В МВФ исключили угрозу глобального финансового кризиса из-за России и Украины

Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 млрд долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой», – сообщила она в интервью телеканалу CBS, передает РИА «Новости».

Георгиева добавила, что МВФ будет пересматривать прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, но, по ее словам, это «все равно будет положительная величина», а в странах, которые, как США, быстро преодолели последствия коронавирусной пандемии, рост будет значительным.

Кроме того, по словам Георгиевой, МВФ прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием.

«Мы ожидаем глубокую рецессию в России... Я могу сказать, что мы больше не считаем дефолт России невероятным событием. У России есть деньги на обслуживание ее долга, но нет доступа к ним», – сообщила Георгиева.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет условий для дефолта России, если только они не будут создаваться для страны искусственно.