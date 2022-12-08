МВД запретило надевать наручники на женщин и детей

Писатель Быков отменил творческий вечер в Латвии из-за решения властей закрыть «Дождь»

Писатель и поэт Дмитрий Быков (признан иноагенттом) отменил запланированный в Риге на 20 декабря творческий вечер после решения латвийских властей отобрать лицензию у телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом).

«Я должен был в Риге давать поэтический вечер. Но я не буду его там давать. И это не знак солидарности с «Дождем», хотя с «Дождем» я солидарен. Это чистая прагматика. Я не хочу встречать день рождения в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии. Не хочу отмечать свой день рождения там, потому что как встретишь, так и проведешь», – приводит «Дождь» слова Быкова в Telegram.

Решение властей Латвии осудил и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). Он назвал его ударом по зрителям телеканала: «Решение латвийского регулятора несправедливо, оно политическое, а не юридическое. Это было очевидно с самого начала, потому что те обвинения (…) смехотворны». Венедиктов призвал журналистов «Дождя» обратиться в суд и «бороться за восстановление честного, профессионального имени».

В защиту «Дождя» выступил и британский журналист Аркадий Островский. Он заявил, что «Дождь», а также ряд других СМИ, таких как «Медуза*» (признано иноагентом), является «вторым фронтом» и союзником Украины в конфликте Киева с Москвой.

Напомним, Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Позже вещание телеканала прекратили в Литве.

Лицензия давала телеканалу право распространять контент в России, странах Евросоюза, США. «Дождь» был включен в пакет каналов, транслируемых латвийскими вещателями. До отзыва лицензии телеканал получил штраф на 10 тыс. евро и два предупреждения: за показ карты с Крымом в составе России и за слова ведущего Алексея Коростелева «наша армия» в адрес ВС России.

В третий раз предупреждение было вынесено за эфир, где Коростелев говорил о помощи российским военным «с оснащением и элементарными удобствами на фронте». Позже канал прекратил сотрудничество с ведущим, однако вслед за ним в знак протеста с «Дождя» уволились еще несколько журналистов. Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) попросила в видеообращении прощения у уволенного Коростелева.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как эмиграция погубила телеканал «Дождь».