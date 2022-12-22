Давшему ложные показания о стрельбе в вузе в Перми студенту назначили обязательные работы

Бывший студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Александр Калинин, давший ложные показания о стрельбе и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат, приговорен к 400 часам обязательных работ.

Суд признал Калинина виновным в совершении преступления и приговорил его к обязательным работам на срок 400 часов, передает ТАСС.

Судебный процесс в отношении Александра Калинина начался 23 ноября. Бывший студент юрфака ПГНИУ обвинялся в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»).

Согласно материалам дела, 20 сентября 2021 года Калинин во время стрельбы не находился на территории университета. Однако вечером того же дня обратился в травмпункт, сообщив о боли в ноге после прыжкасоа второго этажа 8-го корпуса ПГНИУ.

В травмпункте студенту поставили диагноз «ушиб правой стопы», соответствующая информация была занесена в систему «Промед», затем данные о якобы пострадавшем в результате стрельбы Калинине поступили в пермский минздрав.

Через несколько дней Калинин как «пострадавший» получил выплаты на сумму 500 тыс. рублей. Часть этих средств он потратил на покупку нового мобильного телефона и одежды. Оставшееся отдал родителям. Обман был раскрыт после того, как студент прошел допрос с применением полиграфа. Все полученные выплаты Калинин вернул.

Ранее Бекмансуров на суде признал свою вину в убийстве нескольких человек в Пермском университете. При этом он выразил несогласие с выводами экспертов о собственной вменяемости и сообщил, что скрывал часть своих ощущений от врачей, поскольку боялся, что не сможет потом служить в ВС России.