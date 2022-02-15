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15 февраля, вторник | Последнее обновление — 14:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Путин напомнил Шольцу о надежности российских поставок энергоресурсов
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве заявил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и на протяжении десятилетий не срывала поставки.
«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», – передает его слова ТАСС.
Напомним, Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Шольца в Кремле будут продолжительными, поскольку тем для обсуждения очень много.
В Кремле дали оценку переговорам Путина и Байдена
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Состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Как сообщил помощник российского лидера, разговор длился чуть более часа и стал своего рода продолжением российско-американских переговоров, состоявшихся 7 декабря 2021 года в режиме видеоконференции, а также телефонного контакта президентов от 30 декабря.
«Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ», – напомнил представитель Кремля.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Он сообщил, что президенты договорились, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на различных уровнях по всем затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. «Как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения», – уточнил Ушаков.
Как заявлял сотрудник администрации США высокого ранга, «разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа».
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
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Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Шойгу доложил Путину о выдворении американской подлодки возле Курил
Во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подлодка – предположительно, американская, доложил министр обороны России Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину.
«В результате работы группы Тихоокеанского флота в ходе отработки одной из частей учений в районе Курильских островов, остров Уруп, была обнаружена подводная лодка – скорее всего, Соединенных Штатов», – цитирует его РИА «Новости».
Он также рассказал, что подводная лодка США зашла в воды России на глубину более 4 км, действия по ее выдворению заняли около трех часов.
«В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильский островов обнаружены подводная лодка, скорей всего, США, и в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории вод России, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более 4 км. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», – сказал Шойгу.
Ранее 12 февраля в 10.40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла. Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia.
Субмарина военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и подводной лодкой Тихоокеанского флота (ТОФ).
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
В Кремле указали на несоответствие идей Байдена озабоченностям Москвы
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Высказанные президентом США Джо Байденом в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Он (президент США Джо Байден), как сказал, является приверженцем дипломатического пути и в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных, переданных нами американцам и натовцам», – приводит слова помощника президента России ТАСС.
«Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив», – подчеркнул Ушаков.
В числе таких озабоченностей, напомнил помощник президента России, – вопросы нерасширения НАТО, неразмещения ударных сил на украинской территории, возврат конфигурации сил Североатлантического альянса в состояние 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России и НАТО.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
«[По этим вопросам] мы ответа по существу не получили», – подчеркнул Ушаков. Он добавил, что многие из озвученных Байденом в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных РФ в январе из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, в МИД обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Путин и Макрон обсудили спекуляции о «вторжении» России на Украину
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Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину, заявили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эмманюэля Макрона на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на инициативы России по вопросам безопасности.
«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эммануэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств», – говорится в сообщении Кремля.
Как уточнили в Кремле, Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, «под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».
Глава французского государства сообщил российскому коллеге об озабоченности, испытываемой европейскими партнерами и союзниками Франции. Макрон сказал, что «искренний диалог несовместим с эскалацией».
«Главы государств обсудили пути обеспечения реализации минских соглашений и продолжили дискуссии об условиях безопасности и стабильности в Европе. Президенты выразили намерение продолжать диалог по этим вопросам», – передает ТАСС сообщение Елисейского дворца.
Кроме Украины президенты затронули тематику сохранения и выполнения иранской ядерной сделки.
«Затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Субботняя беседа французского и российского лидеров стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели.
Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
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Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 40 минут, сообщает France Presse.
«Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе», – приводит сообщение France Presse РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Москве у него состоялся насыщенный, содержательный обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, Financial Times заявила, будто Путин и Макрон заключили
в Кремле некую «сделку», на основании которой Россия выведет из Белоруссии порядка 30 тыс. военных после окончания учений, запанированных на 10-20 февраля. В Кремле существование такой «сделки» опровергли, однако вывод военных после учений подтвердили, подчеркнув, что никто и не собирался их там оставлять.
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Байден отметил ответственность России и США за безопасность во всем мире
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным отметил, что РФ и Соединенные Штаты как великие державы должны сделать все для поддержания стабильности и безопасности во всем мире, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным «сказал, что две наши великие державы и сейчас являются конкурентами, но должны сделать все, чтобы поддерживать стабильность, поддерживать безопасность во всем мире», президент Соединенных Штатов сослался на опыт предшественников, которые в годы холодной войны делали все возможное, чтобы избежать катастрофы, серьезного конфликта между двумя странами, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, Байден также подчеркнул, что необходимо делать все возможное для избежания худшего сценария в контексте нынешней ситуации вокруг Украины. «Разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Кстати, ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов», – сказал Ушаков, уточнив, что разговор планировалось провести в понедельник.
По словам представителя Кремля, с просьбами о срочных переговорах к Москве обратились и другие члены администрации США, которые в пятницу и субботу провели беседы со многими российскими коллегами. «Нагнетание вокруг темы «вторжения» велось скоординированно. Истерия достигла просто апогея», – констатировал представитель Кремля.
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В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Путин указал на игнорирование Западом саботажа Киевом Минских соглашений
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Президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Джо Байдену, как Киев саботирует Минские соглашения, и обратил внимание на то, что Запад не заставляет власти Украины выполнять принятые на себя обязательства, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По словам представитель Кремля, Путин «подробно осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж Минских соглашений», которая проводится все последние годы. «Он отметил при этом, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства», – приводит слова помощника главы государства ТАСС.
«Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», – сказал представитель Кремля.
«С учетом доктринальных установок Украины, в которых прямо провозглашена цель вернуть Крым силовым путем, ее гипотетическое вступление в НАТО чревато, конечно, самыми опасными последствиями, включая прямое военное противостояние между Россией и альянсом, хотя бы в силу того, что сами США считают священной статью пять Вашингтонского договора, наш президент достаточно подробно говорил в ходе сегодняшней беседы», – уточнил Ушаков.
Накануне в МИД России назвали Минские соглашения единственной безальтернативной основой урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом на Украине, скрепленной посредниками ОБСЕ и Россией, одобренной лидерами стран «нормандского формата» и утвержденной Советом Безопасности ООН. В пятницу Кремль обвинил Киев в уклонении от исполнения обязательств по Минским соглашениям. В Кремле также констатировали, что три из четырех участников «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения.
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Москва обещала скоро отреагировать на позицию США и НАТО по безопасности
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Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения президента США Джо Байдена в реакции на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги телефонного разговора лидеров.
Как сообщил Ушаков, в ходе разговора «президенты [России и США] условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы [по гарантиям безопасности для РФ]». «Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности», – приводит слова помощника президента России ТАСС.
Как рассказал представитель Кремля, в ходе разговора Путин напомнил историю отношений США, НАТО и России, «что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации». «Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками, а, например, в 1990-е годы мы были бы вроде друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России», – привел Ушаков слова российского лидера.
Глава государства констатировал, что «именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, именно тогда были приняты новые члены, альянс приблизился к границам России». «После этого уже в 2000-х годах произошла резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве, эта деградация как раз касалась именно безопасности нашей страны», – отметил помощник президента России.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
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В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Начался разговор Путина и Байдена
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск), сообщил Белый дом.
«Разговор президента Байдена по защищенной связи с российским президентом Путиным начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС сообщение Белого дома.
Ранее Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Президент России и лидер Франции продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину.
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Путин и Лукашенко обсудили реакцию США и НАТО на предложения России по гарантиям
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее в субботу Путин также поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, планируется и его беседа с главой американского государства Джо Байденом.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по телефону американскому госсекретарю Энтони Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Песков подтвердил готовность Путина вести переговоры по безопасности и Украине
Глава российского государства Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Путин «всегда настаивал на переговорах и дипломатии». Именно он «инициировал вопрос по гарантиям безопасности» для России, указали в Кремле. Как заявил Песков, Украина является лишь «частью более серьезной проблемы гарантий безопасности для России», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом. Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров.
В Италии напомнили о главном посыле Мюнхенской речи Путина
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Президент России Владимир Путин был прав, когда в феврале 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости развивать многостороннее сотрудничество, указал председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.
Фраттини заявил, что «в этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», передает РИА «Новости».
По его словам, за прошедшие 15 лет мир сильно изменился, так как сами американцы поняли, что однополярность уже нельзя сохранить.
«Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш-младший, вероятно, не хотел», – считает политик.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, к чему привело непонимание Мюнхенской речи Путина на Западе.
Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. он раскритиковал внешнюю политику США за идею устройства однополярного мира, выступил против планов по расширению НАТО в Восточной Европе.
Путин обсудил с Лавровым ответы Запада по гарантиям безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о требовании Москвы, чтобы ее предложения по гарантиям безопасности рассматривались комплексно.
«25 января нам прислали ответы: ответ Соединенных Штатов и ответ Североатлантического альянса. Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межведомственном формате. Ответ США прежде всего нас интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере», – передает слова Лаврова ТАСС.
«Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может», – добавил министр.
Путин в свою очередь назвал расширение НАТО на Восток «бесконечным и очень опасным». Он попросил Лаврова представить соображения по ответам США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности.
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В Кремле анонсировали встречу Путина с Лавровым и Шойгу
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу», – передает его слова РИА «Новости».
В понедельник глава государства работает в Кремле.
Ранее президент США Джо Байден обсудил по телефону с Владимиром Путиным «усиливающееся наращивание Россией военных сил на границах с Украиной», и предупредил, что США дадут решительный и быстрый ответ в случае «вторжения» в эту страну.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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