Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами

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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

Бои ведутся в плотной городской застройке Михаил Андроник/РИА Новости
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов. Подробности...
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Латышские ура-патриоты отказываются умирать за родину

Сейчас в Латвии профессиональная армия REUTERS/Ints Kalnins
Латвия готовится срочно вернуть советский атавизм, от которого отказалась всего несколько лет назад, – обязательный призыв в армию. Объясняется это, разумеется, «войной в Европе». Однако внезапно выяснилось, что даже те, кто называет себя «латвийскими патриотами», и даже многие латвийские генералы против призыва в армию. Граждане Латвии не хотят умирать за свою страну. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Где искать равноправие в треугольнике Россия – Китай – США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия и Китай нуждаются в гораздо более тонком и тщательном выстраивании своей политики на основе общих стратегических целей. Каждый из них ведет наступление на несправедливый международный порядок самостоятельно, результат должен отвечать их представлениям о правильном мировом устройстве. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Как Зеленскому в США руки целовали

«Американец» теперь плохое слово

Тайны визита Медведева в Китай

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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Где вы будете встречать Новый год?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин утвердил ответные меры в сфере поставок газа на действия недружественных стран
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    Как Луна сблизит Китай и Россию

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    Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»

    записанное обращение


    Бойцы ВСУ рассказали о своих гигантских потерях

    специальная операция


    Герасимов раскрыл, сколько оружия Запад передал Украине

    Видео

    Ковыктинское месторождение


    Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

    «унизительный сценарий»


    Американские СМИ: Зеленский не достиг целей в Вашингтоне

    коллегия Минобороны


    СВО ведет к масштабному усилению российской армии

    спецоперация на Украине


    В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

    танкеры с СПГ


    Катар поможет России в усмирении Европы

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами

    Путин: Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами на дипломатическом треке

    22 декабря 2022, 20:14

    Текст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

    «Руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Это выглядит необычно, даже странно», – сказал он, передает ТАСС.

    «Тем не менее рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше», – сказал Путин.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США, заявила, что переговоры Зеленского и главы США Джо Байдена продемонстрировали, что Киев и Вашингтон не стремятся к миру, а настроены на продолжение конфликта.

    Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
    		    22 декабря 2022, 19:24
    Фото: Michal Fludra/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.

    «Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».

    Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.

    В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.

    В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.

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    Путин ответил на вопрос о «затягивании СВО»
    		    22 декабря 2022, 19:35
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона стремится завершить конфликт на Украине, но она избегает неоправданных потерь, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после Госсовета.

    «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Ну а что касается, что и как происходит, я уже много раз говорил, интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос: «Нет ли опасения, что СВО затягивается?».

    Выступление президента транслирует телеканал RT.

    Также Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.

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    Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

    21 декабря 2022, 21:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщают информационные агентства.

    «Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, для решения задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», – обратился Путин к Мезенцеву, передает РИА «Новости».

    Также российский лидер назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

    На этой неделе в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что белорусский лидер прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам.

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    Путин: Россия прошла 2022 год уверенно
    Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено

    22 декабря 2022, 19:05

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

    «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС.

    «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин.

    Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

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    Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
    Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза

    22 декабря 2022, 15:44

    Текст: Вера Басилая

    Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника.

    Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

     

    На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно».

    «Здорово», – ответила девочка.

    «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент.

    Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза.

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    Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета

    22 декабря 2022, 18:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

    Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС.

    На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей.

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    Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами
    Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции

    22 декабря 2022, 16:41

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции

    Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС.

    Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами.

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    Путин: Россия «повыбивала» поставленное Западом советское вооружение на Украине
    		    22 декабря 2022, 20:07
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия практически полностью уничтожила на Украине всё советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО, заявил президент России Владимир Путин в четверг журналистам.

    «Я думаю, что ресурсы западных стран и стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Но дело ведь в другом. Дело в том, что на Украину поступают вооружения из бывших стран Варшавского договора, в основном советского производства. И вот это действительно близко к исчерпанию. Там мы практически все повыбивали, повыжгли. Там несколько десятков можно насчитать единиц бронетехники. Ну, сотни. В таком масштабе. Выбили много, это правда. И вот эта техника близка к исчерпанию», – цитирует его ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта.

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    Песков: Медведев лично расскажет Путину о визите в Китай
    Представитель Кремля Песков заявил, что зампред Совбеза Медведев доложит российскому лидеру о визите в Китай

    22 декабря 2022, 13:23

    Текст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину о ходе визита в Китай, они всегда на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Медведев регулярно поддерживает контакт с президентом, поэтому если Медведев пока не успел доложить Путину о поездке в Китай, то сделает это в любое время, передает РИА «Новости».

    Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными».

    Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. 

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    Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
    Путин: СВО стала вынужденной и необходимой мерой

    22 декабря 2022, 19:12

    Текст: Вера Басилая

    Спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хочу подчеркнуть: всё, что происходит, и всё, что связано со специальной военной операцией – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет – и прежде всего наших людей», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент также отметил, что Вооруженные силы РФ, задействованные в специальной военной операции, добиваются нужных России целей, действуют достойно.

    Ранее президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

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    Путин рассказал, когда огласит послание Федеральному собранию

    22 декабря 2022, 19:28

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин намерен огласить послание Федеральному собранию в начале 2023 года.

    «Мы это сделаем в начале года, безусловно», – передает его слова ТАСС. Конкретной даты он не назвал, но отметил, что послание состоится.

    Путин пояснил, что не оглашал послание, так как динамика событий была очень большая, а ситуация развивается очень и очень динамично.

    Глава государства отметил, что «сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

    Путин отметил, что тезисы возможного послания этого года были отражены в других его выступлениях. «В тех или иных форматах я уже говорил о ключевых вещах, потом опять собрать и повторяться не очень хочется», – сказал он.

    Напомним, большая пресс-конференция Путина в 2022 году также не состоится.

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    Путин заявил о шквале информационных атак на российскую молодежь

    22 декабря 2022, 17:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Молодое поколение оказалось под информационным шквалом, оно стало уязвимым в такой геополитической ситуации, заявил президент Владимир Путин на Госсовете.

    «Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – цитирует Путина ТАСС.

     

    Он пояснил, что сейчас основную роль играют флагманские проекты в сфере просвещения, которые уже два года проводит общество «Знание». Президент отметил, что информации в интернете много, но достоверной – недостаточно, потому, когда она проверяется признанными профессионалами, то пользуется доверием и имеет огромное значение.

    В августе российский лидер хвалил молодежь за стремление реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, а также за активную жизненную и гражданскую позицию.

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    Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России
    Путин выступил с предложением ввести академический курс по основам государственности России

    22 декабря 2022, 17:36

    Текст: Елизавета Шишкова

    Молодым людям необходимо дать опору в виде достоверных знаний, в связи с этим нужно ввести отдельный академический курс по основам государственности России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Госсовете.

    «Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», – передает его слова ТАСС.

    Путин напомнил, что в этом году в России запустили программу «Регион для молодых».

    «В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты Федерации получат 15 млрд рублей – эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную, полезную для общества деятельность», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – заключил он.

    Также Путин заявил на заседании, что молодежная политика является стратегически важной темой.

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    Путин назвал волонтеров в зоне СВО примером для молодых людей
    Путин назвал волонтеров в зоне СВО храбрыми и смелыми людьми

    22 декабря 2022, 16:52

    Текст: Вера Басилая

    Добровольцы, помогающие людям в зоне специальной военной операции, показывают пример многим молодым россиянам, это храбрые и смелые люди, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на Госсовете.

    «Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи. Кто по зову сердца, рискуя порой своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне СВО. Такие неравнодушные и храбрые, смелые ребята – пример для очень многих молодых людей в нашей стране», – сказал Путин, передает ТАСС

    «[Нужно] создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику <…> в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО», – добавил глава государства, отметив, что следует поддерживать благородный порыв молодых людей.

    Он также подчеркнул, что волонтерство уже стало нормой жизни для многих жителей страны.

    Ранее в соцопросе ВЦИОМ россияне назвали героями года волонтеров.

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    Путину вручили книгу сочинений молодежи из городов Донбасса

    22 декабря 2022, 17:59

    Президент Владимир Путин перед заседанием Госсовета пообщался с победителями и финалистами проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», главе государства вручили книгу с сочинениями молодежи из Донбасса. Общение происходило на стенде платформы в Доме молодежи в Манеже.

    Координатор специальных проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Донецкой Народной Республике и куратор проекта «Спасибо, братцы!» по работе с демобилизованными студентами из ДНР и ЛНР Никита Киосев вручил президенту книгу с сочинениями победителей конкурса «Пишем будущее» платформы «Россия – страна возможностей», где собраны сочинения от молодежи из разных городов Донбасса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он также поблагодарил Путина за решение вернуть донецких студентов к учебе и передал президенту личное письмо от победительницы конкурса «Пишем будущее» Анастасии Мирошкиной из Енакиево.

    «Мы стремимся раскрыть Россию для молодых людей на Донбассе, чтобы каждый 20-летний парень, как я в 2014 году, мог воспользоваться возможностями и построить свою судьбу здесь, в России. Для этого мы запустили проект «Пишем будущее», где ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей писали сочинения с образами и смыслами счастливого будущего», – отметил Киосев.

    Конкурс «Пишем будущее» был запущен специально для молодежи новых регионов России. Это конкурс эссе, где ребята делились мыслями о том, что считают важным, каким видят свое личное будущее, будущее своей малой Родины, общества, института семьи и брака, делятся собственным творчеством, а также профессиональным опытом и стратегическим видением дальнейшего социально-экономического, культурного и инновационного развития. Всего заявки на участие подали более 10 тыс. человек. 5 267 конкурсантов вошли в число победителей, а в поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие» отправились уже более 4 тыс. конкурсантов.

    О важности развития экологического мышления у россиян и конкурсе платформы, который помогает этого достичь, Президенту рассказала участница проекта «Экософия», соавтор и организатор проведения фестивалей по раздельному сбору отходов «Второе дыхание» в городах Подмосковья Ульяна Белова.

    «В проекте «Экософия» нас уже более 40 тысяч, и идея объединения экоактивистов разных проектов в едином, сильном движении, получила горячий отклик – на форуме «Экосистема», который в сентябре прошел на Камчатке, было положено начало созданию такого всероссийского молодежного экологического движения», – поделилась она.

    Помимо общения с участниками проектов президент традиционно принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия – страна возможностей», где каждый может исполнить желания детей и пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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