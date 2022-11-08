Эксперты обозначили сильнейшие стороны отечественного ИТ

Российские ИТ-компании признают на международном рынке, а их услугами и продуктами активно пользуются, ИТ-экспорт из России составляет 10 млрд долларов в год, рассказали эксперты в ходе пресс-конференции по теме «ИТ-индустрия на пороге выбора: встать в ряды мировых лидеров или обслуживать чужие решения».

По словам генерального директора IBS InfiniSoft Сергея Резонтова, 50% экспорта – продукты, а еще 50% – сервисы и разработки. Он отметил, что объем ИТ-экспорта сопоставим с экспортом зерна или древесины. Помимо этого, Резонтов рассказал о бизнес-миссии с участием НП «РУССОФТ» в Малайзии и Индонезии, поблагодарив причастных к организации миссии за помощь в продвижении российского ИТ на международном рынке, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По сути, государство является проводником для бизнеса на международном рынке, и организовывает встречи с ИТ-компаниями, встречи с промышленными компаниями, и у этих клиентов действительно есть большой спрос на разработку из России. А все почему? Потому что наши специалисты действительно самые лучшие. Они лучшие с точки зрения продуктов, они лучшие с точки зрения технологии, лучшие с точки зрения управления проектами. Но, помимо тех действий, которые осуществляются на текущий момент по экспорту российской разработки, хотелось бы, чтобы государство помогало нам и давало определенные знания о тех рынках, на которые мы хотим выйти», – сказал он.

По его словам, это рынки ЕАЭС, и рынки стран Азии и АСЕАН. «Очень хотелось, чтобы государство давало нам информацию о тех потребностях, которые есть на рынке, статистику и аналитику, очень важно межведомственное взаимодействие между финансовыми, промышленными ведомствами, которые помогали бы нам открывать двери во взаимодействие с промышленными и финансовыми компаниями в этих секторах», – заключил Резонтов.

Директор по стратегическим инициативам и партнерствам Auriga Андрей Шастин согласился с мнением о высокой квалификации отечественных разработчиков, однако заметил, что российской ИТ-индустрии не хватает определенной категории специалистов – владельцев продукта.

«Сервисный характер нашей ИТ-индустрии привел к тому, что у нас очень много хороших программистов у подрядчиков и довольно мало квалифицированных product owner – владельцев продукта, квалифицированных технических директоров на стороне российских промышленных и продуктовых компаний. Они есть, но их мало. Владелец продукта – это ведь визионер, технический эксперт, который знает, что такое цикл создания программного продукта, какие модели разработки существуют, и по какой модели разработки следует разрабатывать ту или иную систему, продукт, решение, что такое стандарты разработки программного обеспечения и почему ему надо следовать», - уверен эксперт.

Он отметил, что «для промышленных компаний, которые пытаются сейчас заместить западные решения, другого пути нет. Они должны каким-то образом найти и вырастить специалистов, которые бы понимали все эти методологии разработки и внутри отстраивали необходимость следования некоему процессу».

Президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров также отметил одно из сильнейших направлений отечественного ИТ – информационная безопасность. По его мнению, Россия уже доказала, что может выступать по этому направлению в качестве альтернативного поставщика. Также спикер подчеркнул важность диалога государства и отрасли для эффективности импортозамещения.

«Системы не упали, все работает, мы производим продукты и услуги для всего мира, и в этой сфере инфобезопасности, кибербезопасности мы можем как раз двигаться в сторону продвижения платформ, на которых можно строить любые приложения. Если у тебя будет система безопасности, гарантирующая невозможность отказов при любых действиях вредителей с любой стороны, ты спокойно можешь строить любое приложение, которое будет также безопасно на этой платформе. И это, конечно, большой плюс, с которым может двигаться на глобальные рынки», – заключил Макаров.