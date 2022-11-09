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Найден черный ящик упавшего в Костромской области Ми-2
СК сообщил о найденном черном ящике упавшего в Костромской области вертолета Ми-2
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Извлечен черный ящик совершившего аварийную посадку в Костромской области Ми-2, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили в пресс-службе СК.
«Следователями СК организован комплекс необходимых следственных действий: проведен осмотр места происшествия с участием следователя-криминалиста, изъят черный ящик, получены образцы авиационного топлива, назначены судебно-медицинские экспертизы, летно-техническая и химическая экспертизы, проведены допросы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности, передает РИА «Новости».
В Костромской области вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку. Воздушное судно потерпело крушение неподалеку от аэропорта Сокеркино, оно проводило санитарный рейс. На борту находились два медика, два пилота и пациент, последний скончался. Пострадавших эвакуировали с места.
Стали известны результаты первых экзитполов на выборах в США
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По результатам первых экзитполов на выборах в США республиканцы имеют значительный перевес, результаты опубликованы на странице InteractivePolls в Twitter (заблокирован в России).
В Сенате республиканцы получают 54 места, демократы – 46. В Палате представителей – 246 у республиканцев против 189 у демократов, передает «Московский комсомолец».
При этом штаты Аризона, Невада и Джорджия теперь «перешли под контроль» республиканцев. Аналогичный потенциал имеет Нью-Гэмпшир. Нью-Йорк, Колорадо, Калифорния и ряд других штатов остаются на стороне демократов.
8 ноября в США проходит основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов.
Между тем лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что республиканцы в случае победы на выборах в Конгресс США не исключают возможности объявления импичмента президенту Джо Байдену.
США озвучили свое отношение к «окончательному статусу» Крыма
Замглавы Пентагона Кол заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией
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Киев сам должен решить, будет ли пытаться захватить Крым, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, добавив, что окончательный статус региона может обсуждаться между Украиной и Россией.
Кола попросили ответить на вопрос, собираются ли США поддерживать Украину, если та захочет захватить Крым. Кол ответил, что украинская сторона сама решит, ставит ли «военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год». Он не стал уточнять, готов ли Вашингтон поддержать такие потенциальные цели Киева, но заявил, что США собираются поддерживать запасы вооружений Украины, передает ТАСС.
Кроме того, он заверил, что США не пытаются «втолкнуть украинцев в переговоры» с Россией «еще до того, как они готовы». Вашингтон хочет обеспечить Киеву «возможность действовать с позиции силы, если и когда» украинская сторона «будет готова». Кол считает, что зимние условия создадут трудности для «крупномасштабных наступательных операций», а Москве и Киеву «предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии».
Он также признал, что оказание военной помощи Украине «оказывает давление на собственные запасы» и ВПК США, а также их союзников. При этом Кол выразил уверенность, что военная помощь Украине «не поставила Соединенные Штаты в опасное положение в отношении другой серьезной чрезвычайной ситуации где-либо в мире». «Но она показала, что нам есть над чем работать, чтобы сделать наш ВПК более гибким, более оперативным, более надежным», – сказал замминистра.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой невозможны до возврата под контроль Киева вернувшихся в состав России территорий. При этом СМИ утверждают, что США подталкивают Зеленского к переговорам с Россией.
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Депутат Луговой раскрыл подробности о предполагаемом организаторе теракта на Крымском мосту
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Российским властям необходимо как можно скорее причислить британского офицера Кристофера Найджела Доннелли к числу террористов. В противном случае сохраняется опасность новых диверсионных актов против России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее он направил в генпрокурору России запрос о проверке действий Доннелли.
«Кристофер Найджел Доннелли неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов как активный участник и исполнитель антироссийских программ. Это офицер британских спецслужб, специалист по обороне, безопасности и иностранным делам, глава русского отдела НАТО. Полковник Ми-6 в отставке, а ныне советник министра иностранных дел Литвы», – рассказал депутат Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
«Я неоднократно поднимал тему о деятельности этого специалиста НАТО по всем вопросам, касающимся стран Балтии и Восточной Европы. Одна из основных антироссийских программ британцев называется «Инициатива честности». И ее основал именно Доннелли», – продолжил парламентарий.
«Его идеолого-диверсионные подразделения работали в странах Ближнего Востока, ближнего и дальнего зарубежья, на территориях бывшего СССР. Он создал Specialist Group Military Intelligence и 77-ю бригаду информационно-психологических операций для работы в соцсетях. Это настоящие киберформирования Британской армии, и работают они «ненасильственно» против России», – замечает собеседник.
В раскрытии Доннелли особую роль сыграли хакеры. «Мы работали по рассекреченным документам британского правительства, которые вскрыла группа «Анонимус». Еще в 2018 году стало известно об антироссийском консорциуме под руководством Zink Network. Доннелли опять же участвовал практически во всех проектах Консорциума», – пояснил он.
Несмотря на «почтенный возраст», бывший полковник Ми-6 продолжает свою антироссийскую деятельность, утверждает депутат. «Доннелли сейчас в статусе советника министра иностранных дел Литвы. Вероятно, именно с его подачи Прибалтика стала одним из первых регионов ЕС, которая закрыла границы с РФ, активно поддерживает гонения на русских и регулярно предлагает Европарламенту ужесточить санкции против России», – предположил Луговой.
Он также настаивает на том, что Кристофера Доннелли надо признать террористом. «Это поможет предотвратить дальнейший ущерб государству со стороны этого русофоба. Понятно, что он не действует напрямую, за ним стоят правительства, спецслужбы, организации. В том числе на территории России продолжают реализовываться программы и проекты под марками просветительских, образовательных и культурных проектов», – заключил Луговой.
Ранее во вторник стало известно, что депутат от ЛДПР Луговой направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста в августе.
«Уверен, что прокурорская проверка докажет причастность Доннелли к планированию и организации террористического акта в Крыму, а также вскроет дополнительные детали, ведущие к раскрытию и других преступлений, подрывающих основы государственности России», – отметил парламентарий в своем Telegram-канале. В случае подтверждения информации британского офицера нужно признать террористом.
В начале октября портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником, сообщил, что сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин.
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Политолог объяснил стратегию российских войск на Украине
Россия на Украине избрала своей стратегией изматывание противника и сохранение жизней российских солдат, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин.
«ВС РФ по всей линии соприкосновения возводят оборонительные сооружения, укрепляют фронт благодаря работе тыловых служб, обновлению человеческих ресурсов из числа мобилизованных граждан и подтягиванию новейшей техники», – сказал он.
Яшин добавил, что ВСУ, несмотря на поставки западных систем ПВО, не могут отразить наши атаки высокоточными ракетами и барражирующими боеприпасами.
«Совмещение активной обороны и массированных ракетных ударов позволяет наносить ущерб военной инфраструктуре и командным центрам. К тому же из-за уничтожения энергетической инфраструктуры Киев не может в должной мере снабжать ВСУ продовольствием и вооружениями, есть проблемы с передислокацией войск», – сказал эксперт.
«Всё это – дополнительная нагрузка на «сочувствующих» из НАТО. Ситуацию осложняет и экономический кризис, который дополняется недовольством населения и выводит людей на улицы по всей Европе», – добавил политолог.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что траты США на помощь Украине в размере 2,5 млн долларов в час являются «деньгами на ветер».
Мэр Снигиревки в Херсонской области сообщил о бое в городе
Мэр Барбашов сообщил о плотном боестолкновении в Снигиревке в Херсонской области
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В городской черте Снигиревки в Херсонской области произошло очень плотное боестолкновение, сообщил мэр города Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов. По его словам, во вторник днем они сообщили, что в Снигиревке «очень плотное боестолкновение, неслабое, причем в городской черте». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал WarGonzo, украинские войска осуществили попытку прорыва под Снигиревкой, «идет тяжелый бой».
Напомним, прежде Снегиревка входила в состав Николаевской области, но после освобождения вошла в Херсонскую область, в составе которой приняла участие в референдуме о воссоединении с Россией. В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра.
Суровикин доложил Шойгу текущую оперативную ситуацию в зоне СВО
Министр обороны Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, которые выполняют задачи в рамках СВО на Украине.
Министр заслушал доклад командующего Объединенной группировкой генерала армии Сергея Суровикина о текущей оперативной обстановке, характере действий противника, а также о выполнении российскими войсками боевых задач на различных направлениях, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Суровикин также доложил Шойгу по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Шойгу в завершении работы на командном пункте вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды.
В Совфеде ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Сенатор Джабаров: Неадекватность Зеленского разочаровывает всех в Европе и США
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«Украинский неофашистский режим должен до конца своих дней каяться за свои преступления, а не просить извинений от нас», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя пять условий переговоров Киева с Москвой, которые перечислил украинский президент Владимир Зеленский.
«Заявления Владимира Зеленского об условиях Украины для переговоров с Россией выглядят смешными и даже абсурдными. Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – рассказал первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
«Пять бывших регионов Украины сделали свой выбор в пользу России, это закреплено в нашей Конституции, мы что, должны ради кого-то менять свой основной закон и предавать тех людей, которые поверили России?» – недоумевает собеседник.
«Кроме того, я глубоко убежден, что именно неофашистская украинская власть должна до конца своих дней каяться за преступления против людей, а не просить об извинениях нас», – подчеркнул парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, и так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном. Ведь очевидно же, что это слова абсолютно неадекватного политика», – полагает сенатор.
«Вообще, каждым делом должен заниматься профессионал. Политика – это очень тяжелая, сложная профессия, и для того чтобы быть президентом страны, нужно иметь соответствующие навыки и опыт. А когда президентом становится комик, юморист – все это выглядит смешно. Он же абсолютно недоговороспособный, о чем с ним можно договариваться, если он сначала говорит одно, потом другое?» – задается вопросом Джабаров.
Владимир Зеленский перечислил пять условий Киева для начала диалога с Москвой. Это: «восстановление территориальной целостности», «уважение к Уставу ООН», возмещение всех убытков, причиненных боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», цитирует РИА Новости украинского президента.
Ранее Зеленский неоднократно, в том числе в недавнем интервью чешскому телеканалу CT24, заявлял, что разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным лишь когда она уйдет за границы 1991 года, то есть «вернет» Украине не только Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым. Отмечается, что в нынешнем своем заявлении Зеленский не стал артикулировать требование вернуться к границам 1991 года, хотя и упомянул «восстановление территориальной целостности» Украины.
В начале октября Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. По словам украинского руководителя, Киев не будет вступать в контакты с Москвой, пока Путин является президентом.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ранее глава киевского режима подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. На это может указывать визит в минувшую пятницу в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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Малькевич поддержал резкую критику в адрес блогера Некоглая за пародию на российского солдата
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Поскольку в стране нет строгого запрета вышучивать подвиги участников СВО, такие блогеры как Некоглай (Николай Лебедев) позволяют себе снимать пародии и выкладывать их в Сеть, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского университета Александр Малькевич, комментируя резкое высказывание директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в адрес тиктокера.
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила блогера Некоглая (Николая Лебедева), который снял пародию на видео с отбивающимся от падающих с коптера ВСУ бомб российского солдата в окопе. По ее мнению, делать из подобных роликов смешной контент неуместно. Тиктокера намерены проверить на предмет дискредитации армии РФ.
«Конечно, Екатерина Михайловна права в своем возмущении. Дело в том, что все это происходит из-за несовершенства наших законов и отсутствия правильных, когда идет специальная военная операция, когда есть герои СВО. Мы ведь даже не знаем имя этого героя, который из окопа выкидывает гранаты. По-хорошему он должен быть на всех федеральных каналах, в оборудованных студиях в Донецке, выйти в прямой эфир», – считает Малькевич.
Он подчеркивает, что действия военнослужащего – это пример мужества, выдержки и героизма. И если бы в России занимались плановой раскруткой героев СВО, то параллельно должно быть строго запрещено пытаться их высмеивать. Поскольку ситуация иная и «все пущено на самотек», блогеры позволяют себе делать такого рода пародии, как снял Некоглай.
«Мне кажется, что эта история непонятно чем закончится, потому что пристегнуть дискредитацию армии, наверное, можно, но лучше, чтобы у нас все эти программы действовали комплексно. Так, например, на Украине никто не осмелится вышучивать сражающихся воинов. А у нас нет никаких на этот счет четких вводных. Соответствующие органы власти в нашей стране должны сказать, что это все запрещается, и параллельно не лишним будет начать пиарить подвиги наших воинов», – заключил собеседник.
Ранее президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил молниеносную реакцию российского бойца, который, лежа в окопе, отбросил от себя две гранаты, сброшенные с украинского дрона.
Республиканцы вышли вперед на выборах в США
В США завершилось голосование на промежуточных выборах, республиканцы вырвались вперед
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Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось. По результатам промежуточных выборов республиканцы берут контроль над палатой представителей.
Согласно опубликованному прогнозу, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате, у демократов – 216 мест, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.
В данный момент продолжается подсчет бюллетеней. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
Ранее сообщалось, что власти США не зафиксировали иностранного вмешательства в выборы.
Напомним, 8 ноября в США прошел основной день голосования на промежуточных выборах, на которых изберут 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов и глав нескольких штатов. СМИ сообщили о сбоях в работе машин для голосования в штатах Аризона, Калифорния и Техас.
Эксперт: После победы республиканцев Байдена ждет расследование по Украине и Афганистану
Политолог Дудаков: Республиканцы могут попытаться объявить Байдену импичмент
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В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс Джо Байден превратится в «хромую утку» – и ему будет грозить процедура импичмента, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Во вторник президент США заявил, что в случае победы республиканцев для его правления настанут «ужасные два года».
«Очень высока вероятность того, что республиканцы в случае победы на промежуточных выборах замучают Байдена разного рода проверками. Республиканцы обещают запустить сразу несколько расследований в отношении Белого дома, в частности, по коррупции сына президента – Хантера Байдена, а также по Афганистану. Возможно, начнется расследование по Украине и другим вопросам», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
Уже весной или летом следующего года вероятна попытка республиканцев запустить процедуру объявления Байдену импичмента, прогнозирует эксперт. «Для президентства Байдена наступит очень тяжелый период – ему придется отбиваться от атак республиканского Конгресса. На этом фоне демократ Байден превращается в «хромую утку», – добавил собеседник.
Право вето, на которое рассчитывает американский лидер, может быть использовано для отмены принимаемых законодателями законов, но оно «не поможет ему защититься от расследований Конгресса», добавил Дудаков.
Во вторник президент Джо Байден заявил, что победа республиканцев на сегодняшних выборах будет означать «ужасные два года» для его правления. «Если мы проиграем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», – сказал Байден.
Республиканцы уже дали понять, что в случае перехода Конгресса под их контроль Байден должен приготовиться к череде расследований своей деятельности на посту главы государства. Победа на выборах в Палату представителей или Сенат передаст законодателям-республиканцам влиятельные председательские должности в ряде комитетов по надзору, что даст им возможность инициировать расследования против Байдена, Белого дома и даже членов семьи президента.
Контроль над Сенатом и Палатой представителей зависит от относительно небольшого количества конкурентных мест. По состоянию на вечер понедельника избиратели уже отдали более 42 миллионов бюллетеней на промежуточных выборах.
Бывший президент Дональд Трамп, который проголосовал во вторник, заявил накануне, что сделает «большое заявление» 15 ноября на своем курорте в Мар-а-Лаго, где, как ожидается, он начнет свою президентскую кампанию 2024 года. Опросы общественного мнения показывают, что он пользуется беспрецедентной поддержкой среди избирателей-республиканцев.
Республиканцы объявили о контроле Палаты представителей США
Маккарти заявил о возвращении Палаты представителей под контроль республиканцев
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Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в том, что его партия по итогам завершившихся промежуточных выборов в Конгресс вернула себе контроль над палатой.
«Ясно, что мы возвращаем себе палату», – сказал он, выступая в Вашингтоне.
«Когда вы завтра проснетесь, мы будем в большинстве, а [спикер, лидер демократического большинства Палаты представителей] Нэнси Пелоси – в меньшинстве», – приводит его слова РИА «Новости».
В нынешнем составе Палаты представителей Маккарти возглавляет республиканское меньшинство. Если его прогноз оправдается, он сменит Пелоси в должности спикера.
По прогнозу телеканала CNN и ряда других американских СМИ, Пелоси смогла переизбраться в нижнюю палату американского законодательного органа по итогам прошедших в ее штате Калифорния промежуточных выборов.
Пелоси, которая занимает сейчас в государственной иерархии США третий по значимости пост, представляет Калифорнию в нижней палате Конгресса США с 1987 года, передает ТАСС.
Переизбраться смог также и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер (от штата Мэриленд).
Ранее в среду бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских СМИ пытаются искусственно преуменьшить успехи политиков из Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса и Сенат.
Мизулина раскритиковала блогера Некоглая за пародию на российского солдата
Мизулина раскритиковала блогера Некоглая за пародию на отбрасывающего от себя гранаты российского солдата
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Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина резко отозвалась о блогере Некоглае (Николае Лебедеве), который снял пародию на ролик с российским солдатом в окопе, отбрасывающим от себя гранаты. Блогера проверят на предмет дискредитации Вооруженных сил России.
«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент», – приводит слова Мизулиной Ura.ru.
Она заявила, что «находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе» и близкие военнослужащих.
Сообщалось, что видео блогер удалил, однако сам он утверждает, что ролик доступен в его профиле, передает Telegram-канал Shot.
«Мизулина, круто работаешь. Увидела дискредитацию в этом ролике? (…) Выглядишь забавно», – ответил Мизулиной Некоглай.
Ранее в британских СМИ появилось видео атаки дрона на российского солдата. На видео видно, на военного поочередно сбрасывают две гранаты, однако тот их отбрасывает. Военный жив и уже выздоровел, поскольку атака произошла еще в марте.
Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
Из-за неудачной попытки скрыться диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв
Диверсант ячейки Службы безопасности Украины совершил самоподрыв в городе Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от правоохранительных органов, сообщают экстренные службы региона.
Представитель служб заявил, что информация о его местонахождении была получена от ранее задержанных в Херсоне диверсантов, передает ТАСС.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий силовыми структурами в г. Бериславе Херсонской области при попытке скрыться от представителей силовых структур во время адресной проверки произошел самоподрыв члена террористической ячейки СБУ», – сообщил он.
Также во вторник Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников военно-гражданской администрации региона.
Ранее задержанный корректировщик ВСУ произвел самоподрыв в центре города Токмака в Запорожской области.
В Крыму ответили на планы Киева захватить полуостров к лету 2023 года
Депутат Госдумы Белик раскритиковал заявления Киева о планах захватить Крым к лету 2023 года
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«Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя озвученные Киевом намерения «освободить Крым» к весне-лету 2023 года.
«Зеленский и его клика, заручившись поддержкой западных кураторов, озвучивают американским СМИ амбициозные планы по захвату Крыма. Однако все это своего рода попытка отвлечь внимание внутри Украины от сложного положения бойцов ВСУ на фронтах и продемонстрировать якобы эффективность своих действий», – рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«От террористического украинского режима не приходится ожидать здравого смысла и адекватных действий. Люди, находящиеся там у власти, способны опуститься до самых низких провокаций и этому есть самые прямые подтверждения, в том числе теракт на Крымском мосту. На что еще они готовы пойти – страшно представить!» – отметил парламентарий.
«Поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях, и быть крайне осторожными», – предостерегает собеседник.
«Вместе с тем Крым навсегда в составе России, и я убежден, что любые попытки атаковать полуостров получат соответствующий по силе ответ с нашей стороны», – подчеркнул Белик.
Американское издание The Daily Beast опубликовало комментарий «представителя президента Украины по Крыму» Тамилы Ташевой. Ссылаясь на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова, чиновница сообщила, что Киев планирует захват Крыма к концу весны или лету 2023 года. Но Ташева полагает, что «это может произойти раньше», отмечает The Daily Beast.
Издание связывает оптимизм администрации Зеленского с планами украинского наступления на Херсонском направлении, которое должно принудить Россию отступить из стратегически важного региона. «С учетом того, что украинские военные вынуждают Россию отступать из многочисленных анклавов Украины, перспектива ближе, чем когда-либо прежде», – утверждает Ташева. Далее Daily Beast приводит слова главы ГУР Буданова, который заявляет, что план Киева подразумевает «полное отсечение» Крыма от России, под которым руководитель военной разведки понимает разрушение Крымского («Керченского») моста.
Добавим, что во вторник депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к августовскому теракту на Крымском мосту.
В конце октября в Севастопольской бухте был отражен многочасовой массированный террористическому налет украинских беспилотников, чьей целью были корабли Черноморского флота. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЧФ может противопоставить озвученной Киевом программе создания морских беспилотных аппаратов.
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WADA передало дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд
Глава WADA Банька: Агентство официально передало дело Валиевой в CAS
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил глава WADA Витольд Банька.
По словам Баньки, несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, прогресса достигнуто не было, поэтому WADA официально передало дело непосредственно в CAS, передает ТАСС.
В сентябре Банька сообщил, что WADA ожидает решения РУСАДА по итогам расследования дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой перед принятием дальнейших действий.
Напомним, сборная России, в составе которой выступала Валиева, выиграла олимпийское золото Игр в командном турнире в феврале 2022 года.
В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.