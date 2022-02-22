Экс-спикер парламента ДНР: Россия спасает нас от уничтожения

«Мы помним, что в том же Мариуполе люди почти по 4-6 часов стояли, чтобы проголосовать за суверенитет Донецкой народной республики. Но на сегодняшний день силами самих республик освободить оккупированную территорию проблематично», – сказал газете ВЗГЛЯД один из основателей ДНР, бывший спикер парламента республики Андрей Пургин.

«Признание нашей независимости со стороны России стало актом спасения нас от уничтожения. В обращении российского президента прозвучало главное – что на сегодняшний день Украина поставила себе задачу уничтожения Донбасса и практически изгнание нелояльного населения. Другой вариант не рассматривается, ведь нацистская идеология в украинском государстве стала доминирующей», – отметил Андрей Пургин – экс-спикер Народного совета ДНР и бывший замглавы правительства республики, основатель движения «Донецкая республика» (созданного в 2005 году).

«Поэтому самая первая и главная помощь, которую Донбасс ждет от России – это помощь в остановке эскалации насилия со стороны Украины, которая происходит у нас на глазах и на сегодняшний день все это перешло в открытое военное противостояние», – подчеркнул Пургин. Договоры, которые Россия заключила с ДНР и ЛНР, открывают возможность в том числе для помощи со стороны российских военных, полагает собеседник.

«Сейчас в Донецке продолжает сохраняться тяжелая обстановка, проблемы накапливаются. Если продолжаются обстрелы, и из строя выходят электроподстанции. Нужно их восстанавливать, но идут военные действия, и ни о каком ремонте речи идти не может. Часть районов Донецка сидит без воды, – рассказал Пургин. – Следовательно, агрессор достигает своей цели – создания невыносимых условий для мирного населения». Собеседник подчеркнул – в Донбассе ждут, что Россия «поможет остановить кровавую вакханалию, начатую по вине Киева».

В Донецке обратили внимание – на заседании Совета безопасности России, которое предшествовало обращению Владимира Путина, глава российского МВД Владимир Колокольцев говорил о возможности восстановления ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, отметил собеседник.

«Мы все помним и понимаем, что референдум проходил на всей территории двух областей. В том же Мариуполе люди почти по четыре-шесть часов стояли, чтобы проголосовать за суверенитет Донецкой народной республики, – сказал Пургин. – Но мы смотрим на мир реально. Сравните размер Донецкой и Луганской народных республик – и размер и Украины. На сегодняшний день силами самих республик освободить оккупированную территорию будет проблематично».

В понедельник президент Владимир Путин в завершении своего обращения к гражданам объявил, что Россия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Президент подписал соответствующие документы, в том числе заключил договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса. В профильных комитетах Госдумы пообещали максимально оперативно начать ратификацию документов.

В тексте указов о признании ДНР и ЛНР говорится, что в связи с обращением глав республик российскому Минобороны поручено до заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» на территории республик Донбасса.

Независимость ДНР и ЛНР была провозглашена 12 мая 2014 года после состоявшегося днем ранее референдума о самоопределении и на основании деклараций о суверенитете, принятых, соответственно 7 и 27 апреля того же года.

В понедельник президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна готова признать независимость ДНР и ЛНР, сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы думского комитета по обороне и первый зампредседателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение России признать независимость республик Донбасса нарушит мировую архитектуру безопасности, но что бы ни произошло, 85% сербов будут на стороне России.

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