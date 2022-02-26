В Совфеде прокомментировали заявление Медведева о возможности отмены смертной казни

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26 февраля, суббота | Последнее обновление — 13:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны России рассказали, чья ракета ударила по жилому дому в Киеве
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Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути.
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Совфеде прокомментировали заявление Медведева о возможности отмены смертной казни
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Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом, ни один орган власти не может отменить это решение, обойдя суд, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
«Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом России», – передает слова сенатора РИА «Новости».
Он добавил, что есть разные мнения и позиции на этот счет, но «ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС».
Напомним, ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это может дать возможность восстановить ряд важных институтов. Например, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления.
Стало известно о приказе разведчикам поймать Турчинова
Российские разведчики якобы получили приказ помешать покинуть Украину экс-главе СНБО страны и лидеру штаба партии «Европейская солидарность» Александру Турчинову.
Турчинова якобы планируется показательно судить за военные преступления на Украине и развязывание войны на востоке страны, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в Минобороны России.
Напомним, Турчинов призывал признать «террористическими организациями» Федеральную службу безопасности России и Главное управление Генерального штаба России.
Также он оскорблял украинцев, которые отдали свои голоса за «пророссийские проекты» на выборах в украинский парламент, он называл их «рабами».
В социальных сетях Турчинову дали прозвище «кровавый пастор». В 2014-2015 годах Турчинов отдал приказ о нанесении авиаударов по Донбассу.
Минобороны заявило об успехе десанта у аэродрома Гостомель под Киевом
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В пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель, успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что потерь среди вооруженных сил России нет. В операции было задействовано более 200 вертолетов. Успех операции был обеспечен подавлением ПВО и изоляцией района десанта с воздуха.
Силы ВДВ России соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокировку Киева с западной стороны, передает РИА «Новости».
«24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <…> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», – рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км от Киева.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.
Минобороны: В ходе боев захвачено большое количество комплексов Javelin и NLAW
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В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, группировка войск Луганской народной республики продвинулась на глубину до 21 километра и овладела населенным пунктом Трехизбенка. А соединения и воинские части Донецкой народной республики, прорвав подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.
«В ходе боевых действий захвачено большое количество вооружений, поставленных западными странами на Украину за последние несколько месяцев. Среди захваченного оружия американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW», – пояснил Конашенков, передает ТАСС.
Напомним, что в Министерстве обороны России сообщали, что российские десантники высадились в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель. «При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет», – пояснял официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Также он отмечал, что российские военные блокировали Чернигов.
Накануне сообщалось, что в поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия «Антонов», но сначала он был обстрелян из вертолетов. Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов.
Жители Мелитополя приветствовали российских военных красными флагами
Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что «мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих». При этом «отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщили в МИД России, Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ракетный удар нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине
По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины нанесен ракетный удар, сообщают СМИ.
Об этом пишет «Страна.ua».
Как сообщают украинские СМИ, на аэродроме базируются беспилотники «Байрактар ТБ-2», передает РИА «Новости».
Китай пояснил свою позицию по голосованию в СБ ООН по Украине
Пекин поддерживает урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, призвав Совбез «не подливать масла в огонь».
Китай заявил, что «суверенитет и территориальная целостность государств должны всегда уважаться», передает ТАСС.
Чжан Цзюнь заявил, что Пекин «глубоко обеспокоен последними событиями в связи с ситуацией на Украине», которые «подошли к такой точке, которую не хотелось увидеть». Он подчеркнул, что «Китай всегда формирует свою позицию, исходя из сути происходящего».
Китай считает, что СБ ООН «должен откликнуться» на ситуацию, но «ответ должен быть рассудительным», а действия – «направленными на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь».
Чжан Цзюнь заявил, что «безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран», а «региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов». «На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены», – подчеркнул дипломат.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину». За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Китай, Индия и ОАЭ воздержались.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Башарова уволили из театра после фото с Путиным
Актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы» после публикации фотографии с президентом России Владимиром Путиным, об этом заявил сам артист.
Башаров опубликовал в соцсетях совместную с Путиным фотографию и подписал ее «Спасибо». После этого художественный руководитель театра и уроженец Одессы Иосиф Райхельгауз увидел в этом поддержку российской военной операции на Украине, сказал актер «Ридусу».
«Была моя публикация – фото с Владимиром Владимировичем, где я написал: «Спасибо». Спасибо за госпремию. Но, видимо, одесситу это не очень нравится, одесситу не нравится, что творится на Украине. Хотя кому это нравится?» – уточнил Башаров.
Он добавил, что был готов сыграть в спектакле «Город», но «Иосиф Леонидович не хочет, чтобы я играл у него».
В четверг президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Минобороны России обратилось к киевлянам
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В Минобороны России исключили возможность ударов по жилым кварталам Киева, заявив, что киевское руководство использует своих же граждан как живой щит.
«Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее в Минобороны заявили, что в пригороде Киева, в районе аэродрома Гостомель успешно высадились российские десантники, в операции было задействовано более 200 вертолетов.
До этого американские каналы со ссылкой на разведку США заявили о возможном взятии Киева российской армией в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных ударах по военной инфраструктуре.
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Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут больше не увидеть его живым
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым, сообщают СМИ.
Видеоконференция состоялся до того, как лидеры стран ЕС приняли решение о новой серии санкций против России. «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым», – приводит слова Зеленского Axios со ссылкой на источники. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон сказала агентству TT, что лидеры ЕС, прощаясь с Зеленским, знали, что могут больше его не увидеть.
При этом незадолго до разговора с лидерами ЕС, Зеленский заявил, что якобы является для России целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два».
Не знавший о начале операции России глава разведки ФРГ застрял в Киеве
Глава германской Федеральной разведывательной службы Бруно Каль находился в Киеве еще в четверг, когда началась российская спецоперация, но уже в пятницу покинул страну.
Об этом сообщил источник журналу «Фокус». Отмечается, что начало операции стало неожиданностью для главы БНД. Заранее вместе с дипломатами он покинуть страну не смог, поэтому в сопровождении спецподразделения выехал в Польшу позже. Во второй половине дня он уже должен быть на территории ЕС, передает ТАСС со ссылкой на издание.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
Аксенов показал состояние Северо-Крымского канала в Херсонской области
Глава Республики Крым Сергей Аксенов опубликовал видео, на котором показаны последствия взрыва националистов на Северо-Крымском канале в Херсонской области.
На кадрах виден разрушенный канал, где националисты подорвали мост и ряд заслонок в Херсонской области.
Отмечается, что без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области, сообщает РИА «Новости».
Также глава региона рассказал о планах ликвидировать бетонную дамбу, построенную в 2014 году, чтобы лишить Крым питьевой воды.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, несколько гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области уничтожены подрывом, который устроили украинские националисты.
Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал.
Российская оппозиция просит не накладывать на нее западные санкции
Телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв финансиста Андрея Мовчана к Западу с просьбой не накладывать санкции на российскую оппозицию.
В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак заявила, что «присоединяется» к просьбе Мовчана. Она приводит его слова, в которых Мовчан выражает обеспокоенность относительно «санкций на россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих». По его словам, «дело даже не в справедливости, а в том, что ограничение депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю».
Мовчан заявил: «Я думаю – возможно среди нас есть те, кто может донести эту информацию до принимающих решение в Великобритании, ЕС и США лично или через медиа». Он и сам «попробовал бы это сделать и хотел бы посоветоваться с теми, кто так же заинтересован в вопросе и имеет идеи – что делать».
Ранее Мовчан называл операцию на Украине «военным преступлением». «Хочется надеяться, что Запад наконец сможет ответить на то, что происходит, в том числе масштабными экономическими санкциями, которые действительно могут сломать российскую экономику, если Россия не остановится», – приводит его слова признанный в России СМИ-иноагентом канал «Дождь».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Российские войска блокировали Конотоп и Сумы
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Российские военные во время спецоперации на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимаются меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах», – сказал Конашенков.
По его словам, всего российскими Вооруженными силами выведено из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины.
«Среди них 17 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 39 радиолокационных станций. Сбито шесть боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».
Он добавил, что уничтожено 67 танков и других боевых бронированных машин, 16 реактивных систем залпового огня, 87 единиц специальной военной автомобильной техники.
Напомним, Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса начинает спецоперацию по демилитаризации Украины. Ко второй половине дня США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Но после предложения провести переговоры в Минске, украинская сторона предложила Варшаву и перестала выходить на связь.
Танкер под флагом Молдовы поражен ракетой в Черном море
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну утверждает, что танкер, шедший под флагом Молдовы, с экипажем, состоящим из граждан России, 25 февраля был поражен снарядом в нейтральных водах Черного моря.
«Морское агентство Молдавии сообщает, что 25 февраля корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (Танкер-химовоз) под флагом Молдавии, находясь в нейтральных водах Черного моря, был поражен снарядом (источник пуска снаряда неизвестен). На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Экипаж корабля - граждане Российской Федерации», – передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Спыну.
Сообщается, что два члена экипажа получили серьезные ранения, добавили в военно-морском агентстве Молдовы. На борту начался пожар, сейчас идет спасательная операция.
Напомним, президент России Владимир Путин в 24 февраля заявил, что принял решение о специальной военной операции на Донбассе. Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по гражданским объектам Украины. Речь идет лишь о точечных по военной инфраструктуре.
Путин назвал власти в Киеве «шайкой наркоманов и неонацистов»
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В Киеве засела и взяла в заложники весь украинский народ шайкой наркоманов и неонацистов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.
«Обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», – заявил глава государства в своем заявлении, сообщает официальный сайт президента.
Путин отметил, что националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но, по сути, играют и роль заградотрядов. «Они действуют так же, как и террористы во всем мире – прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что всё это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего – американских советников», – заявил президент.
Напомним, российская спецоперация началась 24 февраля. Ее цель – демилитаризация Украины, а также помощь Донбассу.
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