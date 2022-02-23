Песков анонсировал разговор Путина и Эрдогана

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 16:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР и ЛНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей?
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков анонсировал разговор Путина и Эрдогана
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган поговорят в среду по телефону.
«Да. Действительно такой разговор планируется», – рассказал он РИА «Новости», отвечая на вопрос, есть ли такой телефонный звонок сегодня в планах президента России.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины. Он рассказал, что что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после саммита НАТО по Украине.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.
Трамп счел гениальным решение Путина признать ДНР и ЛНР
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Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик было гениальным, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
«Это гениально. Путин объявил большую часть Украины независимой. Это прекрасно», – сказал Трамп в эфире радиостанции iHeart, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, Россия якобы планирует «войти» на территорию республик и «быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», – сказал экс-президент.
Он добавил, что Путин «очень смекалистый».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Путин: Минских соглашений больше не существует
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Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует, «мы признали независимость ДНР и ЛНР».
По словам главы государства, усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».
«Все остальные годы <...> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», – сказал российский лидер.
Он отметил, что Россия занималась почти восемь лет Минскими договоренностями, была заинтересована в реализации, это был результат компромисса. Путин подчеркнул, что непросто было добиться компромисса по Минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию мирными средствами.
Глава государства считает, что Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск – 2», поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.
Путин добавил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность.
«Теперь Минские соглашения – их больше не существует. Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований», – завил Путин.
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Путин: Я не объявлял, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс
Россия будет оказывать Донецкой и Луганской народным республикам военную помощь, но о том, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс, сказано не было, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется», – ответил Путин на вопрос, как далеко могут зайти российские военные в Донбассе, передает ТАСС.
«По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь», –заявил Путин.
Он добавил, что поскольку в Донбассе идет конфликт, Россия этим решением «ясно дает понять, что в случае необходимости намерена исполнять взятые на себя обязательства».
«Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Ранее Совфед разрешил использование армии России за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе, сенаторы исходят из того, что это будут миротворческие силы. Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактическиустановлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
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Байден странным жестом ответил на вопрос о Путине
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден отреагировал странным поведением на вопрос о том, мог ли он недооценить российского коллегу Владимира Путина.
«Могли ли вы недооценить Путина?» – спросили Байдена журналисты.
В ответ на это глава Белого дома усмехнулся, но ничего не ответил и начал ковыряться в зубах.
На эту реакцию обратила внимание российская телеведущая Ольга Скабеева, она опубликовала ролик с Байденом в своем телеграм-канале.
Напомним, в ходе мероприятия 24 января Джо Байден грубо высказался о журналисте Fox News, видимо, не зная, что говорит при включенном микрофоне. Президент назвал его «сукиным сыном» за вопрос об инфляции. Позже он позвонил ему. Почти 40 конгрессменов-республиканцев после инцидента с оскорблением журналиста попросили Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.
Ранее Байден оговорился во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.
В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
Премьер Украины счел невозможным выполнение озвученных Путиным условий
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Выполнение условий, озвученных президентом России Владимиром Путиным в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль сказал, что «для независимой, суверенной Украины» и для него самого «как премьер-министра» выполнение этих условий «невозможно», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Правительство Украины готовит пакет санкций в отношении России в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР. Верховная рада в среду «будет рассматривать соответствующий пакет». Он не уточнил, какие санкции предложат.
Напомним, Путин заявил, что для урегулирования кризиса вокруг Украины, необходима ее демилитаризация. Украина должна отказаться от планов вступить в НАТО. Кроме того, необхдимо признать воссоединение Крыма с Россией. Россия также рассчитывает, что спорные вопросы вокруг Донбасса будут решены в ходе переговоров Киева с ДНР и ЛНР.
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Путин: Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины
Россия выступает за демилитаризацию Украины, отказ от ее вступления в НАТО было бы лучшим решением, заявил президент России Владимир Путин.
«Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать», – ответил он на вопрос о том, что способствовало бы разрядке в отношениях с Западом и Украиной, сообщает ТАСС.
Также Путин отметил, что Россия против вступления Украины в НАТО, объявление Украины о нейтралитете было бы лучшим решением.
«Мы говорим об этом публично и уже много-много раз об этом говорили, это является предметом нашего острого спора с Вашингтоном и НАТО. Мы категорически против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу и есть аргументация. Мы исходим из того, о чем многие говорят, в том числе в западных столицах, что самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги не теряли лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО. По сути реализовали бы идею нейтралитета», – сказала он.
Также он указал, что для нормализации отношений с Украиной необходимо признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму, а также решить проблемы Донбасса путем переговоров (что уже потеряло актуальность, отметил президент).
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Путин: Россия признает ЛНР и ДНР в границах, указанных в их конституциях
Российская Федерация признала республики Донбасса в тех границах, которые указаны в их конституциях, заявил российский президент Владимир Путин.
«В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Напомним, Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Байден увидел «начало вторжения России на Украину»
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Признание Россией ДНР и ЛНР стало «началом вторжения России на Украину», заявил глава американского государства Джо Байден.
Как отметил Байден, президент России Владимир Путин «дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты» в ДНР и ЛНР. «Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», – приводит слова Байдена ТАСС.
Президент США считает, что Путин «создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой». По словам Байдена, «это начало вторжения России на Украину». Как заявил хозяин Белого дома, «если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок».
Он заявил, что предупреждал Путина о последствиях шагов «против Украины». В ответ на признание Россией ДНР и ЛНР Байден объявил о «первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия», который принимается «в координации с союзниками и партнерами». Санкции ужесточат, «если Россия пойдет на эскалацию», добавил он. Байден признал, что санкции против России ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.
В частности, США попытаются не допустить в стране роста цен на топливо из-за санкций. США намерены внимательно отслеживать ситуацию на рынках энергоносителей в связи с введением санкций против России и готовы принимать необходимые меры. Как заявил Байден, и для США тоже «защита свободы будет иметь цену», передает РИА «Новости».
США продолжат оказывать помощь Украине в сфере обороны. Кроме того, США усилят свое военное присутствие в странах Балтии. «Выражусь ясно – это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», – сказал Байден.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
«Президент Путин запросил у российского парламента санкцию на использование вооруженных сил за пределами России. Это готовит почву для дальнейших... провокаций, с помощью которых Россия попытается оправдать дальнейшие военные действия, – сказал Байден. – Никто из нас не будет одурачен. Оправданий нет. Дальнейшее российское вторжение на Украину остается острой угрозой в предстоящие дни».
Байден заявил, что не услышал во вчерашней речи своего российского коллеги ни намека на заинтересованность в реальном диалоге о европейской безопасности.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
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Путин заявил о новом оружии, не имеющем равных в мире
Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив, что новому российскому оружию нет равного в мире.
Путин заявил, что в этом празднике, который «по праву отмечается всенародно», воплощены уважение российских граждан к своим защитникам и гордость за них. Президент указал, что «в основе ратной истории» России «всегда были патриотизм и единство народа». Он выразил гордость за все поколения защитников, «кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил». Путин заверил, что в России «всегда будут помнить», что ветераны Великой Отечественной войны, «доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм».
Как заявил глава российского государства, Вооруженные силы России – надежная гарантия ее национальной безопасности и стабильного развития. Он поблагодарил «за верную и честную службу» офицеров, передает «Звезда».
Путин уверен в солдатах и офицерах России, в их высоком профессионализм, в мужестве, в надежности. Он обещал совершенствовать армию и флот, а также добивиться, чтобы повышалась их эффективность, и они были оснащены по последнему слову техники.
Как заявил президент, новому оружию, поставленному на боевое дежурство в России, нет равного в мире: «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта». По его словам, «такие комплексы – это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал» Вооруженных сил, передает ТАСС.
По его словам, внезапные проверки и регулярные масштабные учения показали, что подготовка и слаженность частей и соединений российской армии серьезно выросли, передает РИА «Новости».
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», – сказал президент России. Призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности остаются без ответа, но Москва открыта для прямого и честного диалога в решении сложных проблем, заявил он.
Напомним, Путин указывал, что в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств. Как заявил президент, «выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России». По словам Путина, Россию «раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и оборонительный союз, мол, никаких угроз для России нет». При этом «опять предлагают поверить на слово». «Реальную цену таким словам мы хорошо знаем», – сказал он.
В МИД России заявили, что вопрос о границах ДНР и ЛНР будет еще решаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос установления границ ДНР и ЛНР будет в ближайшее время решаться.
«Здесь необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, и поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное – и развитие государственности, установление дипломатических отношений – дело будущего. <...> Поэтому ничего тут такого удивительного, что бывают суверенные страны, государства, у которых не решен или просто не зафиксированы границы – сплошь и рядом. В том числе речь идет о крупнейших странах. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться», – сказала она в эфире телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после признания российским главой Владимиром Путиным независимыми государствами ДНР и ЛНР в Совфеде пояснили, что Россия признает республики в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Эрдоган отменил африканское турне ради участия в саммите лидеров НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган досрочно завершил турне по африканским странам и во вторник вечером намерен вернуться на родину, сообщил телеканал «Хабер тюрк», он не поедет в Гвинею-Биссау, которая была последним пунктом его поездки, чтобы принять участие в саммите лидеров НАТО.
В Анкару турецкий лидер вылетит из Сенегала, где ранее сегодня провел переговоры с местным руководством. Турне по Африки включало посещение Демократической Республики Конго, Сенегала и Гвинеи-Биссау, сообщает ТАСС.
Эрдоган отменил африканское турне для участия в саммите лидеров НАТО, который пройдет в среду в режиме видеосвязи и будет посвящен Украине, сообщили ТАСС в канцелярии турецкого лидера.
«Наш президент завтра примет участие в саммите лидеров НАТО, который пройдет в онлайн режиме. По этой причине визит в Гвинею-Бисау, третью остановку его африканского турне, был перенесен на более поздний срок», – рассказали агентству.
Ранее сообщалось, что администрация США рассматривает последние действия России в отношении Украины как «начало российского вторжения».
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Эрдоган исключил отказ Турции от России
Анкара не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: «Откажитесь от Украины», мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: «Откажитесь от России», мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения», – ответил он на вопросы журналистов в самолете по возвращению из африканского турне, сообщает РИА «Новости».
Также Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным после саммита НАТО по Украине.
«Саммит лидеров НАТО был бы для нас точным в этом вопросе. Было бы гораздо лучше провести эти переговоры (с Путиным) после этого», – сказал он.
Ранее стало известно, что Эрдоган досрочно завершил турне по африканским странам, он не поедет в Гвинею-Биссау, которая была последним пунктом его поездки, чтобы принять участие в саммите лидеров НАТО, который пройдет в среду в режиме видеосвязи и будет посвящен Украине.
Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.
Путин подписал закон о ратификации договора о дружбе с ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин 22 февраля поставил подпись в законопроекте о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Донецкой народной республикой (ДНР), сообщает пресс-служба Кремля.
Госдума и Совфед единогласно во вторник ратифицировали соглашения о признании республик. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования. Договоры начнут действовать в день обмена ратификационными грамотами, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что после признания российским главой Владимиром Путиным независимыми государствами ДНР и ЛНР в Совфеде пояснили, что Россия признает республики в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял такой же закон.
Турецкий суд отклонил большую часть жалоб на приговор по делу об убийстве Карлова
В Анкаре суд отклонил большинство жалоб причастных к покушению на убийство российского посла Андрея Карлова, сообщают информационные агентства.
Региональный суд города отклонил большую часть апелляций на приговор суда первой инстанции в отношении 13 обвиняемых к покушению на Карлова, сообщает агентство «Анадолу».
Апелляции на решение Второго уголовного суда Анкары по особо тяжким преступлениям рассмотрели в 19-м Управлении по уголовным наказаниям при Суде столичного региона.
Суд определил, что вынесенные первой инстанцией решения не противоречат законам, а нареканий в связи с ходом рассмотрения дела не было.
«Вместе с тем, суд удовлетворил апелляцию одного из подсудимых Рамазана Юджела, приговоренного ранее к 10,5 годам тюрьмы за участие в «вооруженной террористической организации». Вердикт в отношении других заключенных оставлен в силе», – отметило агентство.
Напомним, в декабре 2016-го года посол России в Турции Андрей Карлов был убит выстрелом в спину на открытии выставки в Анкаре. В ноябре 2018 года расследование убийства посла было завершено.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 23 февраля, в День защитника Отечества.
Президент почтил память павших воинов у Могилы Неизвестного солдата, он каждый год приезжает в Александровский сад 23 февраля, передает РИА «Новости».
Прах неизвестного советского воина, который погиб во время Великой Отечественной войны, перенесли из братской могилы в Подмосковье в Александровский сад, где торжественно перезахоронили в 1966 году.
Там появился мемориал, его ключевым элементом стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику присвоили статус общенационального мемориала воинской славы.
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