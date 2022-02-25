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Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
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Помощник главы страны Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 февраля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также несколько телефонных переговоров.
Отмечается, что сейчас у российского лидера достаточно напряженный график. Глава страны принимает «с утра до ночи» звонки и проводит встречи.
«Сегодня несколько международных телефонных разговоров у президента запланировано», – передает ТАСС слова Пескова.
Он отметил, что об этих беседах Кремль будет информировать.
Ранее Песков сообщил, что Путину в письменном виде доложено о выступлении президента США Джо Байдена.
Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины
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«Первая фаза операции завершится примерно через сутки. Дальше будет операция по разоружению украинской военной группировки», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
«Вчера в 23.20 украинские военные начали наступление по линии боевого соприкосновения с применением артиллерии и систем залпового огня. Наступление было остановлено, началась контроперация по уничтожению военной инфраструктуры Украины», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Высокоточным оружием уничтожается военная инфраструктура Украины – аэродромы, базы ГСМ (горюче-смазочных материалов), склады с оружием. Блокируется группировка, которая стояла на линии соприкосновения», – пояснил эксперт.
«Работа ведется аккуратно, ювелирно. Наши военные стараются не нанести ущерб гражданской инфраструктуре. Поскольку система ПВО Украины подавлена и нет авиационной составляющей, то никакого препятствия действию российского высокоточного оружия не наблюдется», – указал Леонков.
«Мы много раз предупреждали, восемь лет терпели, пытались достучаться до наших «небратьев», как они нас сами называли. Украинские власти считали, что могут творить беззаконие и при этом не нести никакого наказания. Но все закончилось», – объяснил собеседник.
«Я думаю, что действия высокоточного оружия закончатся буквально за эти сутки. Это будет первой фазой. Дальше будет проводиться операция по блокированию военной украинской группировки, которая была на линии соприкосновения, и ее разоружение. В обращении к военнослужащим Украины президент России отметил, что те, кто сложит оружие – не пострадают. Украинские пограничники так поступили и не пострадали», – подытожил он.
Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.
Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о том, как начала реализовываться российская операция по демилитаризации. Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.
В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель операции России – предотвращение третьей мировой войны.
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Байден странным жестом ответил на вопрос о Путине
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отреагировал странным поведением на вопрос о том, мог ли он недооценить российского коллегу Владимира Путина.
«Могли ли вы недооценить Путина?» – спросили Байдена журналисты.
В ответ на это глава Белого дома усмехнулся, но ничего не ответил и начал ковыряться в зубах.
На эту реакцию обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева, она опубликовала ролик с Байденом в своем телеграм-канале.
Напомним, в ходе мероприятия 24 января Джо Байден грубо высказался о журналисте Fox News, видимо, не зная, что говорит при включенном микрофоне. Президент назвал его «сукиным сыном» за вопрос об инфляции. Позже он позвонил ему. Почти 40 конгрессменов-республиканцев после инцидента с оскорблением журналиста попросили Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.
Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.
В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Путин объявил о проведении операции по демилитаризации Украины
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Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
«Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – приводит слова Путина в телеобращении ТАСС.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Путин заявил о новом оружии, не имеющем равных в мире
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Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что новому российскому оружию нет равного в мире.
Путин заявил, что в этом празднике, который «по праву отмечается всенародно», воплощены уважение российских граждан к своим защитникам и гордость за них. Президент указал, что «в основе ратной истории» России «всегда были патриотизм и единство народа». Он выразил гордость за все поколения защитников, «кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил». Путин заверил, что в России «всегда будут помнить», что ветераны Великой Отечественной войны, «доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм».
Как заявил глава российского государства, Вооруженные силы России – надежная гарантия ее национальной безопасности и стабильного развития. Он поблагодарил «за верную и честную службу» офицеров, передает «Звезда».
Путин уверен в солдатах и офицерах России, в их высоком профессионализме, в мужестве, в надежности. Он обещал совершенствовать армию и флот, а также добиваться того, чтобы повышалась их эффективность и они были оснащены по последнему слову техники.
Как заявил президент, новому оружию, поставленному на боевое дежурство в России, нет равного в мире: «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта». По его словам, «такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал» Вооруженных сил, передает ТАСС.
По его словам, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений Российской армии серьезно выросли, передает РИА «Новости».
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», – сказал президент России. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил он.
Напомним, Путин указывал, что в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Как заявил президент, «выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России». По словам Путина, Россию «раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и оборонительный союз, мол, никаких угроз для России нет». При этом «опять предлагают поверить на слово». «Реальную цену таким словам мы хорошо знаем», – сказал он.
Трамп счел гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
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Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Он добавил, что Путин «очень смекалистый».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Путин призвал украинских военных не выполнять преступные приказы Киева
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Все украинские военнослужащие, которые откажутся выполнять преступные приказы Киева и сложат оружие, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении, посвященном началу специальной военной операции.
В своем выступлении президент России отдельно обратился и к украинским военнослужащим, подчеркнув, что они давали присягу на верность своему народу, «а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом», передает ТАСС.
«Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям», – сказал Путин. Президент РФ подчеркнул: «Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима».
В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.
Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Путин: Минских соглашений больше не существует
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Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует, «мы признали независимость ДНР и ЛНР».
По словам главы государства, усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».
«Все остальные годы <...> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», – сказал российский лидер.
Он отметил, что Россия занималась почти восемь лет Минскими договоренностями, была заинтересована в реализации, это был результат компромисса. Путин подчеркнул, что непросто было добиться компромисса по Минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию мирными средствами.
Глава государства считает, что Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск – 2», поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.
Путин добавил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность.
«Теперь Минские соглашения – их больше не существует. Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований», – завил Путин.
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Путин: Я не объявлял, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс
Россия будет оказывать Донецкой и Луганской народным республикам военную помощь, но о том, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс, сказано не было, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется», – ответил Путин на вопрос, как далеко могут зайти российские военные в Донбассе, передает ТАСС.
«По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь», –заявил Путин.
Он добавил, что поскольку в Донбассе идет конфликт, Россия этим решением «ясно дает понять, что в случае необходимости намерена исполнять взятые на себя обязательства».
«Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Ранее Совфед разрешил использование армии России за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе, сенаторы исходят из того, что это будут миротворческие силы. Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактическиустановлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
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Премьер Украины счел невозможным выполнение озвученных Путиным условий
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Выполнение условий, озвученных президентом России Владимиром Путиным в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль сказал, что «для независимой, суверенной Украины» и для него самого «как премьер-министра» выполнение этих условий «невозможно», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Правительство Украины готовит пакет санкций в отношении России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Верховная рада в среду «будет рассматривать соответствующий пакет». Он не уточнил, какие санкции предложат.
Напомним, Путин заявил, что для урегулирования кризиса вокруг Украины, необходима ее демилитаризация. Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО. Кроме того, необхдимо признать воссоединение Крыма с Россией. Россия также рассчитывает, что спорные вопросы вокруг Донбасса будут решены в ходе переговоров Киева с ДНР и ЛНР.
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Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит преград к организации переговоров президентов России и Украины, но лишь в том случае, если Киев готов говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности.
«Если руководство Украины готово об этом говорить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова помощника президента.
По словам Пескова, Путин сформировал видение того, что Россия ждала бы от Украины – «концептуальные краснолинейные проблемы были решены»: нейтральный статус и отказ от системы вооружений.
«Здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это», – добавил Песков.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о спецоперации по демилитаризации Украины. Глава России призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позже в Минобороны России подчеркнули, что ВС страны не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, лишь по военным объектам.
Путин рассказал о тщетности попыток договориться с НАТО о нерасширении
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Попытки Москвы договориться о нерасширении НАТО оказались тщетными, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
Путин указал, что после развала СССР «при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами в условиях одностороннего разоружения, нас попытались дожать, добить и разрушить окончательно, так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов», передает РИА «Новости».
Он напомнил о поддержке Западом сепаратистов в России: «Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем».
По его словам, были попытки навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению, но этого «никогда не получится».
Несмотря на все это, Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с НАТО о нерасширении.
«Все тщетно», – заявил Путин.
По словам президента, «по мере расширения НАТО на восток ситуация для нас с каждым годом становится хуже и опаснее». Кроме того, «в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение альянса».
«Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы абсолютно безответственно», – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что освоение Североатлантическим альянсом Украины неприемлемо.
«Дело, конечно, не в самой организации НАТО, это только инструмент внешней политики США. Дело в том, что на прилегающих к нам территориях, на наших же исторических территориях создается враждебная нам антиРоссия», – заключил Путин.
Ранее Путин заявлял, что планируемое вступление Украины в НАТО является угрозой для России.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
Путин: Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины
Россия выступает за демилитаризацию Украины, отказ от ее вступления в НАТО было бы лучшим решением, заявил президент России Владимир Путин.
«Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать», – ответил он на вопрос о том, что способствовало бы разрядке в отношениях с Западом и Украиной, сообщает ТАСС.
Также Путин отметил, что Россия против вступления Украины в НАТО, объявление Украины о нейтралитете было бы лучшим решением.
«Мы говорим об этом публично и уже много-много раз об этом говорили, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и НАТО. Мы категорически против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу и есть аргументация. Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги не теряли лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути реализовали бы идею нейтралитета», – сказала он.
Также он указал, что для нормализации отношений с Украиной необходимо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, а также решить проблемы Донбасса путем переговоров (что уже потеряло актуальность, отметил президент).
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Путин: Россия признает ЛНР и ДНР в границах, указанных в их конституциях
Российская Федерация признала республики Донбасса в тех границах, которые указаны в их конституциях, заявил российский президент Владимир Путин.
«В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Напомним, Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Путин назвал вынужденной мерой операцию на Украине
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Специальная военная операция в Донбассе является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
«Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, – вынужденная мера. Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе», – передает ТАСС.
Путин пояснил, что для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно.
Он отметил, что встреча планировалась заранее. «Уважаемые коллеги, друзья... К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее», – цитирует его РИА «Новости».
Президент заявил, что Россия готовилась к текущей ситуации, анализировала риски. Он указал на то, что Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе. По его словам, «экономические партнеры не должны выталкивать нас из международной финансовой системы, но рестрикции будут».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.
В Кремле оценили перспективу личных санкций против Путина
Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»: «Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля.