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«Единая Россия» откроет центр правовой поддержки для беженцев из ДНР и ЛНР
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В Ростовской области откроется центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР. Он начнет работать с 20 февраля на базе региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.
К оказанию правовой помощи на площадке центра подключатся представители регионального отделения Ассоциации юристов России, Адвокатской палаты, органов власти. Об этом сообщил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель областного Заксобрания Александр Ищенко, сообщает официальный сайт партии.
«В Ростовскую область прибывают жители Донбасса, которые направляются в пункты временного размещения, где получают необходимую помощь. При этом у многих возникают различные вопросы, в том числе и правовые. Для их решения региональное отделение «Единой России» открывает с 20 февраля центр правовой поддержки», – заявил Ищенко. Центр будет работать с 09:00 до 18:00, включая выходные и праздничные дни.
Кроме того, по его словам, «Единая Россия» также координирует оказание волонтерской помощи эвакуированным, которая будет осуществляться централизованно по партийной линии.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ». Также депутаты «Единой России» окажут необходимую помощь беженцам: парламентарии посетят пункты временного размещения и окажут людям необходимую поддержку.
Глава МИД Германии не исключила возможности госпереворота в Киеве
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В отношении Украины есть угроза «операции под ложным флагом» или госпереворота, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
Как заявила Бербок на Мюнхенской конференции по безопасности, она не слышала, чтобы кто-то из немецкого правительства «говорил, что нет угрозы операции под ложным флагом». Сама Бербок считает, что «сценарий полномасштабной операции возможен», однако «более вероятен сценарий операции под ложным флагом или переворот», передает РИА «Новости».
Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Де Дриан в совместном заявлении сообщили, что «приняли к сведению объявление лидеров самопровозглашенных «народных республик» Донецка и Луганска эвакуировать в Россию жителей региона в качестве меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения». Берлин и Париж «не видят никаких оснований для таких обвинений». Они призвали Москву «использовать свое влияние» на ДНР и ЛНР, чтобы «призвать к сдержанности и внести вклад в деэскалацию». Германия и Франция «опасаются, что инсценированные инциденты могут быть использованы для эскалации».
Напомним, МИД Соединенного Королевства выступил с утверждением, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить экс-депутат Рады Евгений Мураев. При этом Мураев с 25 декабря 2018 года находится под российскими санкциями. Сам Мураев назвал «чушью» и «глупостью» версию МИД Британии о том, что Москва якобы рассматривает его в качестве потенциального главы пророссийского правительства Украины.
СМИ обнаружили гарантирующий нерасширение НАТО на Восток документ
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В Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщило Der Spiegel.
Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток.
Документ был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Ранее на нем стоял гриф «Секретно», но затем был рассекречен, пишет издание, передает «Коммерсант».
Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой была безопасность в Центральной и Восточной Европе.
Как отмечает Der Spiegel, из документа четко следует, что британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО восточновропейцев было «неприемлемым».
«Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции – прим. ВЗГЛЯД), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер – прим.ВЗГЛЯД). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», – приводятся в документе аргументы политдиректора МИД ФРГ Юргена Хробога.
По словам Хробога, эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.
Представитель США Раймонд Зайц, как сказано в документе, согласился: «Мы дали понять Советскому Союзу – на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,– что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».
Укреплять стабильность и безопасность Центральной и Восточной Европы участники встречи условились при помощи двусторонних соглашений со странами региона и в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Басурин заявил о добытом разведкой плане наступления Украины на ДНР
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
Позже была опубликована схема наступления украинской армии. Начнется все с артиллерийского удара, а военная техника пойдет в трех направлениях, заявил представитель ДНР.
По словам Басурина, агрессия Киева против Донбасса начнется в ближайшее время. Также он добавил об активизировавшихся диверсионных группах украинских силовиков.
Подразделения ведут ответный огонь, так как интенсивность обстрелов со стороны Украины увеличилась. Среди граждан ДНР уже есть жертвы.
Представитель ведомства уточнил, что вооруженные силы Украины сосредоточились на линии соприкосновения с 25 мобильными групповыми спецназами для организации терактов.
«С целью использования транспортных магистралей вблизи линии боевого соприкосновения, совершения актов и диверсий по всей линии боевого соприкосновения рассредоточены до 25 мобильных групп специального назначения сил спецопераций «Запад» и «Восток», – цитирует его ТАСС.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операций в Донбассе.
Главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей.
В Берлине назвали «перешедшим границы» посла Украины в ФРГ
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике украинского посла Андрея Мельника, а тот в ответ велел Мютцениху прекратить «учить посла суверенного государства».
Перед визитом канцлера Олафа Шольца в Москву Мельник призвал Берлин к «ультиматуму» в отношении Москвы. Мютцених в интервью изданиям медиагруппы Funke сказал, что Киев знает о желании Берлина найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и минских соглашений. По его словам, «поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно». Мютцених считает, что Мельник «своим требованием» ультиматума «перешел границы», передает РИА «Новости».
Bild пишет, что Мельник в ответ призвал Мютцениха прекратить «учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его». Указывается, что Мютцених призывал учитывать интересы России в сфере безопасности. Мельник в ответ раскритиковал «политику умиротворения» Москвы, пригрозив «апокалиптическими» последствиями, пишет газета.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
Шольц назвал смешными слова о геноциде на Донбассе
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То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц заявил, что «НАТО – не агрессивная организация», и что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно», передает ТАСС.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин «всегда ссылается на конфликт в бывшей Югославии, где НАТО, будто бы, выступало в роли агрессора».
«Я ему отвечаю, что мы (НАТО) пытались остановить геноцид», – сказал канцлер.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
Снаряд разорвался в километре от госграницы с Украиной под Ростовом
Снаряд, предположительно, разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы России с Украиной, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «взрыв произошел в 4.00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», передает РИА «Новости».
На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств. Пострадавших и разрушений нет.
Ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
18 февраля жителей республик призвали выехать в Россию, на утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Задержанный агент разведки Украины рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс
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Власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, сообщил Первый канал.
Агента украинской разведки Антона Мацанюка оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали 17 февраля в его съемной квартире в Донецке. От Мацанюка удалось получить ценнейшую информацию.
«В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение – его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации», – заявил он в эфире Первого канала.
Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу. «Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», – заявил задержанный.
«Также он (куратор Мацанюка - прим.ВЗГЛЯД) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там нежелательно находиться в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», – рассказал Мацанюк.
Также он сообщил, что военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в ДНР.
Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР «нужного» Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую «спящую ячейку» – в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в «нужный момент».
«При наступлении "времени Ч", им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР – это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей», – приводит телеканал слова Мацанюка.
Также агент заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией. Мацанюк рассказал и о заданиях, которые получал от киевских кураторов.
«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать»,– заявил Мацанюк.
Задержанный Антон Мацанюк имел навыки оперативной работы – до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой «семерке». После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной «Сумрак».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
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Беженцы из Донбасса рассказали, как их встретили в России
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Семья беженцев из села Казацкое (ДНР) рассказала, как они добрались до пункта временного размещения и как их встретили в России.
Жительница села Казацкое Екатерина эвакуировалась в Россию вместе с двумя детьми. Ее семью и других беженцев привезли в хутор Рожок Ростовской области и разместили в санатории «Звезда» на берегу Таганрогского залива, передает РИА «Новости».
Женщина рассказала, что в ДНР они живут рядом с линией обороны, поэтому, когда появилась информация о том, что нужно уехать, она собрала детей.
«Приехали вчера поздно. Постельное, полотенца выдали, комнату выделили. Надеемся, что там все угомонится, и мы поедем домой», – сказала Екатерина.
Муж женщины остался в республике.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Готовность принять беженцев уже выразили в Оренбургской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, а также в Абхазии. На утро 19 февраля из ДНР было эвакуировано 6,6 тыс. человек.
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Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
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Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».
Президент наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», – говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Указывается, что задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Глава Еврокомиссии рассказала, какие области затронут санкции Евросоюза против России
Санкции Евросоюза против России в случае эскалации вокруг Украины затронут энергетический сектор и высокие технологии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы уже согласовали жесткие требования против России, которые имеют выход в энергетическом отношении и по высокой технологии», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».
Ранее страны Киев, ряд европейских стран и Вашингтон не раз обвиняли Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.
Президент России Владимир Путин говорил о том, что Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден. Цель – затормозить развитие России и Белоруссии.
Сборная России побила рекорд по числу наград на зимних Олимпийских играх
Российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.
19 февраля российские фигуристы после выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях спортивных пар обеспечили сборной минимум серебро, которое станет для команды 30-й медалью на Играх, передает РИА «Новости».
Напомним, в 1988 году на Играх в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых награды.
Золотую медаль сегодня принес российский лыжник Александр Большунов, который пришел первым в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанцию сократили из-за непогоды).
Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе
Секретарь Собвеза Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на «освобождение» Донбасса.
«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может», – сказал Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что Киев пытаются провоцировать в Донбассе, но огонь будет открыт только в случае, если есть угроза жизни военным.
В субботу в регион направятся представители правительства и парламента Украины.
Подчеркивается, что Украина готова выполнить минские соглашения, но «не в логике России».
Депутат Рады и журналист подрались в эфире ток-шоу
Журналист Юрий Бутусов и депутат Верховной рады Нестор Шуфрич подрались в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Между мужчинами возникла словесная перепалка, которую спровоцировал Бутусов, известный своими антироссийскими взглядами, передает РЕН ТВ.
После Шуфрич взял слово, но закончить речь не успел – Бутусов подошел к нему и дал пощечину, депутат упал, однако тут же поднялся, повалил Бутусова и начал его душить.
Разнимали дерущихся гости в студии, среди них были, в частности, экс-премьер Украины Арсений Яценюк, бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-секретарь СНБО Алексей Данилюк.
После конфликта Шуфрич на некоторое время удалился из студии, затем вернулся. Оба участника драки получили ссадины.
Ранее депутат Рады подрался с охранниками в Одессе.
Взрывы прогремели в Луганске
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В Луганске прогремел мощный взрыв, через некоторое время произошел второй взрыв, сообщают информационные агентства.
Горит газопровод «Дружба». На месте работают МЧС и полиция, огонь почти потушен, передает РИА «Новости».
Как передает «Луганский информационный центр», «жители северо-востока Луганска наблюдают зарево в районе завода «Горизонт» в северо-восточной части города». По словам очевидцев, «очаг возгорания находится в районе завода «Горизонт». По некоторым данным, «произошла авария на газораспределительном узле».
Аварийные бригады государственного унитарного предприятия ЛНР «Луганскгаз» выехали на место возгорания газопровода, сообщила пресс-служба предприятия. В сообщении говорится, что «в 00.10 19 февраля начали поступать звонки о крупном возгорании на газопроводе в районе Малой Вергунки».
Позднее очевидцы сообщили о взрыве на автозаправочной станции в Каменнобродском районе.
Напомним, в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР прогремел мощный взрыв. Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что была взорвана машина начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
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Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек
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Из Донецкой народной республики (ДНР) планируется вывезти около 700 тыс. жителей, сообщило МЧС республики.
«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выехали сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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