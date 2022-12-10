Полиция непризнанного Косово закрыла въезд в край

Въезд в автономный сербский край через КПП «Ярине» закрыла полиция Косово

Полиция непризнанного Косова закрыла въезд в автономный сербский край через КПП «Ярине» для автотранспорта и пешеходов, сообщило агентство Танюг.

До этого на КПП «Ярине» задержали бывшего полицейского серба Деяна Пантича, после чего сербское население перекрыло баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП и вышло на акции протеста. К баррикадам стянули патрули Миссии Евросоюза в Косове (EULEX), а также сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR), передает ТАСС.

Между тем, в правительстве Сербии заявили, что задержание экс-полицейского Деяна Пантича на КПП «Ярине» в Косово и Метохии является попыткой мести и запугивания сербского населения.

По словам главы канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петара Петковича,премьер непризнанного Косово Альбин Курти, пытается пытается приписать полицейским деяния, к которым они не имеют отношения, и тем самым запугать всех сербов, которые не хотят терпеть его террор и нарушение соглашений.

До этого 5 ноября сербы из Косово и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного образования после того, как было принято решение штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные автомобильные знаки на косовские, с 22 ноября.

Напомним, Белград собрался рассмотреть возвращение представителей сил безопасности Сербии на территорию Косово и Метохии в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН.

Ранее в правительстве Сербии обвинили косовский спецназ во вторжении на север сербского края Косово и Метохия и оккупации города Косовска-Митровица. Согласно Брюссельским соглашениям, силы косовской полиции не имеют права вторгаться на населенный сербами север края без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что развитие событий в Косово рискует стать неуправляемым, вплоть до новой войны.

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