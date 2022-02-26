В Совфеде прокомментировали заявление Медведева о возможности отмены смертной казни

Мораторий на смертную казнь в России введен Конституционным судом, ни один орган власти не может отменить это решение, обойдя суд, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введен Конституционным судом России», – передает слова сенатора РИА «Новости».

Он добавил, что есть разные мнения и позиции на этот счет, но «ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС».

Напомним, ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя приостановку членства России в Совете Европы, заявил, что это может дать возможность восстановить ряд важных институтов. Например, вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления.