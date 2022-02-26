Депутат: Российская экономика выдержит санкции Запада

Готовность России к санкциям – не пустые слова. Меры по поддержке бизнеса разрабатывались заранее на случай ввода санкций, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он считает, что в стране были приняты необходимые меры для придания устойчивости финансовой системе.

«Санкции против России начали вводить давно, соответственно – проработки различных ответных сценариев велись с 2014 года и ранее. На этот случай есть уже принятые и действующие меры, разработаны сценарии того, как надо будет действовать и что надо будет вводить», – сказал зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Возможность ввода против России очередных санкций была очевидна еще осенью, и поэтому «были даны особые задания правительству подготовить все списки антисанкционных мер». Было сделано все необходимое для устойчивости финансовой системы страны.

«Недаром премьер-министр России Михаил Мишустин доложил на Совете Безопасности, что все, что нужно – готово. А президент в разговоре с Союзом промышленников (РСПП) и предпринимателей рассказал о готовом списке мер по поддержке. Если бы что-то было не готово, то никто ничего не начал бы. Здесь власти полностью отдают себе отчет. И когда говорили, что Россия готова к любому развитию событий – это были не пустые слова», – подчеркнул Матвейчев.

В минувший четверг глава РСПП Александр Шохин на встрече президента Владимира Путина с представителями российских деловых кругов сказал о том, что бизнес просит государство обеспечить предсказуемость условий реализации крупных инвестпроектов, защитить и поощрить капиталовложения.

В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей. После начала операции по демилитаризации и денационализации Украины Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран объявили о новых санкциях против России.

На прошедшем на днях совещании о текущей экономической ситуации Мишустин заявил о том, что надо выработать меры по преодолению последствий от санкций и минимизировать их влияние на экономику РФ. «У России есть свои соображения насчет того, каким должен быть ответ на новые санкции, важно минимизировать влияние ограничений на нашу экономику, чтобы она продолжала развиваться, сохранялась устойчивость финансовой системы, ну и, значит, в полной мере выполнялись программы и проекты, которые мы наметили, в том числе и в рамках достижения национальных целей развития, поставленных президентом», – заявил Мишустин.