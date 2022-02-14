В России назвали решение CAS по Валиевой торжеством здравого смысла

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой является торжеством здравого смысла и справедливости, заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Единственное, что тут можно сказать – здравый смысл и справедливость восторжествовали. Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем. Главное, что она допущена», – передает РИА «Новости» слова Горшкова.

Тем временем депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что CAS имеет практику разбирательств в делах, подобных тому, что проводилось в отношении Валиевой.

«С теми микродозами, которые были найдены у Камилы в крови, обычно спортсменов в других странах если и отстраняют, то очень ненадолго, до разбирательства, а потом допускают. Когда серьезная доза, других вариантов нет. Для CAS было бы странно, что одних наказывают, других не наказывают. Так как у них практика есть такая, то здесь не очень получилось подловить», – передает ТАСС слова Журовой.

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную – 17 февраля.

«Очень сложно влезть в голову человеку, особенно такой хрупкой девчонке, но я надеюсь, что у нее характер боевой, она уже олимпийская чемпионка и должна собраться. Это будет непросто, потому что все видели ее слезы, как она переживает, такое давление, это уже отдельная моральная составляющая. Вот просто интересно, что эти люди, которые раздули скандал, будут говорить. Мы же понимаем, что это дальше продолжится, Камиле еще до 17-го числа надо продержаться», – сказала Журова.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».