В Челябинске создали импортозамещающий материал для электрогенераторов

Ученые из Челябинска создали тепловым ударом теплоэлектрический материал, который поможет создать различные техустройства на замену импорту, сообщила доцент Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Елена Белая.

«Мы пришли к выводу, что режим нагрева существенно влияет на фазовый состав конечного продукта. В итоге поняли, что при синтезе делаффосита необходимо использовать тепловой удар», – рассказала Ura.ru Белая.

Ученые ЧелГУ создали алюминат меди. На разработку способа его получения выдан патент. Материал используют при создании технических устройств. В качестве теплоэлектрических материалов его задействуют в электрогенераторах. В этом случае агрегаты получают ряд преимуществ: простую конструкцию, отсутствие подвижных частей, бесшумную работу и повышенную надежность.

Другие сферы применения: в качестве прозрачных электродов в плоскопанельных дисплеях, солнечных элементах и сенсорных панелях. Создаваемое оборудование приходит на замену импортных аналогов.

Разработку создали на кафедре химии твердого тела и нанопроцессов. Кроме Белой, в работе приняли участие ныне скончавшийся профессор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Валерий Викторов, доцент кафедры ЧелГУ Игорь Ковалев, аспирант Александр Макогон и выпускница аспирантуры вуза Мария Прокопенко.