Эксперты указали на работу губернаторов «новой волны» по заботе об окружающей среде

Эксперты оценили, как губернаторы «новой волны» внедряют заботу об окружающей среде и о благополучии территории и ее жителей в свою работу и ежедневную повестку.

«Зеленая» политика становится актуальной тенденцией всей политической сферы России. Принципы ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) внедряются в стратегии крупных российских бизнес-структур, а на федеральном уровне правительством принимаются программы развития «зеленой» энергетики. Вопросы охраны природы, сокращения углеродного следа и развитие экотехнологий уже вошли в повестку многих регионов России, и Якутия одной из первых вписывается в «зеленый тренд», – рассказал политический аналитик Петр Колчин.

Якутия под руководством Айсена Николаева – яркий пример эффективной реализации экологической повестки на региональном уровне.

«Айсен Николаев как представитель нового поколения глав регионов поддерживает множество экопроектов на территории республики. В рамках нацпроекта «Экология» на территории Якутии реализуются четыре региональных проекта: «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Чистая вода». Вопрос сохранения лесов в Якутии является наиболее актуальным в контексте природоохранного подхода. Лесные пожары 2021 года в республике стали бедствием федерального масштаба. Глава Якутии Айсен Николаев с июня и до окончания бедствия в августе ежедневно лично руководил ходом мероприятий по ликвидации пожаров и не понаслышке знает последствия даже незначительных климатических изменений. После урегулирования кризиса Глава Якутии заявил о необходимости создания и применения новых подходов к мониторингу изменений климатических условий. Под ударом находятся не только леса республики, но и северные районы вечной мерзлоты. Таким образом, вопрос охраны природы становится жизненно важным для всего региона Арктики», – привел примеры реализации губернатором эко-повестки Колчин.

Другой пример региона, в котором губернатор активно реализует эко-повестку – Новгородская область под руководством Андрея Никитина. Как отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, регион не попадает в список регионов с проблемной экологической повесткой.

«Есть проблемы, связанные с рекой Волхов, но они решаются. Тем не менее, у региона высокий промышленный, экологический и, главное, туристический потенциал. При Андрее Никитине в Новгородской области больший упор на системе мусоропереработки, а не столько на системе захоронения мусора, и это одна из задач, поставленных перед регионами президентом [Владимиром Путиным]. Напомню, она была связана не с уменьшением дозы захоронения мусора, а именно с его переработкой, и регион демонстрирует очень правильное целеполагание в этом направлении и успехи. Второе направление работы губернатора – достаточно строгий контроль за действиями старых и новых промышленных площадок. Это имеет очень большое значение с точки зрения экологической ситуации», – указал Потуремский.

Эксперт подчеркнул, что для современного региона в центре России экологическая повестка имеет ключевое значение. Опережающий темп и формирование задела в этом направлении, показываемые Новгородской областью, «имеют существенное значение и позитивно характеризуют в том числе работу губернатора».