Умерла свидетель убийства Талькова

Проходившая свидетелем по делу об убийстве Талькова директор певицы Азизы Элла Касимати умерла в Греции

В Греции после тяжелой болезни скончалась одна из главных свидетелей по делу об убийстве Игоря Талькова Элли Касимати, которая была директором певицы Азизы.

В момент убийства Игоря Талькова Касимати находилась рядом с Азизой, и продолжала работать с певицей еще несколько лет, позже она уехала в Грецию.

Женщина общалась лишь с несколькими людьми из шоу-бизнеса, у нее нашли неизлечимое заболевание, вследствие чего сильно похудела и весила всего 36 кг, пишет «Московский комсомолец».

Тальков погиб 6 октября 1991 года, он был застрелен. Виновником считали сбежавшего в Израиль концертного директора Валерия Шляфмана, но позже появилась версия о случайным выстреле, произведенным телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.

Между тем, есть свидетельства охранников и друзей Талькова, которые подвергают критике версию о том, что звезду убил Малахов.