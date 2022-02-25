Песков сообщил о письменном докладе Путину о выступлении Байдена

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25 февраля, пятница | Последнее обновление — 14:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский предложил Путину переговоры
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Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне.
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Чем успешней и быстрее будет сегодняшний путь к миру между Россией и Украиной, тем меньше боли и обид нам придется прощать друг другу в будущем.
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Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков сообщил о письменном докладе Путину о выступлении Байдена
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Президент России Владимир Путин получил письменный доклад о выступлении американского лидера Джо Байдена по поводу ввода нового пакета санкций против России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Президент не смотрел [выступление Байдена], но, разумеется, ему доложено в письменном виде», – приводит слова Пескова ТАСС.
Напомним, накануне состоялось выступление Байдена перед нацией, которое задержалось на час. В ходе него президент анонсировал новые санкции против Москвы из-за спецоперации на Донбассе.
Американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт. При этом президент Соединенных Штатов посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.
Рогозин предупредил о возможности падения МКС на США или Европу
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай.
Генеральный директор Роскосмоса напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». «Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Глава Роскосмоса также подчеркнул, что над Россией МКС не летает. «Поэтому все риски – ваши. А вы к ним готовы? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову», – написал Рогозин.
Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе. Позже Минфин США объявил о введении санкций против российских банков, в том числе против, «Новикомбанка» – опорного банка госкорпорации «Ростех».
Байден: Отношения США и России фактически разорваны
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Отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас уже фактически полностью разрушены в свете событий на Украине, заявил президент США Джо Байден, выступая с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.
Байден заявил, что «в отношениях США и России полный разрыв прямо сейчас, если они продолжат идти в отношении Украины тем путем, которым идут сейчас», передает ТАСС.
Американский президент также отметил, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме, что его не стоит упрекать в недооценке президента России Владимира Путина.
«И я прочел большинство из того, что он писал», – подчеркнул президент США.
Байдену также напомнили, что он еще несколько месяцев назад называл Путина «достойным противником».
Напомним, Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Ранее он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине.
Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.
Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Названы возможные контрмеры России в ответ на санкции Запада
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«Очевидная контрмера России против финансовых ограничений – превращение страны в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя введенные ЕС и США «разрушительные» санкции против России.
«В целом объявленные санкции находятся в границах ожиданий. На инвестиции или кредиты с Запада в России давно никто особо не рассчитывает, поэтому в этой части ничего не изменится», – считает предприниматель, экономист Антон Любич.
Он отметил, что создаются сложности для расчетов. «В этой части дальше ЕС пошла Великобритания. По сути, российские банки будут лишены возможности осуществления расчетов через Лондон. Потребуется искать обходные пути. На ум приходят Сингапур и Гонконг. Но это будет требовать не только политической воли властей Китая и Сингапура, но и коммерческого желания местных банков организовывать такую работу», – пояснил эксперт.
«Российские граждане и компании будут лишены возможности производить расчеты и хранить сбережения в фунтах стерлингов, кроме каких-то бытовых и туристических операций в пределах остатка по счетам в 50 тыс. фунтов стерлингов. С одной стороны, фунт не является очень популярной валютой для расчетов российских компаний – именно поэтому на такой во многом демонстративный шаг пошла именно Британия, а не США и ЕС. С другой стороны, специалистам очевидны пути обхода этих ограничений», – указал экономист.
«Очевидный и сильный контрход против финансовых ограничений США и ЕС – превращение России в мировой центр блокчейна и создание на его основе альтернативной финансовой системы. Но мы знаем, что вокруг цифровых валют в руководстве Центробанка, Минфина и Росфинмониторинга не прекращаются споры», – отметил Любич.
Из технологических санкций эксперт выделил две группы. «Во-первых, санкции против поставок в Россию электроники – это ожидаемый удар. Любой специалист, консультирующий американское и европейское руководство, моментально рекомендовал бы именно этот шаг. Он самый болезненный для нас. Россия традиционно отстает в электронике по весьма специфической причине: ее сложно, практически невозможно развивать централизованно, в рамках государственного подряда и госкорпораций», – рассказал собеседник.
«Весь мир развивает электронику через венчурную сферу, то есть когда инвесторы финансируют ученых. В таком случае появляются новые разработки, зачастую весьма неочевидные. А потом создаются продукты, которые уже выкупают крупные корпорации и внедряют в массовые продукты или, если речь о государстве, в военные разработки. Я не вижу в финансово-экономическом блоке людей, способных продвигать развитие этой сферы. Очевидно, они должны появиться», – подытожил экономист.
«Во-вторых, по совокупности всех мер нужно признать, что с российской территории становится невозможным развивать компании, ориентированные на интеграцию в западную экономику, – пояснил Любич. – Взят последовательный курс на обособление и исключение России из интеграции с экономиками Запада».
«Крупные компании столкнулись с этим еще лет 15 назад. Вспомним попытки Сбербанка участвовать в покупке «Сааба», но малые и средние российские предприятия были успешны во многих нишевых продуктах. Теперь они поставлены перед сложным выбором: закрытие и отъезд из России, переориентация на рынки Азии или попытки развиваться внутри страны. Эти предприниматели – умные и, думаю, востребованные за рубежом люди. Если их не поддержать, они уедут», – заключил эксперт.
В пятницу после экстренного совещания страны ЕС ввели второй пакет санкций против России и Белоруссии, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования и визовой политики.
Также Евросоюз принял решение запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые европейские санкции в сфере энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в рестрикциях речь пойдет об ограничении доступа к «важнейшим технологиям», таким как полупроводники и новейшее программное обеспечение. Отмечается, что страны ЕС готовят третий пакет санкций против России, который может быть введен при ухудшении ситуации на Украине.
Ранее в четверг премьер-министр Британии Борис Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что страна замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка. Россия пригрозила Британии ответными мерами на санкции против Аэрофлота.
В свою очередь Министерство финансов США ввело санкции против российских банков «Открытие», «Новикомбанка» (опорного банка госкорпорации «Ростех»), Совкомбанка, Сбербанка и ВТБ. Позже Минфин разъяснил, что американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро.
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Байден объявил о введении «жестких санкций» против России
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Американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников», – приводит слова главы американской администрации ТАСС.
«Я говорил сегодня в партнерами по G7 («Группе семи»). Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил», – заявил президент Соединенных Штатов.
«Мы блокируем еще несколько крупных банков. Это означает, что их активы в США будут заморожены. В их [банков] число входит ВТБ, второй самый крупный банк в России», – сказал он. Байден не назвал другие банки, в отношении которых будут введены ограничения.
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«По нашим оценкам, мы перекроем более половины импорта высоких технологий в Россию. Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе. <…> Это снизит их способность конкурировать в экономическом плане. Это будет значительный удар по долгосрочным стратегическим амбициям [президента России Владимира] Путина», – считает глава американской администрации. «И мы готовы сделать больше», – добавил Байден.
При этом президент Соединенных Штатов посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.
Ранее Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ
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Соединенные Штаты вводят санкции против Сбербанка и ВТБ, говорится в письменном заявлении Минфина США.
«Минфин предпринимает беспрецедентные действия против двух крупнейших финансовых организаций России – Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (Сбербанк) и Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (ВТБ Банк), что вносит коренные изменения в их способность вести деятельность», – приводит текст документа ТАСС.
Ранее в ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Ранее в четверг Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
США привлекли Тайвань к санкциям против высокотехнологического сектора России
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Соединенные Штаты разработали санкции против высокотехнологического сектора России вместе со странами ЕС, Австралией, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Великобританией, а также Тайванем, сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.
«Мы также представили обширный и беспрецедентный набор экспортных ограничений, разработанных в исторически тесной координации с Евросоюзом, Австралией, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Великобританией, а также Тайванем. Эти новые меры включают масштабные ограничения в отношении конечных пользователей [импортируемой военной продукции] в российских вооруженных силах, чтобы ослабить военный потенциал [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Сингха, являющегося заместителем помощника президента США по нацбезопасности, курирующим вопросы мировой экономики.
Как утверждает Сингх, ограничения также включают «запрет на экспорт в Россию секретных передовых технологий, предназначенных в первую очередь для российского оборонного, аэрокосмического и морского секторов». «В целом Соединенные Штаты и наши партнеры фактически перекроют более половины всего импорта высоких технологий, идущего в Россию. Это включает в себя ограничение доступа России к современным полупроводникам и другим фундаментальным технологиям, которые необходимы России для диверсификации и модернизации экономики», – утверждал представитель Белого дома.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору России.
Позже страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Минфин США разъяснил различия в санкциях против Сбера и ВТБ
Американские санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ, соответствующие уточнения содержатся в документах Министерства финансов США.
Согласно документам Минфина США, Банк ВТБ добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США, передает ТАСС.
Однако Сбербанк, а также ряд других российских банков добавлены в список CAPTA (Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions), предусматривающий ограничения на корреспондентские счета. Эти счета должны быть закрыты в течение 30 дней, транзакции осуществляться не будут. Но активы банков в данном списке заблокированы не будут, в принципе, они могут далее вести дела с партнерами из Соединенных Штатов, например приобретать у них определенные товары.
В список CAPTA, помимо Сбера, в четверг попали Газпромбанк, Альфа-банк, Транснефть, РЖД, Русгидро, Ростелеком, Газпром. Как отметили в Вашингтоне, возможности этих компаний по привлечению капитала в США будут сильно ограничены.
Ранее Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.
Ранее в четверг президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Антонов пообещал ответ Москвы на высылку российского дипломата из США
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Россия расценивает как очередной недружественный шаг высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, российский ответ предсказуем, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Мы расцениваем новую высылку как очередной недружественный шаг, нацеленный на сокращение российского дипломатического присутствия в США. Наши ответные меры предсказуемы», – приводит слова Антонова ТАСС.
По словам главы диппредставительства, 23 февраля была получена нота Госдепартамента США об объявлении советника-посланника РФ персона нон грата. «В качестве обоснования нам было указано на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Барта Гормана, – обратил внимание посол. – Коллеги намеренно искажают причины и следствие. Они вынудили нас принять решение о прекращении командировки Барта Гормана, когда полгода назад потребовали отъезда из США до 30 января другого заместителя российского посла – тоже в ранге советника-посланника».
«При этом в отношении его семьи были предприняты издевательские меры. Сначала Госдепартамент лишил аккредитации детей, а потом и супругу, которые досрочно вернулись в Россию осенью, – отметил Антонов. – Мы предприняли массу усилий, чтобы остановить навязываемую американцами эскалацию. Убеждали Госдепартамент пересмотреть свою позицию во избежание обмена ударами. Однако натолкнулись на категорический отказ, сопровождавшийся угрозой арестовать нашего дипломата, если он хотя бы на один день задержится в Вашингтоне. Коллеги расхлебывают то, что сами же и заварили».
В понедельник посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
В минувший четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
Напомним, 17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
В воскресенье президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения Соединенных Штатов и НАТО к требованиям России по безопасности. На Смоленской площади назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
Власти США выслали высокопоставленного российского дипломата
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Советник-посланник посольства России в Вашингтоне был вынужден досрочно завершить служебную командировку по требованию американской стороны в связи с сохраняющимися разногласиями относительно условий работы дипломатов двух государств, сообщил Госдепартамент США.
«Соединенные Штаты проинформировали Российскую Федерацию о том, что высылают ее советника-посланника», – приводит слова официального представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
По версии Госдепартамента США, решение Вашингтона является «прямым ответом на неспровоцированное выдворение Россией» советника-посланника посольства в Москве.
Как утверждает Associated Press со ссылкой на источник в Госдепартаменте, Соединенные Штаты выслали советника-посланника посольства России в Вашингтоне Сергея Трепелкова, второго по значимости российского дипломата после посла РФ в США Анатолия Антонова.
По имеющейся у источника информации, высылка российского дипломата является частью давнего спора между Москвой и Вашингтоном относительно кадрового состава посольств. По словам источника, этот шаг был предпринят американской стороной «как прямой ответ на неспровоцированную высылку из России» заместителя посла США Барта Гормана.
В понедельник посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
В минувший четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предписала Горману покинуть Россию в ответ на высылку советника-посланника российского посольства из США, при этом Вашингтон отверг все предложения Москвы заморозить высылки дипломатов.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом посла Соединенных Штатов в Москве Джона Салливана в здание МИД России, где дипломату вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности».
Напомним, 17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
В воскресенье президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения Соединенных Штатов и НАТО к требованиям России по безопасности. На Смоленской площади назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
В МИДе заявили об отказе США от обсуждения гарантий безопасности
США уведомили Россию, что не намерены заниматься переговорным процессом по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы делали все, чтобы были переговоры. Вчера эти переговоры закрыли американцы, отказавшись от дальнейших обсуждений по дипломатическим каналам и вопросов глобальной безопасности, и ситуации вокруг Украины», – сказала Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, на четверг были запланированы переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Но за несколько часов до вылета, Блинкен официально уведомил по дипканалам, что США больше не намерены заниматься переговорным процессом по обозначенной проблематике.
Захарова также напомнила, что от запланированной на 25 февраля встречи глав МИД России и Франции в Париже отказалась французская сторона.
«МИД Франции устами своих представителей отказался от этой встречи, которую они не просто инициировали, а навязывали нам. Нам не надо навязывать, не надо нас уговаривать. Нам предложили – мы согласились. Они просто были очень настойчивы в публичном освещении своих усилий, но они отказались. Они сами закрыли эту дверь», – отметила официальный представитель российского МИДа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в данный момент не видит смысла «двигаться вперед» со встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым. Блинкен утверждает, что Россия пытается подчинить Украину или восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО. Администрация США полагает, что Москва якобы «начала разрывать» Будапештский меморандум еще в 2014 году, когда произошло воссоединение Крыма с Россией.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Рубль укрепился к доллару и евро во время выступления Байдена
Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро более чем на 2,5 рубля, следует из данных биржи.
К 22.09 мск доллар и евро торговались на уровне 84,17 руб. (– 2,54 руб.) и 94,12 руб. (– 2,93 руб.) соответственно, пишет ТАСС.
По данным на 21.53 мск, курс доллара находился на уровне 84,91 руб. (– 1,8 руб. к показателю на 21.50 мск), курс евро снижался до 95 руб. (– 2,05 руб.).
Напомним, после решения Великобритании ввести санкции, рубль усилил падение, а доллар и евро добавили около 1 рубля и опять приблизились к максимумам.
Ранее в Британии решили ограничить размер вкладов россиян в британских банках, запретили экспорт высокотехнологичной продукции в Россию, заморозили все активы ВТБ.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера»
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера.
«Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Рогозин напомнил, что доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения был перекрыт для России еще в 2014 году.
«Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы тем не менее продолжаем делать свои космические аппараты», – добавил он.
При этом глава Роскосмоса заявил, что Россия продолжит делать космические аппараты, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя.
«Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя», – сказал он.
Рогозин также заметил, что Россия продолжит предлагать инозаказчикам запуски на «на самых надежных в мире российских ракетах».
Ранее стало известно, что американские власти вводят против России новые «жесткие санкции», а также ограничения на экспорт. При этом президент Соединенных Штатов Джо Байден посетовал, что Европа не хочет сейчас отключать Россию от системы банковских платежей SWIFT.
Напомним, Байден заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
Байден обвинил Россию в отказе от диалога по безопасности в Европе
В ходе своего выступления перед нацией, которое перенесли на час, президент США Джо Байден заявил, что Россия отвергла предложения о диалоге по безопасности в Европе.
Байден заявил, что Москва якобы отвергла все предложения Вашингтона и его союзников о диалоге по безопасности в Европе. «Он [президент России Владимир Путин] отверг все добросовестный усилия, которые Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры приложили для того, чтобы дать ответ на взаимные вопросы в сфере безопасности, которые нас беспокоят, посредством диалога», – приводит утверждения главы американской администрации ТАСС.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Япония собралась ограничить экспорт в Россию полупроводников
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Токио принял решение усилить санкции против Москвы из-за операции на Украине и ввести ограничения на выдачу россиянам виз, ограничить экспорт в Россию полупроводников, а также заморозить активы ряда финансовых учреждений РФ, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
«Мы замораживаем выдачу виз гражданам РФ, замораживаем активы финансовых учреждений, ограничиваем экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором», – приводит слова главы японского правительства ТАСС.
Он подчеркнул, что будет ограничен экспорт в Россию полупроводников. В то же время премьер Японии ушел от прямого ответа на вопрос о возможности санкций против России в энергетической сфере или отключения России от SWIFT, подчеркнув, что японская сторона будет действовать в зависимости от развития ситуации в тесном контакте с Группой семи (G7) и международным сообществом. «Мы готовы обдумать вопрос о принятии новых мер в случае ухудшения ситуации вокруг Украины», – пояснил он.
При этом энергетический сектор был исключен из сферы санкций против России по согласованию с США и другими государствами. «Хочу отметить, что сфера энергетики исключена из круга санкций в результате согласования позиций с США и другими странами», – отметил Кисида, отвечая на вопрос о том, «не будут ли вводиться меры против японского участия в газовых проектах на Сахалине». В то же время глава японского правительства подчеркнул, что в зависимости от ситуации Япония, «возможно, будет рассматривать и новые меры для разрешения сложившейся обстановки».
Глава японского правительство также пообещал, что Япония предпримет все возможные меры против роста цен на нефть при координации с США и другими странами, а также Международным энергетическим агентством (МЭА). Премьер указал при этом на возможность дальнейшей продажи на рынке части стратегических запасов нефти для стабилизации цен.
В свою очередь министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что Токио в рамках санкций принял решение заморозить активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия». В то же время министр не сообщил, какие конкретно активы и в какой форме будут заморожены.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Позже Минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. В ВТБ заверили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе – номинированных в долларах США и евро. В банке подчеркнули, что все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах, их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России.
Ранее Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Байден: Войска США не будут воевать с Россией на Украине
Войска США не будут воевать с Россией на Украине, заявил американский президент Джо Байден в телеобращении, посвященном ситуации вокруг Украины.
Байден заявил, что «наши силы не будут вовлечены в конфликт с Россией на Украине, наши силы направляются в Европу не воевать на Украине, а защищать союзников НАТО и поддержать наших союзников на восточном фланге», передает РИА «Новости».
«США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне)», – подчеркнул американский лидер.
Он заявил, что Россия начала военную операцию в ответ на обращение Донбасса без оснований, «без повода, оправдания и необходимости (этому)», это, на его взгляд, «преднамеренная атака», передает ТАСС.
Американский лидер также заявил, что не планирует говорить с президентом России Владимиром Путиным.
«Он (президент России Владимир Путин) отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей», – добавил Байден.
Также, по его словам, Североатлантический альянс на саммите в пятницу рассмотрит все вопросы дальнейшего укрепления своей деятельности.
«Я буду там (...), чтобы подтвердить нашу солидарность и выработать дальнейшие шаги, которые мы сделаем для того, чтобы еще сильнее укрепить все стороны нашего альянса НАТО», – сказал он.
Ранее Байден заявил, что Россия отвергла предложения о диалоге по безопасности в Европе. Также он согласовал с главами G7 «разрушительных» санкций против России.
Напомним, президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
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