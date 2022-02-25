В НАСА заявили о продолжении работы с Роскосмосом на фоне санкций

НАСА продолжает работать со всеми международными партнерами, в том числе с Роскосмосом, для обеспечения безопасной работы МКС, заявил представитель ведомства.

Представитель НАСА заявил, что организация продолжает работу с Роскосмосом на фоне новых американских санкций, указав, что «новые меры экспортного контроля будут по-прежнему разрешать сотрудничество США и России в гражданском космосе», передает CNN.

«Никаких изменений в поддержке агентством текущих операций на орбите и наземной станции не планируется. Новые меры экспортного контроля будут по-прежнему позволять американо-российскому гражданскому космическому сотрудничеству», – продолжил он.

Бывший астронавт НАСА Гаррет Рейсман заявил, что «российский сегмент не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без двигательных установок, которые находятся на российской стороне», и, таким образом, стороны не могут завершить сотрудничество «полюбовным разводом».

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон явно поставил под сомнение будущее МКС, выступая в Палате общин: «Я в целом выступаю за продолжение художественного и научного сотрудничества, но в нынешних обстоятельствах трудно понять, как даже они могут продолжаться в обычном режиме».

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай.

Он также назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера».

Напомним, президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору, а также по космической программе.