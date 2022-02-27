Роскосмос сообщил о масштабной DDoS-атаке

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27 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 09:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: SWIFT сообщило о подготовке к исполнению решения о санкциях против России
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Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина.
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Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути.
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Роскосмос сообщил о масштабной DDoS-атаке
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Сайт госкорпорации Роскосмос не работает из-за массированной DDoS-атаке, которая ведется с различных IP-адресов, сообщили в пресс-службе компании.
«Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он не доступен для посещения», – передает сообщение госкорпорации ТАСС.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин между тем заявил в своем Telegram: «Что касается управления отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС, то эти каналы надежно защищены и изолированы от киберпреступников».
Накануне сообщалось, что хакерская атака на сайт Роскосмоса была организована из Львова с помощью сети ботов.
В Минобороны рассказали о морском бое в Черном море
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ВСУ с катеров, прикрывшись гражданскими судами, пытались убить собственных военнослужащих, сложивших оружие на острове Змеиный, но атака была отбита, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Во время эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Причем часть из катеров действовала под прикрытием гражданских судов.
«Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», – цитирует РИА «Новости» генерала.
По его словам, в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.
Конашенков подчеркнул, что в период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали американские беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». По его словам, высока возможность, что имменно БПЛА США наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области.
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В Киеве назвали причину отказа от переговоров с Россией
Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», - приводит издание Страна.ua слова Арестовича, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
Сегодня, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
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Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «
отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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В Минобороны России рассказали, чья ракета ударила по жилому дому в Киеве
Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы российские военные нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому на проспекте Лобановского в Киеве, не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.
Отмечается, что характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, это можно увидеть на видео.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности Бук-М1 и ракета задела угол жилого дома», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Информацию о ракетном ударе в военном ведомстве опровергли.
«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности», – добавили в Минобороны ТАСС.
Названа причина задержания российского судна в Ла-Манше
Причиной «формального» задержания российского сухогруза в Ла-Манше назван таможенный досмотр, на его борту находятся 19 человек, судно сопроводили до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили в посольстве России в Париже.
«По информации Посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз «Baltic leader». Его экипаж составляет 19 человек», – говорится в сообщении посольства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что два катера береговой охраны сопроводили судно до порта французского города Булонь-Сюр-Мер.
«В качестве формальной причины (задержания –прим.ВЗГЛЯД) был назван таможенный досмотр. Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке. Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков», – добавили в дипмиссии.
Ранее из сообщений СМИ стало известно, что российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш, оно перевозило автомобили в Санкт-Петербург.
Макрон призвал готовиться к «долгой войне»
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.
С соответствующими заявлениями Макрон выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа, передает ТАСС.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», – сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации.
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Медведев предупредил о симметричном ответе на арест денег россиян за рубежом
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом.
В ответ страна может арестовать средства иностранных компаний в России.
«Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях», – написал он в ВКонтакте.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
Володин: Зеленский сбежал из Киева
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Президент Украины Владимир Зеленский уехал во Львов еще вчера, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады.
«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», – написал Володин в своем Telegram - канале.
По его словам, информацию о побеге Зеленского он получил информацию от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов.
Также Володин сообщил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.
Ранее Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».
До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором заявил, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.
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В Чехии за поддержку России в ситуации с Украиной решили давать три года заключения
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Выражение поддержки действиям России на Украине на демонстрациях или в соцсетях в создавшейся ситуации в Чехии может трактоваться как уголовное преступление, за которое грозит до трех лет заключения, сообщили местные СМИ со ссылкой на генерального прокурора республики Игора Стржижа.
Агентство ЧТК сообщает со ссылкой на Стржижа, что «если кто-то в общественном пространстве, например на демонстрациях или в интернете, выражал бы согласие с нападением России на Украину, поддержал его или выражал поддержку руководителям России, то он при определенных условиях совершил бы уголовное преступление», передает ТАСС.
«За это (преступление), согласно закону, предусмотрено наказание в виде заключения при первом осуждении до одного года, при повторном – от шести месяцев до трех лет», – указал он.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.
Главу DNS вызвали в Минпромторг после резкого повышения цен на электронику
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Глава компании DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что после решения резко повысить цены на электронику и технику, его вызвали для объяснений в Минпромторг.
«По итогам совещания компания обязалась подготовить план мероприятий, которые должны нормализовать ситуацию на рынке и минимизировать дискомфорт для покупателей», – говорится в посте Алексеева.
Напомним, ФАС организовала проверку обоснованности повышения цен крупной российской торговой сетью электроники DNS.
Директор компании сообщал, что сеть на фоне повышения курса доллара подняла цены на 30%. Дмитрий Алексеев отметил, что возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза.
«В связи с публичным заявлением генерального директора торговой сети DNS ФАС России проверит обоснованность повышения ретейлером цен», – сообщали в пресс-службе ФАС.
В ведомстве заявления директор компании о повышении цен назвали недопустимыми, они могут нарушить закон о защите конкуренции. Подобные заявления публичных лиц могут быть восприняты другими ритейлерами как руководство к действию, отметили в ФАС.
Экс-премьер Италии: Украинский национализм ответственен за злоупотребления в отношении русских
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Вопросы безопасности России никогда серьезно не рассматривались на Западе, выразил мнение бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема в интервью газете «Стампа».
«Международное сообщество столкнулось с вызовом, на который мы должны быть способны ответить единством и, вместе с этим, суровостью. Но вопрос безопасности России никогда не рассматривался всерьез.
Было и есть две возможности. Русские никогда не исключали своего включения в НАТО <...> В противном случае необходимо создать общую европейскую структуру безопасности. Провести новую Хельсинкскую конференцию. [Создать] архитектуру, которая была бы способна поручиться за нас и поручиться за них», – передает ТАСС его слова.
Экс-премьер отметил, что на Западе должны были «сдерживать, а не поощрять украинский национализм, который несет ответственность за злоупотребления в отношении русского меньшинства».
«Украинский национализм отказался от Минских соглашений, которые предусматривали конституционную реформу Украины, которая могла бы дать автономию регионам», – сказал он.
При этом Д'Алема назвал действия Москвы на Украине «преступлением» и «ошибкой».
«И мы также должны осознавать: санкций недостаточно. Риск заключается в общем упадке Европы и России. Мы связаны географией и экономической взаимодополняемостью: им нужны наши технологии, а нам – их сырье. Давайте проясним: с геополитической точки зрения эта трещина в сердце Европы усиливает риск общего упадка континента», – заметил экс-премьер Италии.
По его словам, Соединенные Штаты и Китай могут смотреть на это с большей отстраненностью, в том числе потому, что они платят меньшую цену. «Это европейская трагедия, и именно европейцы должны найти выход», – заключил он.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш
Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш, сообщает агентство AFP со ссылкой на Морскую префектуру.
Агентство сообщило со ссылкой на Морскую префектуру, что «российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш», передает РИА «Новости».
Затем стало известно, что российское судно перевозило автомобили в Санкт-Петербург.
Предположительно, оно принадлежало российской компании, против которой Евросоюз (ЕС) ввел санкции. По словам представителя морской префектуры Вероник Маньен, судно «подозревается в связи с российскими интересами, против которых введены санкции».
Его перенаправили в коммуну Булонь-сюр-Мер, расположенную в департаменте Па-де-Кале.
Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.
Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».
При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».
Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».
Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.
В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».
Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.
«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».
В Германии заявили о «закрытии надолго» проекта «Северный поток –2»
«Северный поток – 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .
«Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана», – цитирует РИА «Новости» Хармса.
Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве.
Отвечая на вопрос ведущего, «умер» ли данный проект в долгосрочной перспективе, Хармс добавил: «С моей точки зрения, да».
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, серьезна ли угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу.
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В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии
Москва считает безосновательными обвинения НАТО в адрес России в агрессии, НАТО стоит ответить за свои авантюры, прежде чем осуждать Россию за операцию на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД России.
«Прежде чем призывать Россию к ответу за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам Североатлантического блока стоит ответить за свои военные авантюры, а также за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса. В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей юго-востока Украины», — указала она.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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