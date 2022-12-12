В России решили построить завод укоренения черенков ягодных кустов

В России построят первый завод укоренения черенков ягодных кустов. Предприятие, которое появится в Копейске Челябинской области, ежегодно будет выращивать 10 млн саженцев, сообщил директор компании «Росток» Алексей Докучаев.

Докучаев в комментарии Ura.ru уточнил, что завод, проект строительства которого уже подготовлен, будет построен на территории Копейского округа, возле аэропорта «Калачево». Площадь завода составит 4 тыс. кв. метров.

Производственная площадка объединит главный цех, тепличный комплекс и хозпостройки. База для выращивания маточных растений, с которых будут срезать черенки, разместится на территориях в 38 га в Сосновском районе и Копейском округе.

Помощь в реализации проекта оказали министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин и мэр Копейска Андрей Фолейчик.

Технология предполагает создание в помещениях завода условий, оптимальных для различных культур: смородины, жимолости, крыжовника, малины и ежевики, которые размножаются вегетативно. Состояние среды будет автоматически поддерживаться компьютером.

Проект создания завода рассчитан на три года. Объем инвестиций превысит 500 млн рублей. На предприятии предусматривают два формата работы: выращивание собственных сортов и по заказу. Если в обычной ситуации аграрии отводят на закладку новой культуры три года, то с помощью челябинского завода на разведение культуры затратят всего год.

При этом стоимость местных саженцев будет примерно в два раз меньше европейской продукции – доллар вместо двух.

В настоящее время сельхозпредприятия порядка 60% саженцев завозят из-за рубежа, прежде всего, из Польши и Голландии и других недружественных стран.

В мае новые теплицы под ягоды появились в Подмосковье.