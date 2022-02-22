Партия пенсионеров поддержала решение Путина о признании республик Донбасса

Решение президента России Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик поддержали в Партии пенсионеров.

Бюро президиума Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на своем заседании 22 февраля 2022 года рассмотрело и обсудило ход и результаты состоявшихся в январе – феврале 2022 года межгосударственных переговоров России с зарубежными представителями, реакцию государств-членов НАТО на российские инициативы, ситуацию в сфере обеспечения безопасности страны, а также последствия обострения ситуации в Донбассе, говорится в сообщении на сайте партии.

«Партия пенсионеров, многие из членов и сторонников которой являются ветеранами военной службы, участниками боевых действий, хорошо знают, что такое война, какие последствия и трагедии она влечет. Именно поэтому Партия пенсионеров в своих программных положениях твердо утвердила принцип, согласно которому она является партией мира, последовательно выступающей за мир в нашем доме, мир на пространстве бывшего СССР, мир во всем мире», – отмечается в тексте.

Члены партии выразили озабоченность ухудшением ситуации в Донбассе, которое ежедневно приводит к новым трагедиям и гибели людей. Отмечается, что главной причиной происходящего является «недопустимо затянувшаяся ситуация с определением статуса «отдельных районов Донецкой и Луганской областей», они же Донецкая и Луганская народные республики».

«Нерешенность данного вопроса создавала все больше проблем гуманитарного характера для всех сторонников мира, прежде всего для российской стороны, особенно с учетом системно организованных массовых пропагандистских антироссийских компаний, приобретших мировое значение», – отметили в партии.

По мнению членов партии, перспективы исполнения минских соглашений с учетом политики украинской стороны и позиций французских и немецких переговорщиков окончательно утрачены.

«В сложившейся ситуации с целью сохранения жизни и здоровья граждан, предотвращения рисков военного столкновения и гуманитарной катастрофы возникла очевидная необходимость принятия срочных и эффективных мер по стабилизации обстановки в регионе и недопущения перехода конфликта в острую стадию. В этой ситуации единственно возможным и наиболее оправданным вариантом решения проблемы Донбасса являлось придание ранее непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам конкретного международно-правового статуса», – указали в партии.

Партия пенсионеров выразила поддержку решению президента Владимира Путина о признании независимости республик Донбасса.

«Несмотря на возможные риски, данное решение в нынешних условиях является наиболее оправданным. Подписанные в Кремле межгосударственные соглашения позволяют сформировать эффективные и надежные механизмы принуждения к миру, в том числе и военные, создать условия для обеспечения стабильности в регионе, безопасности граждан, определения новых векторов развития не только Украины, но и всего европейского пространства», – заключили в партии.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.