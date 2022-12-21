Греция закрыла воздушное пространство для самолетов из Белоруссии Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым 21 декабря 2022, 21:44 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщают информационные агентства. «Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, для решения задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», – обратился Путин к Мезенцеву, передает РИА «Новости». Также российский лидер назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии, сообщает ТАСС. На этой неделе в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что белорусский лидер прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам. Путин заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов Российский лидер заявил о необходимости обновить систему военных комиссариатов в России 21 декабря 2022, 16:12

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Глава государства Владимир Путин в ходе итоговой коллегии Минобороны обозначил необходимость модернизировать систему военных комиссариатов в России. По его словам, важно обновить систему цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями. Кроме того, обновления требуют системы гражданской и территориальной обороны, а также взаимодействия с промышленностью, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что важно уделить внимание улучшению системы накопления и хранения вооружения и военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации. Ранее глава государства заявил, что Россия будет продолжать наращивать военный потенциал. Путин осмотрел перспективные образцы вооружений Путин осмотрел современные и перспективные образцы вооружений 21 декабря 2022, 18:34

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Национального центра управления обороной (НЦУО) страны осмотрел новые и перспективные вооружения. Выставка прошла в атриуме НЦУО на Фрунзенской набережной, передает ТАСС. На ней показали современные и перспективные образцы техники, вооружений, боеприпасов и средств защиты различных видов и родов войск. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. В среду президент на заседании коллегии Минобороны объявил о необходимости расширения арсенала современных ударных средств в ВС России. Новости СМИ2 Минск ограничил передвижение на границе Гомельской области с Украиной Белоруссия временно ограничила въезд в пограничную полосу трех районов Гомельской области на границе с Украиной 21 декабря 2022, 06:59 Текст: Антон Никитин

Правительство Белоруссии временно ограничило въезд, вход, передвижение и временное пребывание в пограничной полосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной, следует из постановления за подписью премьер-министра республики Романа Головченко. В постановлении, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале Белоруссии, Головченко распорядился временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области, передает ТАСС. В документе уточняется, что временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно (месту пребывания), к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии или уполномоченного им должностного лица. Постановление вступило в силу после его официального опубликования. В документе не обозначены сроки его действия. Накануне Белый дом обвинил Белоруссию в создании условий для начала СВО на Украине. Анонсировано участие Путина в старте Ковыктинского месторождения Песков: Путин в среду примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения 21 декабря 2022, 13:37 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин 21 декабря примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства будет участвовать в церемонии по видеосвязи. Это событие, подчеркнул Песков, крайне значимое событие для отрасли и всей российской экономики, передает РИА «Новости». На связи с Путиным будет также глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Иркутской области. Ранее Путин заявил, что реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут, позволит к 2025 году нарастить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров. Новости СМИ2 Путину показали новый беспилотник-разведчик 21 декабря 2022, 19:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенту Владимиру Путину показали разведывательную беспилотную платформу в ходе посещения выставки вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО). Исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой рассказал главе государства, что все беспилотники проходят экспертизу в военном инновационном технополисе «Эра», передает ТАСС. Разработка позволяет размещать на беспилотной платформе ночные и дневные камеры. Путин в среду принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Главу государства на выставке сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Песков анонсировал важное выступление Путина на коллегии Минобороны 21 декабря 2022, 13:05

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Выступление российского лидера Владимира Путина на заседании Минобороны в среду будет объемным и важным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Будет важное выступление президента, достаточно объемное. На коллегии будет доклад министра обороны (Сергея Шойгу) и, как правило, потом ремарки заключительные президента», – сказал пресс-секретарь Путина, передает ТАСС. Кроме того, представитель Кремля подтверждал, что глава государства посетил зону проведения специальной военной операции. Президент в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии планов по милитаризации экономики России 21 декабря 2022, 16:56

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство не намерено милитаризировать страну, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны. «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности где надо и там, где и не надо на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики», – цитирует Путина ТАСС. Он добавил, что в этом нет необходимости, поскольку достигнутый уровень развития и структура экономики «не требуют этого». «Нам этого просто не нужно, а делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере мы не намерены и не будем этого делать», – подчеркнул президент. Также в ходе заседания коллегии Минобороны Путин заявил о необходимости улучшить систему военных комиссариатов в стране. Путин: Россия будет продолжать наращивать военный потенциал 21 декабря 2022, 15:10

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Россия будет продолжать наращивать военный потенциал, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. «Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», – передает РИА «Новости» слова Путина на итоговой коллегии Минобороны России. По его словам, боевые действия показали и вопросы, над которыми надо работать. «Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил», – сказал Путин. Президент добавил, что сегодняшняя задача – реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил. Новости СМИ2 Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию армии Путин: Страна дает все, что нужно военным 21 декабря 2022, 15:40 Текст: Елизавета Шишкова

Россия дает все, что военным необходимо, никаких ограничений по финансированию армии нет, заявил президент Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны. Он обратил внимание главы МО, Генштаба и всех командиров на то, что нет никаких ограничений по финансированию армии. «Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться», – передает его слова РИА «Новости». Президент подчеркнул, что в зоне СВО аптечки, форма, сухие пайки, бронежилеты и обувь должны быть на высшем уровне, современными и надежными, поскольку «на поле боя не может быть мелочей». Президент Владимир Путин выступает в среду на расширенной коллегии Минобороны, он попросил почтить молчанием память погибших в СВО и выразил благодарность российским военным. Путин заявил о желании России после распада СССР стать частью «цивилизованного мира» Путин заявил о желании России после развала СССР стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали 21 декабря 2022, 16:48 Текст: Елизавета Шишкова

Россия после распада СССР хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали, несмотря на ее усилия, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. «Всегда вынашивалась идея, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся это сделать. А мы со своей стороны почти всегда придерживались совершенно другого подхода, других установок», – передает его слова РИА «Новости». Путин отметил, что Россия всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира. И после распада СССР России казалось, что со дня на день она станет частью этого мира, однако выяснилось, что ее там не ждали. Президент пояснил, что имеет в виду и свою деятельность, так как тоже предпринимал попытки сблизиться. Новости СМИ2 Путин: Неизбежность столкновения на Украине была очевидной Путин назвал очевидной неизбежность столкновения с враждебными силами на Украине 21 декабря 2022, 17:12 Текст: Ольга Иванова

Столкновение с враждебными силами на Украине было неизбежно, вопрос был только в том, когда это произойдет, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Путин подчеркнул, что военные действия всегда связаны с трагедиями и потерями, сообщает ТАСС. «Это мы прекрасно понимаем, отдаем в этом отчет, но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра», – сказал он. Также президент заявил о проявлении неонацизма и фашизма на Украине. Он отметил, что они есть и в России, но страна борется с ними. «Националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся. Мы не возводим это в ранг национальной политики, а на Украине возводят, все делают вид, что не замечают этого», – сказал Путин. По его словам, «национализм вроде как и неплох. Борются за национальные интересы, а то, что это делается на основе фашистской, неонацистской идеологии, просто никто не замечает». «Со свастикой ходят в центре крупнейших городов, в том числе и в столице, и вроде так и надо. Это так же, как и в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, и было наплевать, извините за моветон, что это террорист, признанный международный террорист. Было наплевать, потому что использовали в борьбе с Россией. Так и здесь, неонацистов используют в борьбе с Россией, и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись. Но нам-то не все равно», – сказал он. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы. Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в ВС 21 декабря 2022, 15:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны России заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС России. Путин заявил, что у России есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. Кроме того, отметил он, промышленность страны располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими техническими характеристиками, сообщает РИА «Новости». Президент отметил, что «в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств». Он отметил, что уже в январе на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими ракетными системами «Циркон». «В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», – сказал Путин. Кроме того, межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, сообщил Путин «В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Мы знаем, там есть некоторое движение вправо, это не меняет наших планов. Все будет реализовано», – рассказал он. Ранее Путин заявил о готовности Москвы выполнить все намеченные планы военно-промышленного комплекса. Новости СМИ2 Греция закрыла воздушное пространство для самолетов из Белоруссии Греция закрыла свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии 21 декабря 2022, 19:46 Текст: Ольга Иванова

Греция запретила полеты в Белоруссию и из нее, сообщил греческий портал pentapostagma.gr. Портал опубликовал фото распоряжения Управления гражданской авиации Греции, в котором говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов не должны выполнять полеты в район полетной информации (РПИ, FIR) Минска (Белоруссия), сообщает ТАСС. Исключением могут быть случае, когда использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств. Кроме того, самолетам, которые использует Минск «запрещается посадка на территории Греческой республики, взлет с нее или пролет над ней». Исключение делается для самолетов в аварийной ситуации, гуманитарных и санитарных воздушных судов. Ограничения продлятся с «08.14 21 декабря 2022 года до 23.59 21 марта 2023 года». Портал утверждает, что мера принята в связи с ростом опасений по поводу возможного участия Белоруссии в военных действиях на Украине. Путин заявил, что по-прежнему считает украинцев братским народом 21 декабря 2022, 17:19 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин сообщил, что его отношение к украинскому народу не изменилось, он по-прежнему считает его братским. «Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда – и вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю», – сказал он на заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС. Глава российского государства напомнил, что Москва много десятилетий пыталась выстроить отношения с Киевом в новых условиях, причем не просто добрососедские отношения, а братские отношения. «И кредиты давали, и чуть ли не бесплатно энергоресурсы поставляли. Годами! Нет, ничего не работало», – сказал президент. Путин указал, что при выходе из СССР Украина в декларации независимости указала, что является нейтральной страной. «Я думаю, что тогдашние руководители России тоже это имели в виду. Уверен, что это было именно так. Поэтому в целом можно понять тогдашнее руководство – в условиях того времени не видели, наверное, угроз. Нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели. Но нет. Противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно», – подчеркнул он. Никакие действия российской стороны по выстраиванию хороших отношений с украинской не достигали целей, заметил президент. Ранее глава российского государства также отмечал, что Россия с уважением относится к украинскому народу, даже несмотря на трагическое противостояние. Новости СМИ2 Путин: Удары ВСУ приходятся прямо по жилым кварталам Донецка Президент РФ Путин: Удары со стороны Вооруженных сил Украины приходятся прямо по жилым кварталам Донецка 20 декабря 2022, 23:58 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на то, что удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка. Глава государства поинтересовался у Пушилина, верно ли, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка. В ответ врио главы Донецкой Народной Республики подтвердил, что со стороны ВСУ ведутся целенаправленные веерные обстрелы «по площадям» – по Донецку, по Макеевке, по Горловке, передает ТАСС. Врио губернатора привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке под обстрелами погиб 21 мирный житель, а 94 человека получили ранения. Пушилин подчеркнул, что это абсолютно мирные жители. В минувшее воскресенье в результате обстрела Донецка украинскими войсками получили повреждения три корпуса больницы имени Калинина. В тот же день ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», в результате повреждения получила территория гостиницы «Виктория. Ранее Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.