IT-эксперты обсудили технический суверенитет России

Крупнейшие компании России обсудили достижение технологического суверенитета в первый день конференции IT Core

Представители Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования обсудили достижение технологической независимости России в первый день мероприятия IT Core.

Церемония открытия конференции началась с обращения генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, который отметил, что сейчас перед всей страной стоит задача обеспечения технологического суверенитета в сжатые сроки и ее решение невозможно без взаимодействия ИТ-рынка и крупных заказчиков, говорится в пресс-релизе поступившем в газету ВЗГЛЯД из пресс-службы АО «Гринатом».

«Можно смело говорить о том, что все предстоящие задачи, в частности, важнейшую – переход на новый технологический уклад – мы, конечно, решим. У сегодняшних и будущих молодых специалистов Росатома есть возможность заложить основы этого процесса, как в свое время это сделали участники первого атомного проекта», – сказал он.

Директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева отметила, где рассказала о шагах на пути к технологическому лидерству. Спикер отметила, что новая реальность требует серьезного и обязательного объединения усилий и подчеркнула важность создания бренда отечественного ИТ как области беспрецедентных возможностей.

«У России есть все предпосылки, чтобы стать мировым лидером в области информационных технологий: наши ребята стабильно становятся победителями международных олимпиад по программированию, математике и физике. К сожалению, российских цифровых продуктов, которые показывали бы аналогичный успех, не так много. Текущая ситуация – идеальный для этого момент, так как спрос на российские продукты заранее обеспечен. Уход с рынка западных компаний в этом помог. Но действовать надо быстро и вместе – разработчикам, крупным заказчикам, вузам. Я очень надеюсь, что конференция станет еще одним важным шагом в этом направлении», – подчеркнула он.

Также на открытии IT Core выступил директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов, заметив, что ИТ-составляющая присутствует в деятельности всех дивизионов атомной отрасли, начиная от проектирования и постройки атомных электростанций, и заканчивая производством углеволокна и медицинского оборудования. Текущая ситуация лишь подтвердила, что курс на технологическую независимость и создание импортонезависимых решений, заданный в Госкорпорации «Росатом» три года назад, был правильным. Сейчас важно не сбавлять темпы и развивать направления в отношении взаимодействия крупнейших компаний России в контексте производства программного обеспечения и оборудования.

«Недостаточно просто создавать наше ПО и оборудование – важно находить молодых ИТ-специалистов и обучать их работе на новом программном обеспечении. Госкорпорация «Росатом» полностью поддерживает подобное взаимодействие и активно участвует в создании новых вузовских программ обучения», – отметил Абакумов.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская и директор по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов в рамках совместного интервью обсудили актуальные вопросы достижения цифрового суверенитета России, образ ИТ-специалиста будущего, и то, какие специалисты нужны заказчикам и разработчикам в контексте вызовов нового времени. Одной из главных тем дискуссии стала разработка отечественного программного обеспечения: спикеры обсудили, правильно ли оставлять квоту в 30% на собственную разработку заказчику.

«Сейчас реестр отечественного программного обеспечения насчитывает 14 тыс. продуктов. У нас десятки операционных систем, более 60 мессенджеров. Если на рынке существует большое количество решений, то дублировать и делать свое силами заказчика было бы нелогично, т.к. в России есть огромное количество собственного софта», – подчеркнула Касперская.

В сессии «Технологии разработки и применения программных решений дивизионов Росатома» участники рассказали о том, как создается и развивается собственное программное обеспечение в контексте направлений деятельности дивизионов. С докладами выступили представители ИТ-блоков АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнергомаш», АО «Гринатом», АО АСЭ, АО «Концерн Росэнергоатом», АО «Атомэнергомаш», ЧУ «Цифрум» и представители ЯОК.

Завершила официальную часть первого дня конференции сессия ИТ-школы, где участники обсудили преодоление дефицита ИТ-компетенций в атомной отрасли. В дискуссии приняли участие ИТ и HR-директора дивизионов. Оксана Кармишина, директор департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» отметила, что потребность в ИТ-специалистах остается на высоком уровне, особенно в контексте решения задач перехода на новый технологический уклад. Спикер предложила проработать современные подходы к рекрутингу ИТ-специалистов, приняв участие в деловой игре.