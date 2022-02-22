В Польше заявили о начале процесса стратегической адаптации НАТО к решениям России по Донбассу

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 14:02 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока – 2»
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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Должны ли существовать понятные и прозрачные принципы, по которым то или иное творчество получает поддержку? Или все должно определяться личными знакомствами или лоббистскими возможностями конкретных людей?
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Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю: я поддерживаю президента.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Польше заявили о начале процесса стратегической адаптации НАТО к решениям России по Донбассу
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НАТО начинает процесс стратегической адаптации к решениям России по Донбассу, заявил предатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.
«Начинается процесс стратегического приспособления НАТО к той новой ситуации. Процесс приспособления НАТО к новой ситуации, которую Генеральный секретарь называет новой нормальностью», – передает РИА «Новости» слова Рау после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Этот процесс только начинается и тяжело говорить об окончательных результатах. Новые результаты, в то же время, точно должны быть усилением сдерживания восточного фланга НАТО», – добавил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
В Германии испугались ответа России на санкции Запада
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених выразил опасения, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Германия может столкнуться с проблемами в области газоснабжения из-за ответных мер России на санкции Запада.
«Мы столкнемся не только с относительно пустыми газохранилищами, но и, вероятно, с перебоями в поставках газа из России», – сказал Мютцених в эфире телеканала ZDF, говоря о возможных последствиях мер, которые может принять Россия. Как считает глава фракции СДПГ, в таком случае у Германии будут «альтернативы», поскольку ЕС, по его словам, гарантировал поставки энергоносителей. Однако, по словам парламентария, в Берлине стремятся «предотвратить» такой сценарий, передает РИА «Новости».
Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пригрозила России «самым мощным рычагом» воздействия из имеющихся у ЕС: экономическими и финансовыми санкциями. Между тем накануне президент Сербии Александар Вучич предупредил об угрозе полного коллапса мировой экономики в случае введения санкций против России со стороны Запада. Он акцентировал внимание на поставках газа, нефти, а также зерна из России.
В прошлый четверг глава минфина США Джанет Йеллен предсказала «глобальные последствия» санкций против Москвы в случае гипотетического «вторжения» России на Украину. К этому времени в ПХГ Европы оставалось менее 5% от закачанного летом газа.
Днем ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
14 февраля министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. 12 февраля помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
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9 февраля Госдеп пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США указали на фундаментальные противоречия с Россией по безопасности
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Позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью германскому изданию Suddeutsche Zeitung.
«Одновременно Россия в своем ответе по-прежнему занимает позиции, которые фундаментально противоречат нашим ключевым принципам. Если речь заходит о том, что нужно прекратить политику «открытых дверей» НАТО или что НАТО должна вернуться на позиции до 1997 года, то наш ответ – нет», – приводит слова Блинкена ТАСС.
«Если речь идет об укреплении доверия, снижении рисков, усилиях в деле контроля над вооружениями, проверки размещения боевых систем, войск или маневров на основе взаимности, то мы могли бы предпринять меры по укреплению коллективной безопасности. В таком случае ответ – да», – заявил госсекретарь США.
«Вопрос в том, чего, собственно хочет Россия. Идет ли речь о том, чтобы рассеять легитимные опасения, которые у нас всех есть. Или речь идет о том, чтобы воссоздать советскую империю, или, если этого не получится [сделать], [то] снова восстановить свою сферу влияния, а если и это не удастся, то «финляндизировать» (уподобить Финляндии) страны вокруг России. Если речь об этом, то у нас мало того, с чем мы можем работать», – считает Блинкен.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В четверг Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Захарова назвала заявления главы НАТО опасными для здоровья
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса не договаривались отказаться от расширения на восток, не выдерживает никакой критики и являются опасными для здоровья, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Столтенберга слушать нельзя, это просто опасно для здоровья. Потому что этот человек столько раз говорил то, что не соответствует действительности, столько раз структура, которую он фактически возглавляет, занималась от информационных вбросов до фактически агрессивных действий, что выслушивать какую-то очередную версию происходящих событий просто невозможно, это не выдерживает никакой критики», – передает ее слова в эфире Первого канала ТАСС.
Захарова добавила, что Мюнхенская конференция по безопасности не занималась тем, чем должна, а тиражировала фейки.
«Очередной площадкой, которая была задействована [для тиражирования голословных заявлений], стала Мюнхенская конференция. Она, вообще-то, должна заниматься вопросами политики безопасности, а она занимается выработкой очередных информационных атак, распространением фейков и демонстрацией собственной беспомощности», – указала дипломат.
Захарова ранее упрекнула НАТО в невыполнении обещаний по нерасширению. Между тем Столтенберг заявил, что обещание не расширять НАТО в восточном направлении не было нарушено.
Украина потребовала от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР
Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
«Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины», – передает РИА «Новости» слова Кислицы на заседании Совета безопасности, посвященном украинской проблематике.
По его словам, Украина выступает за урегулирование конфликта в Донбассе на основе минских соглашений. «Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить решение проблемы Донбасса через имплементацию минских соглашений, о чем говорил здесь в зале заседаний Совета Безопасности всего четыре дня назад российский замминистра иностранных дел, сидя в кресле председателя совета и ссылаясь на президента (России Владимира) Путина», – сказал Кислица. Он также не исключил прямых переговоров с Россией, если «она придет к здравому смыслу и будет говорить».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, осудив Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями, заявил, что украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения. Небензя также подчеркнул отсутствие в Минских соглашениях обязательств России.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заяавил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Столтенберг отверг нарушение НАТО договоренностей о нерасширении
Обещание не расширять НАТО в восточном направлении не было нарушено, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала ARD.
«НАТО принимает решения совместно с 30 странами-участницами. И нет такого документа, который засвидетельствовал бы отказ стран НАТО от того, что написано в основополагающем соглашении НАТО, в вашингтонском [Североатлантическом] договоре», – цитирует РИА «Новости» Столтенберга.
Генсек добавил, что не существует официальных препятствий для вступления стран Восточной Европы в блок, и в качестве доказательства сослался на «международные документы, определяющие безопасность в Европе»: Хельсинкский Заключительный акт и Парижскую хартию 1990 года.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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Столтенберг пригрозил России «больше НАТО» на границах
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Если цель России заключает в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит лишь «больше НАТО», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нынешний кризис показывает значимость трансатлантических отношений для европейской безопасности… НАТО – это оборонный альянс, он не угрожает России или кому бы то ни было еще. Но мы примем все необходимые меры, чтобы защитить всех членов... Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО. Если он хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс», – цитирует РИА «Новости» слова Столтенберга.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности отказался отвечать на вопрос, может ли он поддержать вступление Украины в Евросоюз, напомнив, что он не смог убедить в этом даже свою страну – Норвегию.
До этого Столтенберг заявил, что важным шагом в решении украинского кризиса станет отвод российских войск от границ Украины.
Издание Der Spiegel сообщил, что в Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Американские солдаты в Польше начали учения вблизи украинской границы
Прибывшие недавно в Польшу американские солдаты начали учения вблизи границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter.
«На выходных солдаты 18-й механизированной дивизии (Войска польского) начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантных дивизий (армии США)», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, в Литву из Германии прибыли подкрепления для контингента НАТО. НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии. В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Кулеба заявил о стремлении Украины в НАТО вопреки сигналам из Европы
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Киев стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы со стороны ряда европейских участников Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CBS.
На вопрос о том, верно ли, что Украина выражает готовность отказаться от намерения вступить в НАТО министр ответил: «Нет, мы не даем таких сигналов. Большинство украинцев хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Единственный сигнал, который мы даем миру, состоит в том, что, если Украина добьется успеха и если Россия отступит, то весь демократический мир будет в большей безопасности», передает ТАСС.
На уточняющий вопрос о том, оказывают ли другие страны давление на Киев, чтобы он «умерил настойчивость» в вопросе о членстве в НАТО, Кулеба ответил: «Есть страны, которые дают нам [такие] сигналы». «Этот сигнал исходил от нескольких европейских стран из числа членов НАТО», – пояснил министр. «Все, что я могут сказать это то, что Украина стремится к членству в НАТО», – заявил Кулеба.
Накануне на Украине заявили, Киев осознал провал идеи вступления в НАТО, поэтому теперь власти страны могут попытаться «продать» нейтральный статус за большие деньги.
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15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. 8 февраля глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Напомним, в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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Столтенберг обвинил Россию в планах «полномасштабного вторжения» на Украину
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому телеканалу ARD заявил, что Россия якобы готовит «полномасштабное нападение» на Украину.
«Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение», – приводит ТАСС слова генсека НАТО, переданные Agence France-Presse.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия «собрала правильные вещи для успешного вторжения». Днем ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что утверждения о «вторжении» России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Блинкен уточнил дату встречи с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 24 февраля, об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом).
«У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США.
Он отметил, что «в своем ответном письме министру Лаврову указал, что это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал».
Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и с госсекретаря США Энтони Блинкена.
Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».
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США и НАТО заверили в готовности к серьезной дипломатии в диалоге с Россией
США, НАТО и их партнеры настроены на серьезный дипломатический диалог с Россией, заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Как четко дал понять президент Джо Байден, США, наши союзники по НАТО и наши партнеры были и остаются открытыми к серьезной дипломатии», – передает ТАСС ее слова.
Харрис отметила, что Вашингтон «выступил с конкретными предложениями» к России. «Мы вовлекали Россию в диалог с помощью НАТО, ОБСЕ и ООН. Мы действовали и действуем с позиции доброй воли. Россия продолжает говорить, что готова к диалогу, но в то же время сокращает пути для дипломатии. Их действия не совпадают с их словами», – заявила вице-президент США.
Ранее сообщалось, что с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене встретится президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Антонов: Призывы сотрудничать по вооружению не должны звучать на фоне усиления НАТО
Нельзя приглашать Россию к сотрудничеству в сфере вооружений и одновременно наращивать потенциал НАТО, заявил посол России в США Анатолий Антонов в Facebook.
«Невозможно приглашать Россию к сотрудничеству по контролю над вооружениями и одновременно неограниченно наращивать ударный потенциал НАТО на наших границах», – говорится в комментарии посла, текст которого разместила дипмиссия.
Он подчеркнул, что Россия и США имеют равные права в сфере безопасности, а «военная машина» НАТО при этом подошла к границам России, сообщает РИА «Новости».
По словам Антонова, «началось военно-техническое освоение Украины. Нам отступать некуда. Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, а также странах Прибалтики. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. В такой ситуации нам как никогда нужны гарантии безопасности. Подчеркну: юридически обязывающие гарантии».
Также он добавил, что Россия не стремится дестабилизировать США или Украину.
«Хотел бы внести ясность в текущую ситуацию. Россия не представляет угрозы для США, не угрожает Украине. Мы не стремимся дестабилизировать Вашингтон или Киев. Американцы и украинцы не являются нашими врагами», – приводит его слова дипмиссия.
Также он подчеркнул, что размещение российской армии внутри страны не касается США.
«Размещение Вооруженных сил Российской Федерации на национальной территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Напоминаю, что на территории Украины наших сил нет», – указал посол.
Он подчеркнул, что «российские войска находятся на нашей суверенной территории» и никому не угрожают. После завершения учений в Белоруссии, войска России вернутся в места дислокации, добавил посол.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
В четверг Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Лавров заявил о неготовности Запада воспринимать предложения России о нерасширении НАТО
Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза заявил, что Запад не готов воспринимать предложения Москвы о нерасширении НАТО на восток, сославшись на политику «открытых дверей».
«Оценка этой реакции показывает, что наши западные коллеги не готовы воспринимать наши центральные предложения, прежде всего, в том, что касается нерасширения НАТО на восток, это требование отклонено со ссылкой на так называемую политику «открытых дверей» альянса и свободу выбора государством способов обеспечивания свой безопасности», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
При этом Лавров добавил, что «альтернативы этому ключевому предложению не предложено».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США отказываются от любых договоренностей, от любых документов, которые подписывают.
До этого издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который якобы подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано не расширять НАТО на восток.
Документ представляет собой протокол встречи политических директоров Министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года. Темой встречи была безопасность в Центральной и Восточной Европе.
Напомним, Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
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Путин назвал планируемое вступление Украины в НАТО угрозой для России
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Вступление Украины в НАТО станет прямой угрозой безопасности России, заявил глава российского государства Владимир Путин.
При этом, как отметил Путин, представители США утверждали, что активные боевые действия на востоке Украины не мешают вступлению страны в НАТО, передает ТАСС.
Путин отметил, что некоторые страны НАТО сейчас «весьма скептически относятся к появлению Украины» в альянсе. «При этом из некоторых европейских столиц мы получаем сигнал: «Мол, что Вы переживаете? Это не произойдёт буквально завтра», – приводит его слова РИА «Новости». Путин отметил, что «и американские наши партнеры тоже об этом говорят».
«Хорошо, – отвечаем мы, не завтра, так послезавтра. Что это меняет в исторической перспективе? По сути ничего», – сказал Путин, добавив, что в международных документах прямо зафиксирован принцип равной и неделимой безопасности, который, как известно, включает в себя обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств.
Как заявил президент, «выбор способа обеспечения безопасности не должен создавать угрозу для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России».
По словам Путина, Россию «раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО – это миролюбивый и оборонительный союз, мол, никаких угроз для России нет». При этом «опять предлагают поверить на слово». «Реальную цену таким словам мы хорошо знаем», – сказал он.
Путин отметил, что «в американских документах стратегического планирования» закреплена «возможность так называемого «упреждающего удара по ракетным комплексам противника».
«А кто основной противник для США и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. И в качестве передового плацдарма для такого удара будет служить Украина», – сказал он.
«Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса - вопрос предрешенный. Это дело времени. Мы четко пониманием, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится. Обращаю особое внимание: многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране», - сказал он.
Президент указал, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. Он пояснил, что в 1999 году в альянс были приняты Польша, Чехия, Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 2009 году – Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, в 2020 году – Северная Македония. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал недопустить продвижения НАТО на восток».
«Скажу то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: «А как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?». Не буду раскрывать все подробности этой беседы, но реакция на мой вопрос выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны», – рассказал Путин.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
Захарова упрекнула НАТО в невыполнении обещаний по нерасширению
Проводимая НАТО политика не соответсвует ранее заявленным намерениям, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат опубликовала в Telegram видео, на котором 2 февраля 1990 года на тот момент вице-канцлер ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер заявляют об отсутствии у НАТО намерений расширять зону обороны на восток.
«Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в 1990 году статс-секретарь в министерстве охраны окружающей среды Норвегии) запросто и походя так опровергнет их слова: «Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», – отметила Захарова.
Она возмутилась, каждый год члены и представители альянса опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что обещание не расширять НАТО в восточном направлении не было нарушено.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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