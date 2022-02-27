Украина отказалась вернуться к объединению с энергосетью России

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27 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 02:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина.
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Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути.
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украина отказалась вернуться к объединению с энергосетью России
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Подписан указ об отказе от присоединения к энергосети России и Белоруссии, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Галущенко сообщил, что «возвращение в объединенную с Россией и Белоруссией сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля», но минэнерго отказалось от «присоединения к энергосети». Украина хочет попросить Европу ускорить «принятие решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской». Министр заявил, что тестирование автономной работы прошло успешно и доказало «способность работать в изолированном режиме», передает ТАСС.
Напомним, Украина в ночь на четверг полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии и стала работать в автономном режиме. В начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме.
Китай пояснил свою позицию по голосованию в СБ ООН по Украине
Пекин поддерживает урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, призвав Совбез «не подливать масла в огонь».
Китай заявил, что «суверенитет и территориальная целостность государств должны всегда уважаться», передает ТАСС.
Чжан Цзюнь заявил, что Пекин «глубоко обеспокоен последними событиями в связи с ситуацией на Украине», которые «подошли к такой точке, которую не хотелось увидеть». Он подчеркнул, что «Китай всегда формирует свою позицию, исходя из сути происходящего».
Китай считает, что СБ ООН «должен откликнуться» на ситуацию, но «ответ должен быть рассудительным», а действия – «направленными на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь».
Чжан Цзюнь заявил, что «безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран», а «региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов». «На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены», – подчеркнул дипломат.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину». За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Китай, Индия и ОАЭ воздержались.
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Ракетный удар нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине
По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины нанесен ракетный удар, сообщают СМИ.
Об этом пишет «Страна.ua».
Как сообщают украинские СМИ, на аэродроме базируются беспилотники «Байрактар ТБ-2», передает РИА «Новости».
В Минобороны рассказали о морском бое в Черном море
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ВСУ с катеров, прикрывшись гражданскими судами, пытались убить собственных военнослужащих, сложивших оружие на острове Змеиный, но атака была отбита, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Во время эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Причем часть из катеров действовала под прикрытием гражданских судов.
«Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», – цитирует РИА «Новости» генерала.
По его словам, в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.
Конашенков подчеркнул, что в период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали американские беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». По его словам, высока возможность, что имменно БПЛА США наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области.
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В Киеве назвали причину отказа от переговоров с Россией
Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», - приводит издание Страна.ua слова Арестовича, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
Сегодня, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
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В Минобороны России рассказали, чья ракета ударила по жилому дому в Киеве
Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы российские военные нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому на проспекте Лобановского в Киеве, не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.
Отмечается, что характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, это можно увидеть на видео.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности Бук-М1 и ракета задела угол жилого дома», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Информацию о ракетном ударе в военном ведомстве опровергли.
«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности», – добавили в Минобороны ТАСС.
Макрон призвал готовиться к «долгой войне»
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.
С соответствующими заявлениями Макрон выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа, передает ТАСС.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», – сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации.
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Названа причина задержания российского судна в Ла-Манше
Причиной «формального» задержания российского сухогруза в Ла-Манше назван таможенный досмотр, на его борту находятся 19 человек, судно сопроводили до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили в посольстве России в Париже.
«По информации Посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз «Baltic leader». Его экипаж составляет 19 человек», – говорится в сообщении посольства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что два катера береговой охраны сопроводили судно до порта французского города Булонь-Сюр-Мер.
«В качестве формальной причины (задержания –прим.ВЗГЛЯД) был назван таможенный досмотр. Решение о его дальнейшей судьбе будет приниматься в судебном порядке. Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков», – добавили в дипмиссии.
Ранее из сообщений СМИ стало известно, что российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш, оно перевозило автомобили в Санкт-Петербург.
Борис Джонсон и представитель Госдепа заговорили по-русски
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на русском и украинском языках призвал остановить операцию по демилитаризации Украины. Представитель Госдепа США Нед Прайс также попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке.
Джонсон назвал нынешнюю ситуацию трагедией для России и Украины, которые являются «великими странами». По его мнению, «действия Путина привели к полной изоляции России», которая «столкнулась бессмысленной кровавой войной». Затем Джонсон обратился к россиянам на русском языке: «Я не верю, что это война от вашего имени». «Этот кризис и эта трагедия могут и должны закончиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Затем Джонсон перешел на украинский и заявил: «Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине».
Прайс на брифинге заявил, что «люди России» не являются врагами США. Он возложил ответственность за операцию на Украине на президента России Владимира Путина и «его друзей». Далее он попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке: «Нет войне».
Госдепартамент считает, что российские предложения о переговорах с Украиной не являются «реальной дипломатией», которая требует для успеха деэскалации. С точки зрения США, для создания благоприятных условий для дипломатии главе российского государства Владимиру Путину, в частности, следует «отдать приказ о выводе своих войск с Украины».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Медведев предупредил о симметричном ответе на арест денег россиян за рубежом
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом.
В ответ страна может арестовать средства иностранных компаний в России.
«Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях», – написал он в ВКонтакте.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
Володин: Зеленский сбежал из Киева
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Президент Украины Владимир Зеленский уехал во Львов еще вчера, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады.
«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», – написал Володин в своем Telegram - канале.
По его словам, информацию о побеге Зеленского он получил информацию от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов.
Также Володин сообщил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.
Ранее Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».
До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором заявил, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.
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Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «
отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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В Чехии за поддержку России в ситуации с Украиной решили давать три года заключения
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Выражение поддержки действиям России на Украине на демонстрациях или в соцсетях в создавшейся ситуации в Чехии может трактоваться как уголовное преступление, за которое грозит до трех лет заключения, сообщили местные СМИ со ссылкой на генерального прокурора республики Игора Стржижа.
Агентство ЧТК сообщает со ссылкой на Стржижа, что «если кто-то в общественном пространстве, например на демонстрациях или в интернете, выражал бы согласие с нападением России на Украину, поддержал его или выражал поддержку руководителям России, то он при определенных условиях совершил бы уголовное преступление», передает ТАСС.
«За это (преступление), согласно закону, предусмотрено наказание в виде заключения при первом осуждении до одного года, при повторном – от шести месяцев до трех лет», – указал он.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.
Российское судно перехватили в проливе Ла-Манш
Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш, сообщает агентство AFP со ссылкой на Морскую префектуру.
Агентство сообщило со ссылкой на Морскую префектуру, что «российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш», передает РИА «Новости».
Затем стало известно, что российское судно перевозило автомобили в Санкт-Петербург.
Предположительно, оно принадлежало российской компании, против которой Евросоюз (ЕС) ввел санкции. По словам представителя морской префектуры Вероник Маньен, судно «подозревается в связи с российскими интересами, против которых введены санкции».
Его перенаправили в коммуну Булонь-сюр-Мер, расположенную в департаменте Па-де-Кале.
Экс-премьер Италии: Украинский национализм ответственен за злоупотребления в отношении русских
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Вопросы безопасности России никогда серьезно не рассматривались на Западе, выразил мнение бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема в интервью газете «Стампа».
«Международное сообщество столкнулось с вызовом, на который мы должны быть способны ответить единством и, вместе с этим, суровостью. Но вопрос безопасности России никогда не рассматривался всерьез.
Было и есть две возможности. Русские никогда не исключали своего включения в НАТО <...> В противном случае необходимо создать общую европейскую структуру безопасности. Провести новую Хельсинкскую конференцию. [Создать] архитектуру, которая была бы способна поручиться за нас и поручиться за них», – передает ТАСС его слова.
Экс-премьер отметил, что на Западе должны были «сдерживать, а не поощрять украинский национализм, который несет ответственность за злоупотребления в отношении русского меньшинства».
«Украинский национализм отказался от Минских соглашений, которые предусматривали конституционную реформу Украины, которая могла бы дать автономию регионам», – сказал он.
При этом Д'Алема назвал действия Москвы на Украине «преступлением» и «ошибкой».
«И мы также должны осознавать: санкций недостаточно. Риск заключается в общем упадке Европы и России. Мы связаны географией и экономической взаимодополняемостью: им нужны наши технологии, а нам – их сырье. Давайте проясним: с геополитической точки зрения эта трещина в сердце Европы усиливает риск общего упадка континента», – заметил экс-премьер Италии.
По его словам, Соединенные Штаты и Китай могут смотреть на это с большей отстраненностью, в том числе потому, что они платят меньшую цену. «Это европейская трагедия, и именно европейцы должны найти выход», – заключил он.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Для сдавшихся украинских силовиков создали гуманитарный коридор
Народна милиция ДНР сообщила, что создала гуманитарный коридор для сложивших оружие военнослужащих ВС Украины из зоны боевых действий, им потребуется питание и медицинская помощь, сообщил заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.
По словам Басурина, он призвал солдат сохранить свою жизнь, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях.
«Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов», – передает его слова ТАСС.
Утром 17 февраля в ДНР обострилась ситуация, начались обстрелы со стороны украинских силовиков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. 24 февраля президент России сообщил, что начинает спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских городов.
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