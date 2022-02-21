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21 февраля, понедельник | Последнее обновление — 21:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признать независимость ДНР и ЛНР
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СМИ: Телеобращение Путина к россиянам состоится в ближайшее время
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Президент России Владимир Путин в понедельник выступит с телеобращением к гражданам страны, сообщалось в эфире телеканала «Россия-24».
«В ближайшее время обращение Владимира Путина», – цитирует сообщение телеканала ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подтвердил РИА «Новости» информацию об обращении президента.
«Да», – ответил он на вопрос, готовится ли в ближайшее время обращение президента.
Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
Путин: Необходимо, чтобы США серьезно отнеслись к требованиям России по безопасности
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Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов.
«Вновь подчеркнуто, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате». С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц «нормандского формата». Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», – сообщили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
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Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
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Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».
Президент наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», – говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Указывается, что задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Минобороны показало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
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Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики. Минобороны России поделилось кадрами с места учений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что к учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня
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Президент России Владимир Путин выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», – сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании, сообщает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит иного пути, кроме как признать ЛНР и ДНР, а то, что Запад не изменит свою позицию, понятно.
«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, поэтому я не вижу другого пути. Что касается того, чтобы дать Западу два–три дня, чтобы он одумался, это дело вкуса. Но то, что он не изменит свою позицию, это всем понятно», – сказал он.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, но в границах «до оккупации».
«Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», – выступил он во время Совбеза.
За признание ДНР и ЛНР во время Совбеза выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, признание республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения.
«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Также рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР президента попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», – сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза.
О том, что Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему – а это очевидно – значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза санкций – это, конечно, больно, конечно, это неприятно... Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – сказала она.
Также в ходе заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – заявил он.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Песков рассказал о реакции Путина на заявления о датах «вторжения» России на Украину
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Президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления – это, конечно, такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
Песков добавил, что напряженность на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума, любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям.
Он также заявил, что объявление дат о якобы вторжении России на Украину может иметь пагубные последствия. «Когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям» – сказал он.
«Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия – вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России на Украину. Это очень плохая практика», – заявил Песков.
Москва призывает Запад к разуму, заявил Песков, отметив, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала.
«Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала», – сказал он.
По его словам, «Россия, которая пережила столько войн – это последняя страна в Европе, которая вообще не хочет говорить даже, произносить слово «война».
Песков отметил, что истерика, которая разворачивается в СМИ на Западе против России, контрастирует с характером переговоров Путина с лидерами западных стран.
«На самом деле, существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер, характер переговоров. Да, задаются вопросы, что "по нашим данным, вот есть планы агрессивные". Но весьма и весьма дипломатично», – сказал Песков.
Он отметил, что Путин в ходе переговоров с лидерами западных стран имеет возможность доносить озабоченности России, многие с ним не соглашаются, однако констатируют наличие базы для дискуссий.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Елисейский дворец анонсировал саммит России и США по безопасности
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение лидера Франции Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщил Елисейский дворец.
Как сообщил Елисейский дворец, Макрон «предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе». Главы США и России «согласились с положениями такой встречи на высшем уровне». Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля. Как сообщается, встреча лидеров «может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину», передает ТАСС.
В Елисейском дворце сообщили, что в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Накануне американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о «вторжении» России на Украину – это пропаганда, фейки и вымыслы. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД заявляли, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. На Смоленской площади подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности. В МИДе назвали «отписками» ответ Запада на предложения России по пониманию неделимости безопасности.
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17 февраля Москва передала приглашенному в МИД России послу США Джону Салливану реакцию на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В ведомстве констатировали, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти положения имеют для России принципиальное значение.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция Москвы в переданном Вашингтону ответе на американские соображения по обеспечению безопасности в Европе фундаментально противоречит основным принципам Соединенных Штатов.
15 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса.
8 февраля президент Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; он подчеркнул, что в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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На Украине признали неудачной попытку Зеленского повторить речь Путина
Во время выступления на конференции по безопасности в Германии президент Украины Владимир Зеленский попытался повторить Мюнхенскую речь Владимира Путина, однако она не возымела успеха, написали в статье для «Страны.ua» замглавреда издания Максим Минин и обозреватель Александра Харченко.
Авторы материала напомнили, что в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года Путин очертил системные противоречия России с НАТО и США. «Зеленский же, наоборот, критиковал Запад за недостаточную «любовь» к Украине. И жаловался, что Киев не берут в евроатлантические структуры. Но при этом никакой своей повестки не выдвигал. И обижался, что Запад дает деньги лишь под требование неких «реформ», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Обозреватели обратили внимание, что после своего выступления Путин вел последовательный курс по купированию озвученных в Мюнхене угроз российской безопасности. В то же время Зеленский в своей речи признал, что Украина не в состоянии выполнить никаких своих задач без внешней подпитки.
«То есть мы имеем дело не с системными антизападными нарративами, которые Путин излагал в Мюнхене. А с некими «детскими обидами» на недостаточное внимание со стороны партнеров», – написали Минин и Харченко.
При этом публицисты похвалили Зеленского, который озвучил мнение, что «никакой войны с Россией не будет».
«Стало более-менее понятно, почему он так спокойно воспринимает все угрозы как с Запада, так и с Востока по поводу скорой войны и «вторжения». Судя по всему, он думает, что его «разводят», – заключили авторы.
Ранее Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
Путин дал старт учениям с пусками баллистических ракет
Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра, передает РИА «Новости».
По данным Минобороны, учения носят плановый характер. К маневрам привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Подчеркивается, что учения сил стратегического сдерживания были спланированы ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Путин назвал цель проведения Совбеза по ситуации в Донбассе
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имею в виду и обращение руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой признания их суверенитета, и постановление Государственной Думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что госпереворот на Украине в 2014 году был вооруженным и кровавым.
«После госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. Напомню, что он был антиконституционным и кровавым, потому что в ходе этих событий погибло много ни в чем неповинных людей», – сказал он.
Путин подчеркнул, что решение по Донбассу будет приниматься исходя из оценок развития ситуации. Он попросил главу МИД Сергея Лаврова и замруководителя администрации президента Дмитрия Козака доложить о своих оценках по ситуации на юго-востоке Украины.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить все противоречия. «С этого момента (с момента формирования ЛНР и ДНР) началось противостояние киевских властей и людей, проживающих на этой территории. Хотел бы обратить внимание на то, что Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия», – сказал он.
«Все эти годы над людьми, которые там живут фактически издевались», – приводятся слова президента в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».
«В ходе переговорного процесса возник мирный план урегулирования, который называется минский Комплекс мер, поскольку, как вы помните, мы встречались именно в городе Минске. Но весь ход последующих событий показывает, что сегодняшние киевские власти не собираются его исполнять. Более того, они публично об этом многократно уже заявили и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, на уровне секретаря Совета безопасности», – отметил президент России.
«Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности», – добавил российский лидер.
«Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут», – отметил он. Глава государства напомнил о пятой статье Североатлантического договора, «из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Помпео назвал Путина «элегантно утонченным коллегой»
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Госсекретарь администрации бывшего президента США Дональда Трампа, экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.
Кадры со словами Помпео в своем Telegram-канале выложил журналист Владимир Соловьев.
«Я считаю его [Путина] элегантно утонченным коллегой. Он не безрассуден, он всегда все просчитывал», – сказал Помпео.
По его словам, Путин отстаивает интересы России. «Мы можем не соглашаться с его приоритетами, мы можем не соглашаться с его расчетами. Мы, конечно, не согласны с тем, что интересы, которые он преследует, разумны для его страны. Но мы никогда не должны недооценивать то, что он делает все таким образом, чтобы демонстрировать свою способность все контролировать и свое глубокое желание быть главным», – подчеркнул экс-глава ЦРУ.
Напомним, ЦРУ Помпео возглавил в 2017 году по предложению Трампа, а в марте 2018 года занял пост госсекретаря. На этой должности Помпео неоднократно негативно высказывался о России.
Ранее Помпео заявлял, что решение президента США Джо Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным после встречи в Женеве является демонстрацией слабости.
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина о признании республик
Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики.
«От имени всего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и Россией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал Пушилин в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Пушилин попросил Путина рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ДНР и Россией, в том числе и в оборонной сфере.
«Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», – сказал он. Глава ДНР подчеркнул, что Киев решился на силовое решение конфликта в Донбассе.
Вслед за Пушилиным о признании ЛНР попросил Пасечник.
«Уважаемый Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», – сказал Пасечник в обращении, транслировавшемся на телеканале «Россия 24».
Кроме того, он попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, включая оборону.
Пасечник отметил, что есть информация о подготовке Киева к полномасштабному наступлению на Донбасс. По его словам, Украина решилась на силовое решение конфликта.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что республике необходима военная и финансовая помощь со стороны России.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России.
Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Путин подписал ежегодный указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Отметим, что подобный указ президент подписывает каждый год.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня опубликования. Кабмину и местной исполнительной власти в регионах поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом, передает ТАСС.
Напомним, военные сборы находящихся в запасе Вооруженных сил – плановое мероприятие по совершенствованию боевой выучки резервистов. Сборы проводятся каждый год, для чего глава государства ежегодно подписывает соответствующий указ. В Минобороны после этого готовят директиву для военкоматов, а затем начинается рассылка повесток.
Продолжительность сборов не должна превышать два месяца, а их общая продолжительность за время пребывания гражданина в запасе – одного года. Гражданин может призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года.
Эксперт: Шольц солгал детям про Путина и Навального из-за страха перед США
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«То, что дети становятся инструментами в политике, – гадко, но общепринято в немецком обществе и СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Сети началось активное обсуждение разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с детьми о Путине, Навальном и демократии в России.
«У Шольца не было другого выхода, кроме как сказать, что Навального посадили несправедливо. Это то, что от него требуют элиты, общество и пресса», – заявил германский политолог Александр Рар.
По его мнению, все эти силы хотели бы, чтобы Шольц придерживался еще более жесткой риторики. «А если бы он, наоборот, сказал, что Навальный работал на спецслужбы и был арестован по справедливости, его бы просто заклевали. Уверяю вас, он потерял бы 3-4% поддержки общественного мнения, и, может быть, вообще не стал бы канцлером», – считает собеседник.
«Понимаете, в Европе царит только западный нарратив, и он очень сильно отличается от российского. Навальный здесь святой, как Солженицын: его «незаконно посадили» и преследуют, потому что он якобы хочет правды и свободы для России», – пояснил он.
«Все это связано с продвижением либеральных ценностей. Европа пытается показать, какая она мягкая, «софт», без конфликтов и с абсолютной демократией. Настолько развитой, что даже дети вправе что-то решать. Поэтому их приглашают на ток-шоу, где они будто бы «доминируют» в разговоре, с ними советуются, они общаются с канцлером лично… Может быть, это скоротечная мода, но я не исключаю, что мы наблюдаем становление в Европе новой части политической и социальной системы», – отметил Рар.
«Дети становятся инструментами. Конечно, они всерьез не интересуются тем, что там с Путиным или Навальным в России, но европейцам почему-то кажется, что именно дети должны менять мир. Возьмите Анналену Бербок – тоже еще фактически ребенок (главе немецкого МИД 41 год, – прим. ВЗГЛЯД). Многие на нее смотрят с большим подозрением, опыта у нее нет, но общество стоит за нее, и она стала министром. Дети все больше выступают как архитекторы будущего мира», – уточнил он.
Вместе с тем эксперт похвалил Шольца за ловкий уход от ответа на вопрос про российского президента. «Он не хотел обижать Путина и говорить о его якобы причастности к делу Навального, – полагает Рар. – Но и никаких оправданий не прозвучало. В противном случае для Шольца это была бы катастрофа, его сразу обвинили бы в том, что он не слушается Байдена».
«Да, глава Белого дома задал тон. Он капитан на мостике западного корабля. Единственный, кто откровенно выступил против него, кто сказал, что нельзя так голословно обвинять президента РФ, был его турецкий коллега Эрдоган», – заключил собеседник.
Ранее в Сети вновь возникла дискуссия по поводу интервью канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое у него взяли дети еще в сентябре прошлого года. Юные «журналисты» спрашивали про связь Владимира Путина с делом об «отравлении» Алексея Навального. Канцлер ответил, что «Путин несет ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность». Арест Навального Шольц назвал «несправедливым».
В минувшую субботу глава немецкого правительства подвергся серьезной критике после неосторожного высказывания на Мюнхенской конференции по безопасности. Шольц назвал НАТО «не агрессивной организацией» и добавил, что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно». В Министерстве иностранных дел России такое заявление назвали неприемлемым и напомнили об «историческом опыте Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии».
«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии», – отдельно уточнила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Анонсирован разговор Эрдогана с Путиным по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным по преодолению напряженности между Россией и Украиной, сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече лидеров России и Украины на самом деле является самым важным и самым конкретным предложением по преодолению этого кризиса. Попытки нашего президента сделать это продолжаются. Во время нашего недавнего визита в Украину вопрос обсуждался с господином Зеленским. Точно так же президент Эрдоган поднимал этот вопрос в телефонных разговорах с господином Путиным. В ближайшие дни будет еще один телефонный звонок. Стороны обсудят этот вопрос (напряженность между Россией и Украиной)», – приводит слова Калына телеканал A Haber, сообщает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Песков сообщил о запланированном разговоре Путина с Макроном
На воскресенье, 20 февраля, у президента России Владимира Путина запланирован телефонный разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
«Да. Запланирован», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пескова.
Ранее представитель Кремля разъяснил слова Путина, сказанные президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу идеи Госдумы признать ДНР и ЛНР.
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