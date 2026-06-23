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    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    14 комментариев
    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

    22 июня 2026, 12:55 • Новости дня
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    В Воронеже из-за ракетного удара ВСУ пострадали три человека
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Воронежем дежурные силы ПВО сбили несколько высокоскоростных воздушных целей, в результате падения обломков пострадали три человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ракетная опасность в регионе отменена.

    «На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном – в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа», – написал глава региона. Он добавил, что повреждения также получили фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобили.

    Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется, на местах происшествий работают оперативные службы. Глава региона также напомнил жителям о недопустимости публикации в интернете фотографий и видеозаписей с последствиями падения обломков и призвал не приближаться к подозрительным предметам.

    Минувшей ночью дежурные силы ПВО нейтрализовали над Воронежской областью 18 украинских беспилотников.

    Обломки украинского БПЛА подожгли крышу жилого дома под Тулой.

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    22 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»

    Эксперт Кнутов объяснил цель атаки Украины на Центр космической связи «Дубна»

    Эксперт объяснил логику противника при атаке на центр космической связи «Дубна»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка атаки украинских беспилотников на Центр космической связи «Дубна» была связана со стратегическим значением объекта для российских систем связи и управления, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, через центр обеспечивается обмен как военной, так и гражданской информацией.

    «Попытка атаки ВСУ на Центр космической связи «Дубна» объясняется его важностью для российской коммуникационной сферы: он обеспечивает связь со спутниками, и играет ключевую роль с точки зрения обмена не только военной, но и гражданской информацией», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, на центр завязаны телефоны космической связи, средства коммуникации на кораблях и самолетах. «Этими же каналами посредством специальной аппаратуры пользуются отдаленные районы России – где нет интернета и телекоммуникаций», – продолжил собеседник.

    «Задача противника – подорвать систему управления в нашей стране, по возможности нарушить военную координацию», – указал он. Спикер напомнил, что в нескольких регионах России работают другие центры космической связи. «Также мы сейчас переходим на новый канал связи – систему «Рассвет», которая позволит обеспечивать связь с помощью мобильных телефонов, минуя терминалы», – заключил Кнутов.

    В понедельник Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся атаке беспилотников ВСУ. «Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – указали в пресс-службе центра. Предприняты меры по ликвидации последствий. Персонал не пострадал.

    Кроме того, на подлете к Москве силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника. Атаки были предприняты и на другие регионы. Так, в Воронеже после налета пострадали три человека, также повреждены производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких многоквартирных домов. В Курской области ПВО сбили 156 различных беспилотников. В Брянской области предотвратили удары 192 украинских БПЛА самолетного типа.

    По данным Минобороны, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 301 украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регион, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    На прошлой неделе Украина предприняла рекордную атаку БПЛА против России. Системы ПВО перехватили и уничтожили 555 дронов, из них 190 – на подлете к столице. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как усилить российскую ПВО и противостоять растущей угрозе.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Черноморске
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощные взрывы и сильный пожар произошли на территории портового города в Одесской области после атаки на позиции украинских военных.

    Вооруженные силы России нанесли удар по инфраструктуре украинских войск в портовом Черноморске, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Согласно информации источника, на территории города были зафиксированы мощные взрывы, после которых на пораженных объектах начался сильный пожар. Детали о характере разрушений и точном назначении уничтоженной инфраструктуры в настоящее время уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня российские военные атаковали объекты по выпуску комплектующих для беспилотников на территории бывшего харьковского завода «Промсвязь».


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    22 июня 2026, 13:24 • Новости дня
    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году

    Эксперты: Европа планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году

    Эксперты объяснили приготовления ЕС к войне с Россией в 2030 году
    @ Charles Rosemond/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К 2030 году НАТО планирует нарастить ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. Для запуска эскалации с Москвой Брюссель может создать дугу напряженности вокруг северных регионов России, а также Белоруссии, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Алексей Анпилогов. Ранее в МИД России заявили о военных приготовлениях НАТО и ЕС, напоминающих план «Барбаросса».

    «Через четыре года Североатлантический альянс планирует финализировать стратегию «НАТО-2030», предполагающую перевод ряда гражданских предприятий на военные рельсы. Речь идет о принципиальном перевооружении блока, в котором руководство Евросоюза должно выполнять роль политического крыла», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Согласно этим планам, каждая механизированная бригада НАТО должна будет иметь в своем распоряжении до тысячи беспилотников. Также к 2030 году они намерены кратно увеличить запасы снарядов для ствольной артиллерии. Кроме того, в ближайшие годы Европа станет антироссийским буфером для США, пока Вашингтон обновляет свой ядерный потенциал», – продолжил спикер.

    По словам собеседника, в рамках НАТО Штаты предоставляют ЕС операционную автономность – Вашингтон будет определять где и чем воевать европейским членам альянса, а те, в свою очередь, будут сами планировать – как вести боевые действия. В целом, указал аналитик, альянс к 2030 году должен будет обновить вооружение сухопутных сил и ВМС, нарастить количество средств ПВО и ПРО, а также усилить наступательный потенциал ракетами средней дальности. «В рамках этого же трека развивается так называемое минеральное НАТО, ресурсной базой которого выбрана Австралия», – добавил он.

    «Для создания конкурентного преимущества, как считают в Брюсселе, ЕС отвлекает силы России украинским кризисом. При этом Москва постоянно говорит, что не хочет конфликта с Североатлантическим альянсом и выражает готовность к диалогу. Однако противоположная сторона, по сути, пока отказывается от равноправного и открытого обсуждения с Москвой всех острых вопросов. Поэтому ситуация медленно движется к прямому столкновению», – посетовал эксперт.

    2030 год чаще других фигурирует в прогнозах о потенциальном прямом конфликте России и НАТО, потому что к этому времени Европа планирует подготовить свои мобилизационные ресурсы, пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. «Россия не хочет войны, но продвижение альянса на восток вынуждает Москву наращивать оборонительный потенциал. Европа же находится в цивилизационном кризисе, решение которого, с ее точки зрения, лежит в военной плоскости», – указал он.

    Кроме того, отметил спикер, в североевропейских странах бытует мнение, что в случае конфликта с Россией они смогут отсидеться за санитарным кордоном Восточной Европы. «Поэтому, несмотря на огромные диспропорции в экономике государств НАТО, к 2030 году они планируют еще больше развернуть свой ВПК, чтобы соперничать с мобилизованной за время СВО российской экономикой», – детализировал спикер.

    «Также ближайшие три-четыре года важны с точки зрения психологической подготовки жителей стран НАТО для войны с Россией. Кроме того, Брюсселю нужно несколько лет на принятие соответствующих законов о всеобщей мобилизации и росте финансирования ВПК в размере, который требуют США – около 5% от ВВП», – объяснил аналитик.

    «В рамках начала конфликта НАТО будет создавать провокации в отношении Калининградской области, а также на границах северных российских регионов. Также дуга напряженности, вероятно, коснется Белоруссии. Брюссель намеренно сводит ситуацию к эскалации, и конфликт может разрастаться как снежный ком», – допустил Анпилогов.

    Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил «Известиям», что Москва видит военные приготовления НАТО и ЕС, которые все больше напоминают немецкий план «Барбаросса» – стратегию нацистской Германии по нападению на СССР. «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – добавил дипломат.

    Запад открыто готовится к войне, во всех его стратегических документах начало войны на европейском континенте закладывается на 2030 год, подтверждал в интервью СТВ Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Белоруссии. «На это нацелены все их военные бюджеты. Это агрессивная милитаристская политика Запада, которая направлена сегодня как раз на подрыв мира и безопасности», – указывал он.

    В июне на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин опроверг планы российского нападения на Североатлантический альянс, сообщает Кремль. «Какой смысл для нас вообще, резон нападать на Европу и воевать с НАТО? Это же просто, я говорю, что это бред, но мне кажется, что это не просто бред, это сознательная провокация, для того чтобы создать угрозу, которой реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону», – указал он.

    Со своей стороны Кристиан Фройдинг, командующий сухопутными войсками ФРГ, заявлял на аэрокосмической выставке ILA в Берлине в середине июня, что Германия должна подготовиться к нападению России к 2029 году или даже раньше, писало Politico. По его словам, среди союзников по НАТО существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию альянса до конца десятилетия. «Это не немецкий график. Это согласованные с 32 членами блока разведывательные данные», – отметил он.

    Месяцем ранее возглавляемый британской армией североатлантический Союзный корпус быстрого реагирования (ARRC) провел масштабные командно-штабные учения Arrcade Strike. Причем маневры прошли на заброшенных платформах лондонской станции метро Чаринг-Кросс, сообщает Минобороны Британии.

    По сценарию, действие разворачивается именно в 2030 году. В ходе учений проверялась способность ARRC планировать и командовать крупномасштабными военными операциями с участием около 100 тыс. военнослужащих из Великобритании и ее союзников по НАТО. Из скрытого подземного пункта штаб координировал действия не только на суше, но и на море, в воздухе, космосе и киберпространстве.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне. Документ предполагает совместную разработку боеприпасов для ПВО, производство ракет и укрепление восточной границы НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на самом деле задумали Лондон и Варшава, почему они спешат оформить этот союз и как России относиться к практике заключения двусторонних пактов странами – членами НАТО.

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    22 июня 2026, 18:13 • Новости дня
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника, сообщило Минобороны России.

    Удары пришлись по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту временного размещения личного состава, передает Минобороны.

    Атакованные позиции принадлежали 15-й отдельной бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Цели располагались в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье на территории Донецкой народной республики.

    Ведомство также опубликовало кадры успешного поражения указанных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными ударами бомб ФАБ-500.

    Несколькими днями ранее дроны-камикадзе «Герань» поразили пункт дислокации сил украинской нацгвардии около этого же населенного пункта.

    До этого российская авиация нанесла удары тяжелыми бомбами по другим военным объектам противника в Донецкой народной республике.

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    23 июня 2026, 00:32 • Новости дня
    И.о. постпреда при ООН Евстигнеева: Цели СВО будут достигнуты
    И.о. постпреда при ООН Евстигнеева: Цели СВО будут достигнуты
    @ russiaun

    Tекст: Антон Антонов

    СВО последовательно достигает поставленных целей, заявила и. о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по Украине.

    «СВО последовательно достигает поставленных целей. Российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения», – приводит слова Евстигнеевой РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что Россия продолжит реализовывать задачи спецоперации, а поставки западного оружия, санкции и попытки давления, по ее словам, не способны изменить ситуацию на фронте.

    «Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены», – добавила Евстигнеева.

    Она подчеркнула, что российская сторона не наносит удары по гражданской инфраструктуре и строго соблюдает обязательства по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    По ее словам, видеозаписи очевидцев указывают, что собор пострадал из-за неудачной попытки украинского расчета ПВО перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евстигнеева назвала удар ВСУ по автобусу попыткой втянуть Минск в конфликт.

    Министерство обороны России заявило о поражении комплекса зданий Киево-Печерской лавры ракетой американского ЗРК Patriot и подчеркнуло отказ Вооруженных сил России от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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    22 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Рожин: Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о текущей ситуации в Красном Лимане. По его данным, российские подразделения уверенно закрепляются в населенном пункте.

    «Российские флаги в Красном Лимана. Сейчас они фиксируются в большинстве районов города», – заявил эксперт в Max. Он отметил, что боевые действия в этом направлении продолжаются.

    Помимо городских кварталов, столкновения идут в лесах к югу от Красного Лимана. Также российские силы ведут бои за Старый Караван, продвигаясь в сторону Райгородка и Славянска.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Юрий Контробай заявил о потере Киевом контроля над Красным Лиманом.

    Двумя днями ранее штурмовые отряды российской армии продвинулись в городской застройке этого населенного пункта.

    До этого Министерство обороны России сообщило о создании огневого мешка для остатков подразделений противника.

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    22 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Российские войска поразили склад боеприпасов и позиции ВСУ в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группировки «Юг» успешно ликвидировали пункт временной дислокации и арсенал противника в Константиновке, сообщило Минобороны.

    Точечные удары наносились при тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. Вражеский объект располагался в одном из домов частного сектора. Огонь артиллерии спровоцировал возгорание здания, что привело к мощной детонации хранившихся внутри боеприпасов.

    Российские подразделения продолжают удерживать под постоянным огневым контролем все районы населенного пункта, подчеркнули в Минобороны. Операторы разведывательных дронов помогают оперативно выявлять и уничтожать любые появляющиеся цели.

    Видео с уничтожением пункта дислокации и склада боеприпасов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

    В субботу российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом.

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    23 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Российская армия прорвалась на северную окраину Константиновки
    Российская армия прорвалась на северную окраину Константиновки
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовые подразделения успешно закрепились в районе Червоный Константиновки, значительно усилив давление на оборонительные рубежи украинских войск, сообщают военкоры.

    Передовые отряды ВС России установили контроль над новыми позициями в Константиновке, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Обстановка в Константиновке для ВСУ остается сложной и продолжает ухудшаться. Российские маневренные группы смогли проникнуть в Червоный район – северную окраину города», – сообщили военкоры

    Появление бойцов на этом участке фронта свидетельствует о возрастающем давлении на украинский гарнизон. При этом украинские военные аналитики признают, что на востоке и западе населенного пункта продолжаются тяжелые бои.

    Группировка «Юг» освободила за сутки 103 здания в Константиновке.

    Военнослужащие штурмовых подразделений Южной группировки войск развернули флаг России на освобожденной улице Преображенской в Константиновке.

    Военнослужащие четвертой бригады Южной группировки войск эвакуировали первых мирных жителей из освобождаемой от ВСУ Константиновки.

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    22 июня 2026, 13:54 • Новости дня
    ВС России «Геранями» уничтожили хранилище ГСМ ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по нефтебазе в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области, лишив украинских операторов дронов запасов горючего, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны обнародовало видеозапись успешной атаки на объекты украинской армии, передает РИА «Новости».

    Удар наносился с использованием ударных аппаратов «Герань». Целью стала инфраструктура противника в Запорожской области.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения хранилища ГСМ на нефтебазе «Канцеровка», используемого в интересах ВСУ, специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Высокогорное Запорожской области», – отмечается в заявлении.

    Российские беспилотники «Герань» поразили логистический центр украинской армии в Харьковской области.

    Днем ранее дроны-камикадзе нанесли высокоточные удары по базе горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области.

    Момент поражения хранилища горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области российскими «Геранями» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    22 июня 2026, 13:09 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ
    ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также используемым ВСУ складам горючего.

    Кроме того, удары наносились по местам сборки и хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 167 044 беспилотника, 662 ЗРК, 29 870 танков и других бронемашин, 1746 боевых машин РСЗО, 35 454 орудия полевой артиллерии и миномета, 64 658 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России за сутки нанесли серию ракетных и бомбовых ударов по логистике ВСУ.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ответных ударов.

    Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    23 июня 2026, 04:23 • Новости дня
    Посол в США Дарчиев: Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО
    Посол в США Дарчиев: Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия одержит победу и нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, заявил посол Александр Дарчиев на акции «Свеча памяти» в посольстве России в Вашингтоне.

    «Нацизм в его новой инкарнации будет сокрушен по итогам СВО, и победа будет за нами», – приводит слова посла РИА «Новости».

    Дарчиев заверил, что у врагов России ничего не выйдет. «Ведь наше дело правое», – добавил он.

    Он также заявил, что нацизм в Европе вновь поднимает голову, передает По его словам, горячие головы в Германии, забывшие уроки истории, уже грезят «четвертым рейхом» и новым походом на Восток.

    Дарчиев напомнил, что россияне как наследники великой Победы хранят память о погибших. Он отметил, что участники акции отдают дань уважения павшим и клянутся не допустить повторения трагедии в наше неспокойное время.

    Советский народ, в отличие от стран Европы, не встал на колени перед нацистами, а сражался до конца и победил, заявил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в ФРГ Сергей Нечаев на памятном мероприятии в берлинском Трептов-парке назвал любые попытки возрождения неонацистской идеологии абсолютно неприемлемыми.

    Посольство России в Германии в начале июня призвало Берлин признать преступления Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова 22 июня заявила о недопустимости стремления уравнять нацистскую Германию и Советский Союз.

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    22 июня 2026, 13:36 • Новости дня
    Военкор Котенок: ВСУ могли атаковать Воронеж ракетами Storm Shadow

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска могли атаковать территорию Воронежа ракетами Storm Shadow, сообщил военкор Юрий Котенок.

    Котенок в Max сообщил, что ВСУ били ракетами Storm Shadow. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

    В 11.40 по московскому времени губернатор области Александр Гусев объявлял в Telegram о ракетной опасности, однако о самом факте прилетов не сообщал.

    При этом очевидцы заявляют о характерных звуках в небе. Одна из местных жительниц рассказала, что слышала сильный гул и заметила над своим домом около четырех объектов, визуально напоминающих снаряды.

    Гусев ранее сообщил, что в результате падения обломков сбитых над Воронежем высокоскоростных целей пострадали три человека.

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    23 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    Трамп: Автоконцерны США готовы выпускать Patriot и Tomahawk
    @ Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Производители американских автомобилей задействуют свободные мощности для выпуска ракет и других вооружений, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – заявил глава американского государства, передает РИА «Новости».

    По его словам, автопроизводители, имеющие свободные мощности, уже заключают контракты на выпуск ракет.

    Трамп отметил, что власти сотрудничают с такими компаниями, как General Motors и Ford, при этом руководство General Motors проявляет высокую заинтересованность в военном производстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский автогигант General Motors запланировал совместное производство деталей вооружений с корпорацией Lockheed Martin.

    До этого Пентагон ускорил программы по созданию недорогих ракет на замену дорогим боеприпасам Tomahawk.

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    22 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Тело российского туриста нашли в саду дома в Анталье

    Местные жители нашли российского туриста Сергея Тремасова мертвым в Анталье

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой Анталье в саду жилого трехэтажного дома обнаружено тело российского туриста Сергея Тремасова, сообщают турецкие СМИ.

    В районе Гюзелоба округа Муратпаша местные жители увидели лежавшего без движения мужчину на территории трехэтажного дома и вызвали экстренные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Turizm News и турецкие СМИ.

    «Прибывшие на место медики констатировали смерть гражданина России Сергея Тремасова. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти», – пишут турецкие СМИ.

    Уточняется, что россиянин прилетел в Анталью через местный аэропорт 10 июня, за 12 дней до обнаружения его тела.

    Тело Тремасова доставлено в морг Института судебной медицины Антальи, где проведут вскрытие. Обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины продолжают выяснять следственные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на популярном турецком курорте в районе Окурджалар медики нашли мертвым 50-летнего российского туриста в номере отеля.

    В мае генконсульство России в Анталье подтвердило смерть 44-летнего российского туриста в номере отеля в Аланье.

    Российский 62-летний турист Валдас Лабанаускас скончался на курорте Аланья в провинции Анталья.

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