все вопросы, мы сейчас эти вопросы пытаемся упаковать в какие-то юридические форматы», – пояснил Подоляк.
Он также отметил, что итог переговоров должен «учитывать те гарантии безопасности, которые хочет получить и Российская Федерация, которая имеет свои страхи по отношению к целому ряду глобальных военных союзов».
«У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию – прим. ВЗГЛЯД)», – резюмировал советник главы офиса Зеленского.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с российской стороной.
Кроме того, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан может провести у себя встречу между Россией и Украиной, у Баку есть опыт проведения встреч Россия-НАТО.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленского обвинили в утрате контроля над Украиной
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Украинский лидер Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией на Украине, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане», – сказал РИА «Новости» Шеремет.
По его словам, своей политикой Зеленский лишь множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, в то время как сам «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах».
«Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь», – подчеркнул депутат.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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СМИ: США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против России, чтобы спасти СВПД
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США не будут вести переговоры об исключениях в санкциях против России, чтобы спасти СВПД, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
По данным газеты, США не будут обсуждать исключения из «связанных с Украиной» санкций против России, чтобы «спасти» СВПД. Отмечается, что Вашингтон попытается заключить альтернативное соглашение, из которого исключат Россию, если Москва не откажется от своих требований, передает РИА «Новости».
«Если Россия будет настаивать на требованиях о гарантиях или не ответит «в ближайшую неделю», Вашингтону нужно будет «оперативно рассмотреть альтернативный путь», – говорится в сообщении издания.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.
В середине декабря 2021 года Вашингтон предложил Тегерану вернуться к сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что все, связанное с СВПД по иранской ядерной программе, будет восстановлено в прежних рамках.
После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. 1 мая в ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе участники встречи договорились смягчить санкции против Ирана. Позже Тегеран анонсировал снятие более 1 тыс. американских санкций времен администрации Трампа.
Le Figaro удалила репортаж о положении мирных жителей в ДНР и ЛНР
Французское издание Le Figaro удалило с сайта материал о положении мирного населения Донбасса, сообщила автор репортажа, журналистка и режиссер Анн-Лор Боннель.
«И Le Figaro только что отозвала мою опубликованную статью и с этого момента сделала ее невидимой. Почему? Спросите их», – рассказала журналистка. После нескольких вопросов в адрес редакции издания она назвала произошедшее «цензурой», передает ТАСС.
На сайте издания все еще присутствуют ссылки на материал под заголовком «Украина: в Донбассе, где все началось», а также короткий отрывок из беседы с жителями города Амвросьевка на территории Донецкой народной республики (ДНР) близ границы с Россией.
Журналистка также пожаловалась на блокировку видеохостингом Youtube ее репортажа о ситуации в Мариуполе от 10 марта. На странице с видео говорится, что оно якобы нарушает правила платформы о распространении ненависти.
Анн-Лор Боннель – французский режиссер и журналист, сняла документальный фильм о жителях Донбасса, вышедший в 2016 году. В сентябре 2020 года на площадке ассоциации «Франко-российский диалог» она рассказала, что на протяжении некоторого времени снятые ею материалы пропадали из общего доступа в сети, а о ее фильме «нельзя было писать в прессе». Позже она рассказала, что собиралась снять вторую часть фильма с украинской стороны, однако не получила разрешения от властей. Она также обвиняла французские СМИ в однобоком освещении конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
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Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море
Украинские военнослужащие обстреляли в Азовском море российское гражданское судно, шедшее из Греции в Таганрог, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с обстрелом российского судна», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
12 марта украинские военнослужащие, ведущие боевые действия на юго-востоке Украины, произвели выстрелы из вооружения неизбирательного действия по российскому гражданскому грузовому судну «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. Оно направлялось из порта Греции в Таганрог. Пострадавших нет.
Губернатор Николаева пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам
Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким пригрозил расстрелами симпатизирующим России украинцам.
«У меня есть куча людей, которые говорят: «Я знаю, кого надо расстрелять...». Я вас предупреждаю: это не ВСУ будут делать», – говорится в его видеообращении в Telegram.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в воскресенье ночью видеообращении пригрозил смертью украинцам, которые будут сотрудничать с российскими военными и способствовать созданию Херсонской народной республики.
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ЕС опасается планов России «расширить военную деятельность» против страны НАТО
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Европейский союз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель турецкому телеканалу «Си-эн-эн тюрк» на полях дипломатического форума в Анталье.
«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», – передает ТАСС его слова.
По мнению Борреля, Россия может «расширить свою военную деятельность», которая «может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]». «Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», – сказал Боррель.
Боррель заявил, ЕС считает необходимым «нанести экономике [России] такой ущерб», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.
Ранее глава дипломатии ЕС заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
США начали изучать сообщения о гибели американского журналиста на Украине
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США пытаются узнать детали произошедшего в связи с сообщениями о гибели американского журналиста на Украине, об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я только сейчас имел возможность услышать об этом, <...> так что мне надо будет проконсультироваться с моими коллегами и с нашими союзниками и партнерами, а также с украинцами на месте, чтобы узнать больше о том, что произошло. Но если на самом деле американский журналист был убит, то это шокирующее и ужасающее событие», – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о гибели американского журналиста, сообщает ТАСС.
Между тем представитель New York Times заявил, что издание опечалено информацией о смерти журналиста Брента Рено под Киевом, но он не работал на издание.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВС России высокоточным ударом уничтожили до 180 зарубежных наемников на Украине
Армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
По его словам, на этих объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».
«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», – сказал Конашенков.
Он добавил, что уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Генсек НАТО заподозрил Россию в планах применить химоружие
Москва может планировать химические атаки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt.
«Теперь, когда были сделаны эти ложные заявления, мы должны сохранять бдительность, потому что возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга. По его словам, это было бы «военным преступлением».
Ранее глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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