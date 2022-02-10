Американский фигурист Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании

Минспорт РФ посчитал преждевременными комментарии по допинг-тесту фигуристки Валиевой

Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – заявили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».

Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также отказались комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет агентство. «WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», - сообщили в WADA.

Как ранее написал портал Inside the Games, положительный допинг-тест у российской фигуристки мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. Это якобы и стало причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях. При этом The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у представителя российской сборной, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить в среду официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой. «Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.

По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.

Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.