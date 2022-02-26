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26 февраля, суббота | Последнее обновление — 17:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики
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Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути.
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Маршруты в Калининград изменили из-за воздушной блокады Прибалтики
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Авиарейсы в Калининград при закрытии воздушного пространства странами Прибалтики продолжат выполняться по измененному маршруту, сообщила ведущий специалист по связям с общественностью компании «Аэропорт «Храброво» Наталья Грицун.
«При закрытии воздушного пространства странами Прибалтики рейсы в Калининград продолжат выполняться по измененному маршруту. Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов», – приводит слова Грицун РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что министры транспорта всех стран Балтии приняли решение закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером.
Калининградская область сообщила, что воздушной блокады региона не будет, так как есть нейтральные воды над Балтикой и Ленинградская область.
Ранее сообщалось, что российская сторона приняла решение ограничить полеты в воздушном пространстве над Россией авиакомпаниям из Болгарии, Польши и Чехии.
Китай пояснил свою позицию по голосованию в СБ ООН по Украине
Пекин поддерживает урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, призвав Совбез «не подливать масла в огонь».
Китай заявил, что «суверенитет и территориальная целостность государств должны всегда уважаться», передает ТАСС.
Чжан Цзюнь заявил, что Пекин «глубоко обеспокоен последними событиями в связи с ситуацией на Украине», которые «подошли к такой точке, которую не хотелось увидеть». Он подчеркнул, что «Китай всегда формирует свою позицию, исходя из сути происходящего».
Китай считает, что СБ ООН «должен откликнуться» на ситуацию, но «ответ должен быть рассудительным», а действия – «направленными на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь».
Чжан Цзюнь заявил, что «безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран», а «региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов». «На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены», – подчеркнул дипломат.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину». За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Китай, Индия и ОАЭ воздержались.
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Ракетный удар нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине
По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины нанесен ракетный удар, сообщают СМИ.
Об этом пишет «Страна.ua».
Как сообщают украинские СМИ, на аэродроме базируются беспилотники «Байрактар ТБ-2», передает РИА «Новости».
Минобороны: В ходе боев захвачено большое количество комплексов Javelin и NLAW
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В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. А соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.
«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», – пояснил Конашенков, передает ТАСС.
Напомним, что в Министерстве обороны России сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Жители Мелитополя приветствовали российских военных красными флагами
Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что «мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих». При этом «отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщили в МИД России, Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы.
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Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут больше не увидеть его живым
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым, сообщают СМИ.
Видеоконференция состоялся до того, как лидеры стран ЕС приняли решение о новой серии санкций против России. «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым», – приводит слова Зеленского Axios со ссылкой на источники. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон сказала агентству TT, что лидеры ЕС, прощаясь с Зеленским, знали, что могут больше его не увидеть.
При этом незадолго до разговора с лидерами ЕС, Зеленский заявил, что якобы является для России целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два».
Не знавший о начале операции России глава разведки ФРГ застрял в Киеве
Глава германской Федеральной разведывательной службы Бруно Каль находился в Киеве еще в четверг, когда началась российская спецоперация, но уже в пятницу покинул страну.
Об этом сообщил источник журналу «Фокус». Отмечается, что начало операции стало неожиданностью для главы БНД. Заранее вместе с дипломатами он покинуть страну не смог, поэтому в сопровождении спецподразделения выехал в Польшу позже. Во второй половине дня он уже должен быть на территории ЕС, передает ТАСС со ссылкой на издание.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Аксенов показал состояние Северо-Крымского канала в Херсонской области
Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал видео, на котором показаны последствия взрыва националистов на Северо-Крымском канале в Херсонской области.
На кадрах виден разрушенный канал, где националисты подорвали мост и ряд заслонок в Херсонской области.
Отмечается, что без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области, сообщает РИА «Новости».
Также глава региона рассказал о планах ликвидировать бетонную дамбу, построенную в 2014 году, чтобы лишить Крым питьевой воды.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, несколько гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области уничтожены подрывом, который устроили украинские националисты.
Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал.
Российская оппозиция просит не накладывать на нее западные санкции
Телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв финансиста Андрея Мовчана к Западу с просьбой не накладывать санкции на российскую оппозицию.
В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак заявила, что «присоединяется» к просьбе Мовчана. Она приводит его слова, в которых Мовчан выражает обеспокоенность относительно «санкций на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих». По его словам, «дело даже не в справедливости, а в том, что ограничение депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю».
Мовчан заявил: «Я думаю – возможно среди нас есть те, кто может донести эту информацию до принимающих решение в Великобритании, ЕС и США лично или через медиа». Он и сам «попробовал бы это сделать и хотел бы посоветоваться с теми, кто так же заинтересован в вопросе и имеет идеи – что делать».
Ранее Мовчан называл операцию на Украине «военным преступлением». «Хочется надеяться, что Запад наконец сможет ответить на то, что происходит, в том числе масштабными экономическими санкциями, которые действительно могут сломать российскую экономику, если Россия не остановится», – приводит его слова признанный в России СМИ-иноагентом канал «Дождь».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Макрон призвал готовиться к «долгой войне»
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.
С соответствующими заявлениями Макрон выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа, передает ТАСС.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», – сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации.
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Российские войска блокировали Конотоп и Сумы
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Российские военные во время спецоперации на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах», – сказал Конашенков.
По его словам, всего российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины.
«Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Но после предложения провести переговоры в Минске, украинская сторона предложила Варшаву и перестала выходить на связь.
В Минобороны России рассказали, чья ракета ударила по жилому дому в Киеве
Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы российские военные нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому на проспекте Лобановского в Киеве, не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.
Отмечается, что характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, это можно увидеть на видео.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности Бук-М1 и ракета задела угол жилого дома», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Информацию о ракетном ударе в военном ведомстве опровергли.
«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности», – добавили в Минобороны ТАСС.
Путин назвал власти в Киеве «шайкой наркоманов и неонацистов»
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В Киеве засела и взяла в заложники весь украинский народ шайкой наркоманов и неонацистов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.
«Обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – заявил глава государства в своем заявлении, сообщает официальный сайт президента.
Путин отметил, что националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов. «Они действуют так же, как и террористы во всем мире – прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего – американских советников», – заявил президент.
Напомним, российская спецоперация началась 24 февраля. Ее цель – демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу.
Борис Джонсон и представитель Госдепа заговорили по-русски
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на русском и украинском языках призвал остановить операцию по демилитаризации Украины. Представитель Госдепа США Нед Прайс также попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке.
Джонсон назвал нынешнюю ситуацию трагедией для России и Украины, которые являются «великими странами». По его мнению, «действия Путина привели к полной изоляции России», которая «столкнулась бессмысленной кровавой войной». Затем Джонсон обратился к россиянам на русском языке: «Я не верю, что это война от вашего имени». «Этот кризис и эта трагедия могут и должны закончиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Затем Джонсон перешел на украинский и заявил: «Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине».
Прайс на брифинге заявил, что «люди России» не являются врагами США. Он возложил ответственность за операцию на Украине на президента России Владимира Путина и «его друзей». Далее он попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке: «Нет войне».
Госдепартамент считает, что российские предложения о переговорах с Украиной не являются «реальной дипломатией», которая требует для успеха деэскалации. С точки зрения США, для создания благоприятных условий для дипломатии главе российского государства Владимиру Путину, в частности, следует «отдать приказ о выводе своих войск с Украины».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Римас Туминас прокомментировал увольнение из театра в Вильнюсе
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Театр во мне может уничтожить только смерть, а не министр культуры Литвы и не политики, заявил худрук театра им. Вахтангова Римас Туминас, комментируя требование литовских властей уволить его из Вильнюсского малого театра на фоне событий на Украине.
Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения Туминаса из театра на фоне событий на Украине.
«Что касается Вильнюса и его реакции… Я был символически художественным руководителем театра и, хотя и обещал, не ставил там ни одного спектакля. Как создателя театра они меня оставили – как отца, как патриарха, как художественного руководителя, советника. Театр во мне, театр со мной – вот я. Так что ничто не может у меня его отобрать или уничтожить. Только смерть. Это смерть решает – не министр культуры, не политические деятели, никто – только смерть. Госпожа смерть, которая решит, как поступить», – говорится в сообщении Туманиса на сайте театра им. Вахтангова.
Он отметил, что «прекрасно понимает» и не осуждает министра культуры Литвы.
«Он иначе не мог рассуждать – он представитель власти, представитель Литвы, а Литва – страна Евросоюза. И я, как по Островскому, «без вины виноватый», – заявил режиссер.
Кроме того, Туминас заявил, что принял решение передать административные обязанности директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку из-за возраста и проблем со здоровьем.
«Я принял решение еще в прошлом году, в согласии с Кириллом Кроком, и это потом вылилось в моем заявлении 9 февраля. Министерством культуры мое заявление о передаче административных обязанностей директору театра было удовлетворено. Директор перезаключил со мной договор как с художественным руководителем и режиссером Вахтанговского театра. К этому решению и размышлению меня подтолкнул и возраст, и преследуемые меня болячки», – говорится в комментарии Туминаса.
Ранее актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы». Башаров опубликовал в соцсетях совместную с Путиным фотографию и подписал ее «Спасибо». После этого художественный руководитель театра и уроженец Одессы Иосиф Райхельгауз увидел в этом поддержку российской военной операции на Украине.
Медведев предупредил о симметричном ответе на арест денег россиян за рубежом
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом.
В ответ страна может арестовать средства иностранных компаний в России.
«Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях», – написал он в ВКонтакте.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
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