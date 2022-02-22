В ЕР решили голосовать за ратификацию договоров с ЛНР и ДНР

В «Единой России» намерены голосовать за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, заявил заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

«Это наши люди, и мы не имеем права бросить их в беде. Мы должны помочь им в этой беде. Люди устали от этого страха. Одно из их главных желаний – вернуться домой. Мы очень рассчитываем, что в скором времени этот кошмар, в котором жили все восемь лет эти люди, прекратится», – приводит слова Ревенко сайт ЕР.

Ростовская и Воронежская области – два региона, которые первыми приняли волну беженцев. Почти 4 тыс. человек, 1,5 тыс. из которых – дети, разместили в Воронежской области. Все органы власти разных уровней, партия «Единая Россия» включились в единый слаженный механизм помощи жителям ДНР и ЛНР.

«Беженцев размещают в пунктах временного размещения, им оказывают всю возможную помощь, вплоть до раздачи сим-карт, что особенно важно для людей, которые оказались не у себя дома», – подчеркнул Ревенко.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи.

Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Волонтеры «Единой России» уже начали оказывать психологическую и юридическую помощь беженцам, помогают детям с обучением, чтобы те не отстали от школьной программы.

21 февраля на фасаде стадиона «Ростов-Арена» появились световые надписи «Мы вместе» «Время помогать». Ее запустили волонтеры движения «Мы вместе», чтобы привлечь внимание к ситуации с беженцами с Донбасса. Добровольцы уже сейчас оказывают помощь эвакуированным с территории ДНР и ЛНР, и предлагают всем неравнодушным людям присоединиться к этой работе.

«Прямо сейчас мы становимся свидетелями величайшей гуманитарной операции по спасению людей. Один за другим регионы России сообщают о готовности приютить тех, кто спасается от войны. Но и простые люди не остаются в стороне: в чате волонтеров сотни предложений о помощи, временном размещении и проживании. Это настоящее, народное единение людей. Людей, которые, увидев, что тысячам жителей Донбасса грозит опасность, своим выбором открыто заявляют всему миру, что мы вместе и настало время помогать», – заявил соорганизатор акции «Мы вместе», председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.