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Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
Российский лидер заявил о разрастании новых угроз и сдвигов в развитии многополярного мира
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В данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира, сообщил президент Владимир Путин участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.
Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности, отмечается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что в мире появляются новые острые вызовы и происходят мощные геополитические сдвиги. Так, в пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.
Кроме того, глава российского государства отметил, что Запад любыми способами стремится сохранить доминирование, прибегая к силе, санкциям и цветным революциям. По его мнению, в данный момент идет сознательное агрессивное умножение хаоса со стороны США.
Ранее стало известно, что половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, признавая ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике».
МИД: Виктор Бут возвращен в Россию после обмена на американку Грайнер
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Российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России, сообщил российский МИД.
Обмен прошел в аэропорту столицы ОАЭ – Абу-Даби, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Как заявил телеканал NBC, соглашение об обмене Грайнер на Бута было достигнуто именно в ОАЭ.
В российском МИДе отметили, что переговоры о возвращении Бута с американской стороной шли длительное время, но Вашингтон «категорически отказывался» от его включения в схему обмена.
В результате принятых усилий удалось включить россиянина в схему обмена, сейчас он уже вернулся на родину. Между тем телеканал CNN со ссылкой на источники передает, что обмен заключенными между РФ и США не распространялся на осужденного за шпионаж Пола Уилана.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Бута на Грайнер можно назвать «новогодним подарком», радость переполняет всех, кто следил за его судьбой, передает ТАСС.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
Путин заявил об ответном характере ударов по инфраструктуре Украины
Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, и ничто не помешает ведению операции, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС.
По словам президента, блокирование водоснабжения в Донецк со стороны ВСУ – это акт геноцида, который намеренно замалчивался западными СМИ.
«Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще! Молчок полный! Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ – шум, гам, треск на всю Вселенную», – сказал он.
«Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», – заключил глава государства.
В начале недели несколько украинских регионов полностью остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре.
В октябре на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузовика, после этого загорелась цистерна железнодорожного состава. Погибли четверо.
В Совфеде отвергли условия Шольца для диалога с Россией
Сенатор Долгов назвал безумными условия Шольца о прекращении конфликта на Украине
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия в адрес России, Олафу Шольцу следует разобраться в двойных стандартах политики своей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск России с Украины должен предварять переговоры о контроле над вооружениями в Европе.
«Не совсем понятно, на какую аудиторию рассчитаны заявления немецкого канцлера Олафа Шольца. Найти поддержку они могут разве что в Киеве или в Вашингтоне, в Москве их точно не станут воспринимать всерьез. Кроме того, подобные условия мы ни раз уже слышали из уст Зеленского и других европейских политиков», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Но мы не считаем нужным обращать внимание на них, а продолжаем планомерно выполнять задачи СВО. Решение этих задач будет нашим вкладом в безопасность Европы», – уверен собеседник.
«При этом сам Шольц выдвигает абсолютно неконструктивные условия в вопросе о контроле над вооружением в Европе. У России есть свое видение в этом вопросе, и оно известно всем мировым лидерам. Однако под давлением Вашингтона наши предложения отвергнуты коллективным Западом и в том числе Шольцем», – отметил он.
«Позиция России исходит из обеспечения не только собственной безопасности, но и всей Европы, а окончательный отказ от наших предложений стал одной из причин начала СВО. Вместе с тем мы до сих пор считаем, что к тем предложениям необходимо вернуться. Россия готова к адекватному разговору о гарантиях безопасности, но они должны быть железными, особенно в вопросах нашего суверенитета и защиты российских граждан», – отмечает парламентарий.
«В частности, обсуждению не подлежит вхождение в состав России четырех новых субъектов. Люди сделали свой выбор в пользу будущего с нашей страной, и никто не вправе на это посягать», – убежден Долгов.
«В то же время Шольцу для укрепления европейской безопасности следовало бы прекратить поставки вооружения Украине. Напомню, в ФРГ нацизм законодательно запрещен. При этом немецкие власти оказывают военную помощь стране, в которой откровенно экспонируется нацистская символика и идеология, а права отдельных групп населения жесточайшим образом нарушаются», – акцентирует сенатор.
Отвечая на вопрос о причинах уверенности Шольца и всего коллективного Запада в том, что Россию можно постоянно обманывать и не нести за это ответственности, Долгов отметил: «Они решили, что Россия слаба и на нее можно надавить». «Однако это абсолютно не так. У нашей страны есть все необходимы средства для обеспечения национальной безопасности, и мы будем их использовать. В частности, в этом всех заверил наш президент», – резюмировал он.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.
Шольц отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.
Ранее Шольц заявил, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».
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Раскрыты подробности обмена Бута на Грайнер
В аэропорту Абу-Даби посредники из ОАЭ и Саудовской Аравии ждали прибытия из Москвы и Вашингтона американки Бриттни Грайнер и россиянина Виктора Бута, сообщили МИД обеих стран.
Грайнер прибыла на частном самолете из Москвы в аэропорт Абу-Даби, также на частном самолете доставили и Бута из Вашингтона, обмен проходил в присутствии наблюдателей из ОАЭ и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщения ведомств. Отмечается, что представители этих стран были посредниками в переговорах по обмену.
Американская и российская стороны передали им своих граждан для отправки каждого освобожденного домой.
В четверг Россия и США обменяли российского гражданина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
Спецборт с Бутом приземлился в Москве
В авиационных службах сообщили об успешной посадке самолета с россиянином Виктором Бутом в столичном аэропорту Внуково-2
Спецборт с россиянином Виктором Бутом совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2, сообщили в авиационных службах.
В авиационных службах сообщили, что после прохождения необходимых процедур Бут сможет покинуть территорию аэропорта, передает ТАСС.
Накануне депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут вернулся в Россию. По имеющейся у нее данным, самолет с освобожденным Бутом на борту сел на дозаправку в Махачкале, после чего продолжит полет. Ранее в российском МИДе рассказали об обмене Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Бутина объяснила слова Болтона о «капитуляции Америки» при обмене Бута
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«Сегодняшний обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер доказал, что Россия своих не бросает, а Америка еще раз указала на свое поражение», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее экс-советник президента США Джон Болтон назвал капитуляцией сделку по обмену Бута на Грайнер.
«Обмен Бута на Грайнер доказал, что Россия в очевидно тяжелейших международных условиях смогла достичь того, за что боролась много лет. Мы в очередной раз подтвердили, что Россия своих не бросает. Мы вернули своего гражданина на Родину», – считает Мария Бутина.
«Именно поэтому экс-советник по нацбезопасности Болтон и оценил эту сделку как капитуляцию Америки. У нашей страны есть аргумент силы, к нам прислушиваются. А Америка еще раз указала на свое поражение», – отметила депутат.
Ранее экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки.
В четверг в МИД РФ рассказали о прошедшем обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
В США назвали капитуляцией Америки обмен Грайнер на Бута
Экс-советник президента США Болтон заявил, что обмен Грайнер на Бута – это капитуляция Америки
Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута не сделка, а капитуляция Америки, заявил экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
«Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои сейчас улыбаются», – написал он в Twitter (запрещен в России), передает РИА «Новости».
Ранее в МИД РФ рассказали об обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.
По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, изначально США хотели обменять Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Источник сообщал, что Бут приземлится в аэропорту Внуково.
Жена Бута приготовила для встречи супруга котлеты и плов
Супруга Бута рассказала, что два дня назад он еще не знал о готовящемся обмене
Супруга россиянина Виктора Бута рассказала, что ее муж еще два дня назад ничего не знал о предстоящем обмене его на американку Грайнер и о готовящемся возвращении в Россию.
«Нам позвонили, когда уже Виктор был в самолете. Сказали, что мы его сегодня встречаем», – сказала она, передают «Известия».
По ее словам, в аэропорт они взяли с собой теплые вещи – куртку, свитер и носки, а на ужин она приготовила котлеты и плов.
Супруга Бута добавила, что во вторник говорила с ним по телефону, и муж ничего не знал об обмене, ждала и сегодня вечером звонка, но вместо этого увидит и обнимет его, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Антонов рассказал о физическом и психологическом давлении на Бута в США
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психическому давлению
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Вернувшийся в Россию после освобождения из американской тюрьмы Виктор Бут подвергался в США мощнейшему физическому и психологическому давлению, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов в видеообращении, которое опубликовало российское диппредставительство в Соединенных Штатах в своем Telegram-канале, поздравил Бута с возвращением домой и воссоединением с семьей, отметив, что россиянин провел в американских застенках долгих 12 лет, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что простым людям сложно представить условия, в которых содержат граждан РФ в тюрьмах США. Антонов отметил, что в российской дипмиссии в Вашингтоне знают о мощнейшем физическом и психологическом давлении, которому подвергался Бут в США. Дипломат подчеркнул, что Бут все перенес с достоинством, демонстрируя силу характера и стойкость духа.
Антонов также отметил, что тяжелые условия, в которых Бут находился в Америке, не сломили, не ослабили любовь россиянина к отечеству. В качестве примера дипломат привел поддержку Бутом специальной военной операцией России.
В пятницу ночью самолет с Бутом на борту приземлился в Москве. Днем ранее состоялся обмен Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Адвокат россиянина сравнил жесткие условия содержания Бута в американской тюрьме «Марион» с «Алькатрасом».
Конгрессмены США утвердили антироссийский военный бюджет на 2023 год
Палата представителей Конгресса США утвердила военный бюджет Соединенных Штатов на 2023 год в объеме 858 млрд долларов
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Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, свидетельствуют данные о голосовании, переданные американским телеканалом C-SPAN.
Голосование по проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, который начался 1 октября, еще продолжается, однако инициатива уже набрала достаточное для утверждения количество голосов, передает ТАСС.
Вынесенный на голосование проект оборонного бюджета США был согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса. Инициатива, помимо прочего, предполагает выделение не менее 800 млн долларов на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности и 6 млрд долларов на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Документ также включает санкции за связанные с золотом операции с Россией, предусматривает продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере, а также делает постоянным запрет на обмен с Россией информацией, касающейся систем ПРО. Кроме того, в законопроекте указано, что Вашингтон намерен препятствовать участию представителей России в мероприятиях Группы двадцати (G20) и ряда других международных организаций.
После утверждения Палатой представителей Конгресса США проект бюджета будет вынесен на голосование в Сенате. В случае утверждения инициативы верхней палатой Конгресса она поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.
В Кремле военный бюджет США на 2023 год назвали чрезвычайно конфронтационным по отношению к России. Политолог Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД проанализировал проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2023 год.
Путин ободрил Героя России во время выступления в Кремле
Путин поддержал Героя России во время выступления в Кремле
Президент Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина во время его речи после награждения в Кремле.
Малыйкин рассказал, что горд получить награду в преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря. Он заверил, что его боевые товарищи осознают свою миссию по защите Родины. После этого ефрейтор неожиданно замолчал, зал поддержал его аплодисментами. К герою подошел Путин и похлопал по плечу. «Здесь все свои», – сказал глава государства, Малыйкин продолжил свое выступление, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что в условиях боевых действий каждый хочет остаться в живых, однако чувство самосохранения уходит на второй план для людей, живущих высшими идеалами.
Путин призвал помнить тех, кто погиб, и пожелал здоровья и благополучия получившим ранения.
Ранее в Кремле Путин заявил, что подвиги и судьбы героев Отечества являются моральным ориентиром и вдохновляют на созидание и улучшение жизни России.
Уилан разочарован работой Байдена по его освобождению
Осужденный в России Уилан выразил разочарование работой Байдена по его освобождению
Осужденный за шпионаж в России гражданин США Пол Уилан заявил, что «разочарован» усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его фамилии нет в списке на обмен.
По его словам, могло бы быть сделано больше для его освобождения, поскольку пошла уже четвертая годовщина ареста, передает РИА «Новости».
«Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось», – сказал Уилан в телефонном разговоре с телеканалом CNN, находясь в исправительной колонии.
Он отметил, что до сих пор не понимает, за что сидит. На вопрос о том, удивлен ли он тем, что его не включили в список на обмен заключенными, Уилан ответил положительно.
Ранее семья гражданина США Пола Уилана заявила, что разочарована тем, что на него не распространялась программа обмена заключенными.
В Белом доме раскрыли позицию США по Украине после обмена Бута и Грайнер
В Белом доме заявили, что обмен заключенными с РФ не влияет на позицию США по Украине
Обмен заключенными никак не влияет на позицию Вашингтона касательно действий Москвы на Украине, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
Представитель администрации Белого дома отметил, что возвращение Бриттни Грайнер и достижение этого результата является огромным облегчением для США, но на восприятие действий России на Украине это никак не повлияет. По его словам, правительство США получает регулярно «сообщения о преступлениях», передает РИА «Новости».
В Белом доме также отметили, что переговоры США и России носили узкий характер и не касались других вопросов.
Напомним, россиянина Виктора Бута, отбывавшего срок в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер, осужденную в России.
Самолет с Бутом вылетел около двух часов назад из Абу-Даби, он приземлится в аэропорту Внуково в Москве поздно ночью.
В 2008 году 45-летний российский предприниматель Виктор Бут был взят под стражу в Таиланде по запросу Вашингтона. США заявляли, что он якобы виновен в незаконной торговле оружием.
Напомним, в 2012 году россиянин Виктор Бут был осужден Федеральным судом Южного округа Нью-Йорка на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов. В ноябре 2011 года его признали виновным в сговоре с целью контрабанды оружия.
В августе 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер признали виновной в контрабанде наркотических веществ в Россию. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы.
Минфин США запросил у Конгресса 14,5 млрд долларов на новую помощь Украине
Министерство финансов США запросило у Конгресса еще 14,5 млрд долларов на прямую финансовую поддержку Украины с января по сентябрь 2023 года, заявил министр финансов США Джанет Йеллен.
По ее словам, США уже помогли Киеву, отправив 13 млрд долларов прямой финансовой помощи, и военной в том числе. Теперь же Минфин просит Конгресс предоставить дополнительно 14,5 млрд для помощи Украине в 2023 году, заявила Йеллен, передает ТАСС.
Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украине будет требоваться помощь в размере 3-5 млрд долларов в месяц в 2023 году.
В Белом доме рассказали о вариантах обмена Бута на Грайнер
Администрация США стояла перед выбором, либо обменять россиянина Виктора Бута на осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, либо не проводить обмен вовсе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
Журналисты задали ей вопрос, почему вместе с Грайнер не удалось вернуть в США осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. По словам Жан-Пьер, для США это не было выбора, кого вернуть домой, передает ТАСС.
«Это был выбор между возвращением домой одного американца или возвращением домой ни одного. И сегодня мы вернули домой одного», – ответила Жан-Пьер, добавив, что на каждом этапе процесса Вашингтон стремился вернуть Уилана.
Ранее в МИД РФ рассказали об обмене баскетболистки американской сборной Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.