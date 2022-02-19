В Донецке опровергли информацию о минировании зданий

|
19 февраля, суббота | Последнее обновление — 21:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: CAS не разрешил наградить фигуристов США серебряными медалями ОИ за командный турнир
Разделы
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян.
Подробности...
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже.
Подробности...
Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина.
Подробности...
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
Подробности...
В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Донецке опровергли информацию о минировании зданий
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка на севере города не подтвердилась, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«В результате проверки спецслужбами взрывоопасных предметов не обнаружено», – написал Кулемзин в Telegram.
Ранее неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий в Донецке.
Позже правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми в районе Краснодона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Басурин заявил о добытом разведкой плане наступления Украины на ДНР
|
|
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
Позже была опубликована схема наступления украинской армии. Начнется все с артиллерийского удара, а военная техника пойдет в трех направлениях, заявил представитель ДНР.
По словам Басурина, агрессия Киева против Донбасса начнется в ближайшее время. Также он добавил об активизировавшихся диверсионных группах украинских силовиков.
Подразделения ведут ответный огонь, так как интенсивность обстрелов со стороны Украины увеличилась. Среди граждан ДНР уже есть жертвы.
Представитель ведомства уточнил, что вооруженные силы Украины сосредоточились на линии соприкосновения с 25 мобильными групповыми спецназами для организации терактов.
«С целью использования транспортных магистралей вблизи линии боевого соприкосновения, совершения актов и диверсий по всей линии боевого соприкосновения рассредоточены до 25 мобильных групп специального назначения сил спецопераций «Запад» и «Восток», – цитирует его ТАСС.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операций в Донбассе.
Главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей.
Шольц назвал смешными слова о геноциде на Донбассе
|
|
То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц заявил, что «НАТО – не агрессивная организация», и что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно», передает ТАСС.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин «всегда ссылается на конфликт в бывшей Югославии, где НАТО, будто бы, выступало в роли агрессора».
«Я ему отвечаю, что мы (НАТО) пытались остановить геноцид», – сказал канцлер.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
Задержанный агент разведки Украины рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс
|
|
Власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, сообщил Первый канал.
Агента украинской разведки Антона Мацанюка оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали 17 февраля в его съемной квартире в Донецке. От Мацанюка удалось получить ценнейшую информацию.
«В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение – его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации», – заявил он в эфире Первого канала.
Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу. «Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», – заявил задержанный.
«Также он (куратор Мацанюка - прим.ВЗГЛЯД) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там нежелательно находиться в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», – рассказал Мацанюк.
Также он сообщил, что военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в ДНР.
Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР «нужного» Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую «спящую ячейку» – в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в «нужный момент».
«При наступлении "времени Ч", им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР – это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей», – приводит телеканал слова Мацанюка.
Также агент заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией. Мацанюк рассказал и о заданиях, которые получал от киевских кураторов.
«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать»,– заявил Мацанюк.
Задержанный Антон Мацанюк имел навыки оперативной работы – до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой «семерке». После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной «Сумрак».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Снаряд разорвался в километре от госграницы с Украиной под Ростовом
Снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы России с Украиной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «взрыв произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», передает РИА «Новости».
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
18 февраля жителей республик призвали выехать в Россию, на утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в России
|
|
Семья беженцев из села Казацкое (ДНР) рассказала, как они добрались до пункта временного размещения и как их встретили в России.
Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя детьми. Ее семью и других беженцев привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории «Звезда» на берегу Таганрогского залива, передает РИА «Новости».
Женщина рассказала, что в ДНР они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно уехать, она собрала детей.
«Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой», – сказала Екатерина.
Муж женщины остался в республике.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Готовность принять беженцев уже выразили в Оренбургской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. На утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский попросил у Запада «безусловные деньги»
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
«Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?» – возмутился президент Украины, передает Sputnik Ближнее Зарубежье.
По его словам, Украине нужно больше оружия и гранты.
«Давайте, помогайте нам укреплять армию. Давайте нам больше оружия. Вкладывайте в нашу экономику. Инвестируйте. Приглашайте свои компании. Дайте нам финансирование. Гранты», – заявил президент Украины.
Он также подчеркнул, что для помощи Киеву не нужно постоянно говорить о датах «вторжения России».
«Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря», – подчеркнул Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе находится под полным контролем.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Взрывы прогремели в Луганске
|
|
В Луганске прогремел мощный взрыв, через некоторое время произошел второй взрыв, сообщают информационные агентства.
Горит газопровод «Дружба». На месте работают МЧС и полиция, огонь почти потушен, передает РИА «Новости».
Как передает «Луганский информационный центр», «жители северо-востока Луганска наблюдают зарево в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города». По словам очевидцев, «очаг возгорания находится в районе завода «Горизонт». По некоторым данным, «произошла авария на газораспределительном узле».
Аварийные бригады государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» выехали на место возгорания газопровода, сообщила пресс-служба предприятия. В сообщении говорится, что «в 00.10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки».
Позднее очевидцы сообщили о взрыве на автозаправочной станции в Каменнобродском районе.
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Взрывное устройство обнаружено по пути следования автобусов с беженцами в Россию
|
|
Правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми в районе Краснодона.
«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно там взрывное устройство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ЛНР.
По некоторым данным, устройство находилось под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском. По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.
Позже МГБ ЛНР подтвердили обнаружение заминированного автомобиля в районе Самсоновки.
«На мосту (путепроводе) по дороге Луганск-Краснодон в районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют транспортное средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы», – заявили в правоохранительных органах ЛНР.
Ранее властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Взрывы на газопроводе в Луганске стали результатом диверсии
|
|
Характер повреждений в результате двух взрывов на газопроводе в Луганске говорит о том, что причиной обоих взрывов стала диверсия, сообщила гендиректор государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» Татьяна Богородько.
Тем временем МЧС ЛНР ликвидировало возгорание на месте первого взрыва. Работы на месте второго взрыва продолжаются, передает «Луганский информационный центр».
После взрыва 95 абонентов отключены от системы газоснабжения, передает РИА «Новости».
Источник ТАСС в силовых структурах ЛНР сообщил, что «было не менее трех взрывов» – в районе Малая Вергунка газопровод был подорван в двух местах, также произошел взрыв в Каменнобродском районе.
Напомним, в ночь на 19 февраля в Луганске произошли два взрыва на газопроводе. Взрывы привели к сильным возгораниям. Первый взрыв произошел около 00.10, второй – в 00.40.
В пятницу в Донецке в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв – была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Началась эвакуация жителей ДНР в Ростовскую область поездами
Пассажирские составы отправятся со станции города Иловайска для эвакуации граждан ДНР в Россию, сообщил глава администрации Горловки в Донбассе Иван Приходько в своем официальном канале в Telegram.
«Уважаемые горловчане, сообщаю об отправке со станции города Иловайска пассажирских составов, эвакуирующих граждан Донецкой народной республики в Российскую Федерацию. Отправка будет осуществляться в 11:00, в 12:10, в 14:10, в 15:30, в 16:40, в 17:40 и в 18:40», – говорится в сообщении.
Отмечаете, что поезда могут вместить более 5 тыс. пассажиров.
Ранее руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы со стороны Киева. В первую очередь вывозят женщин, детей и людей пожилого возраста.
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
В МИД России прокомментировали заявление Шольца о геноциде в ДНР
В российском МИД отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
Ранее немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно». МИД России указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
«Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом.
Посол в США предложил авторам дезинформации о ЛНР и ДНР самим посетить Донбасс
|
|
Тем, кто утверждает, что у мирных жителей ЛНР и ДНР нет оснований опасаться за свою жизнь из-за действий украинских силовиков, следует лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook, сказал, что США «упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь». При этом «особое недоумение вызывает новый «вброс» со стороны американских официальных представителей относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР». Антонов осудил попытки Вашингтона представить готовность России «принять мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь», как «элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину».
«Подобные заявления – очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями «военной помощи», оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками», – заявил он.
Антонов отметил, что в «письменной реакции» Москвы «на ответ американской стороне по гарантиям безопасности» было «недвусмысленно сказано», что «никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется». «Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», – сказал он.
Напомним, главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.
Президент США Джо Байден утверждает, что доказательств того, что Киев готовит атаку на Донбасс, нет. Сообщения о готовящейся атаке со стороны Киева на Донбасс он назвал «дезинформацией». Президент США обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.
«Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», – объявил Пушилин в субботу в своем видеообращении, передает ТАСС.
Он призвал «земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты».
Народный совет ДНР утвердил указ Пушилина о всеобщей мобилизации, говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале депутата Народного совета Владислава Бердичевского.
Ранее сообщалось, что из Донецкой народной республики эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей. Утром в субботу ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации
|
|
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за роста числа беженцев из Донбасса, сообщил губернатор Василий Голубев.
Голубев заявил на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном, что, учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10.00 19 февраля», передает ТАСС.
«Это правильное решение, мы его поддерживаем», – отметил Чуприян.
Голубев добавил, что на данный момент в области все министерства и все члены правительства переведены на круглосуточный режим работы с докладом практически через каждые два часа об изменении ситуации.
«В случае необходимости – мгновенно», – отметил он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Готовность принять беженцев выразили в Оренбургской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. На утро субботы из ДНР уже было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Беженцев из Донбасса решили принять 26 российских регионов
Беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик готовы принять 26 регионов России, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.
Чуприян сообщил, что «26 регионов нам прислали списки, что они готовы (принять беженцев)», передает ТАСС.
Всего для размещения беженцев готово свыше 280 пунктов временного размещения (ПВР).
Ранее сообщалось, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|